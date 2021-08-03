Токио-2020: по дороге разочарований

Мы уже писали о том, что эта Олимпиада будет уникальной во многих аспектах. Но вначале казалось, что для Украины состязания в Токио должны быть успешнее, нежели пять лет назад в Рио. Но пока, на 11-й день Игр, мы «успешно» двигаемся к антирекорду, допуская невероятные ошибки при каком-то роковом невезении.

Хотелось большего, но все же…

Михаил Романчук вправе был рассчитывать на большее, нежели бронза в плавании на 800 метров и серебро на полуторакилометровой дистанции. В обоих вечерних полуфинальных заплывах украинец был лучшим. Да еще и олимпийский рекорд установил на восьмисотметровке. Но в Токио кому-то в угоду (могу предположить, что США, с которыми разница во времени 13 часов и удобнее смотреть финалы) решили делать золотые заплывы утром. И Романчук в полной мере, как признал он сам, не приспособился. Как следствие, ошибка на финише восьмисот метров, где они с итальянцем Грегорио Пальтриньери прозевали финишный рывок американца Роберта Финке. Более того, на 1500 метрах Финке опять «просидел в засаде» до финишной пятидесятиметровки, а потом снова выиграл спринтерским рывком. И ведь до этого никто Финке фаворитом и претендентом на золото не называл. Оказалось, что для победы над этим выносливым и расчетливым парнем нужно было обеспечить себе преимущество метров сто, а то и двести. Но, как говорится, знал бы, где упадешь…

При этом Михаил Романчук все равно герой. Ведь это первые украинские олимпийские медали в плавании за последние семнадцать лет. А сразу две медали у нас в последний раз завоевывала Яна Клочкова в 2004-м году на Олимпиаде в Афинах.

Большего, чем бронза, особенно после раннего вылета безоговорочных фавориток Эшли Барти и Наоми Осаки, наши болельщики ждали от Элины Свитолиной. А поражение украинки в полуфинале от чешки Маркеты Вондроушовой, казалось, было безвольным и бесхарактерным. Но в Японии в теннис играли при удушающей жаре и ужасной влажности, да еще и днем. А на пути к полуфиналу Свитолина, играя каждый день без перерыва, провела на корте более десяти часов. И немудрено, что организм просто не выдержал такой нагрузки и дал сбой, как раз в матче с Вондроушовой. Да и в начале бронзового сражения с казашкой Еленой Рыбакиной снова ни мячик у Элины точно не летел, ни ноги не бежали. Но постепенно пришло второе дыхание, и украинка вытащила, казалось, безнадежный поединок. Потом уже бронзовая призерка признала, что эта неделя была чуть ли не самой сложной в карьере, а бронзовая медаль действительно дорогого стоит. Да что там говорить, если токийской нагрузки не выдержал даже великий и несокрушимый Новак Джокович, который вообще остался без медали и лишился возможности завоевать Золотой Шлем (победы на четырех турнирах серии Большого шлема и Олимпийских играх в одном сезоне).

Звездопад, звездопад…

Многим фаворитам и главным претендентам на золото в Токио приходится сложно. Ведь, помимо Джоковича, Барти и Осаки, не смогли завоевать награды высшей пробы, а то и вообще остались без медалей наши Дарья Белодед, Ольга Харлан и Игорь Радивилов, трехкратный олимпийский чемпион в дзюдо, трехкратная олимпийская чемпионка в плавании Катинка Хоссу из Венгрии, четырехкратный чемпион мира в плавании на дистанции 400 метров Дайя Сэто из Японии, шестикратный чемпион мира по велокроссу, победитель этапов «Тур де Франс» и главный фаворит в маунтинбайке, голландец Матье ван дер Пул (жесткое падение на трассе), трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Кохэй Учимура, двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях американка Мариэль Загунис, саблистка Софья Великая из команды РОК (проиграла третий подряд олимпийский финал и второй – своей же более молодой соотечественнице), лидер мирового рейтинга в бадминтоне японец Кэнто Момота. И этот список можно еще долго продолжать.

Но главное разочарование этих Игр – это непобедимая четырехкратная олимпийская чемпионка Рио, 14-кратная чемпионка мира в спортивной гимнастике американка Симона Байлз. Она неудачно выполнила прыжок в командном многоборье и снялась с соревнований, что фактически подарило золото гимнасткам РОК. Объяснив все проблемами психологического характера, Байлз снялась еще и с личного многоборья, а также всех снарядов (кроме бревна), на которых пробилась в финал.

Сложат о героях песни

Но все же есть на этой Олимпиаде герои, которые совершили свои ожидаемые подвиги. На четвертой подряд Олимпиаде золото завоевал кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес Нуньес. Выиграв два золота в Токио, семикратной олимпийской чемпионкой стала американская пловчиха Кэти Ледеки. Пять наград высшей пробы на этой Олимпиаде примерил «новый Фелпс», американец Калеб Дрессел. Четыре золотые медали в плавании в активе австралийки Кайли Маккеон, а трехкратной олимпийской чемпионкой в стрельбе из лука стала кореянка Сан Ан.

Настоящим украшением Олимпиады стали состязания в мужских прыжках в высоту, где борьба между шестью атлетами завершилась на космических высотах (239 см), а олимпийскими чемпионами с результатом 237 см стали сразу два прыгуна – катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери. Ну а фантастический мировой рекорд в женском тройном прыжке венесуэльской легкоатлетки Юлимар Рохас – 15 метров 67 сантиметров – это нечто невероятное. Предыдущее мировое достижение украинки Инессы Кравец – 15 метров 50 сантиметров, установленное в далеком 1995-м году, было превышено сразу на 17 сантиметров. А разве победа на стометровке Ламонта Джейкобса, который только родился в США, а всю жизнь прожил в Италии, не восхитительна? Парень, который занимался прыжками в длину, а бегать стометровку серьезно начал только в 2018-м году, стал олимпийским чемпионом с результатом 9,80 сек. И пусть ему помогла дисквалификация из-за фальстарта американца Трэйвона Бромелла, но именно Джейкобс стал первым чемпионом Олимпиады после эпохи самого Усейна Болта. И, наконец, просто феноменальное мировое достижение в беге на 400 метров с барьерами установил норвежец Карстен Вархольм. Он первым в мире на этой дистанции выбежал из 46 секунд – 45,94, побив «вечный» мировой рекорд Кевина Янга (46,78), установленный еще на Олимпиаде 1992 года в Барселоне.

Прогнозам вопреки

И все же главная сенсация Игр – это пока полный крах прогнозов. И речь здесь идет не о выступлении сборной Украины, которая предполагавшиеся 6-8 золотых медалей вряд ли завоюет. Но вот то, что американцы на данный момент безоговорочно уступают китайцам – это удивительная реальность. Спортсмены Поднебесной берут награды даже в тех видах, где раньше о них ничего не слышали. И на данный момент сборная Китая опережает американцев на целых семь золотых медалей.

Причинно-следственные связи

Удивительно обескураживающими выглядят объяснения наших атлетов и тренеров: не хватило сил, помешало волнение, расстегнулась пуговица на куртке, тяжелая турнирная сетка, сильный ветер, технические проблемы и т.д. Хотя прислушаться к некоторым из атлетов все же стоит. Вот бадминтонист Антон Почтарев выдал гневный спич о невозможности в Украине реабилитации после повреждений, когда спортсмен оказывается наедине с проблемами. А прыгун на батуте Николай Просторов вообще заявил, что его подготовка нужна была только ему. На Олимпиаду он попал благодаря удачному стечению обстоятельств, а тренеры и руководители спорта с проблемными вопросами «отфутболивают» от одного к другому и ничего не решают.

Ну и практически все говорят о психологических сложностях при подготовке и во время соревнований. В командах просто нет штатных психологов, как в других сборных. Даже наши лидеры в решающие моменты стреляют по чужой мишени (как Сергей Кулиш в стрессовой ситуации) или в «восьмерку», как Павел Коростылев, когда «девятка» приносила награду, не дожимают соперников на татами и борцовском ковре, проваливаются в боксе, ошибаются в прыжках в воду и в спортивной гимнастике, не проявляют своих лучших качеств в гребле (хотя за подвиги в гребном слаломе перед пробившейся в финал на байдарке и каноэ Викторией Ус нужно снять шляпу) и легкой атлетике, где участие в финалах (Михаил Кохан (молот), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Анна Рыжикова и Виктория Ткачук (бег на 400 метров с барьерами), Марина Килипко (прыжки с шестом) – за счастье. Но пять заступов в шести попытках и пятое место Марины Бех-Романчук – это тоже из области психологии. Марина плакала и извинялась, впрочем, как и большинство наших претендентов на награды, за то, что не оправдала надежд. А вот некоторые легкоатлетки после последних мест в квалификации завершали свое провальное выступление с улыбкой и воздушными поцелуями. Возможно, это от отсутствия реальной конкуренции в некоторых видах, где атлеты приезжают на несколько Олимпиад и спокойно и быстро завершают выступления. А может, таков он – наш уровень подготовки в условиях, где спорт финансируется по остаточному принципу. Здесь медали добываются не благодаря, а вопреки.

Неудивительно, что Кировоградщина снова не имеет своих атлетов на Олимпийских играх. В Рио у нас были свой родной Дмитрий Яковенко в прыжках в высоту, а также киевляне – бегунья Татьяна Мельник и дзюдоист Кеджау Ньябали. Правда, до этого в Лондоне мы тоже не были представлены, а в Пекине выступала только Валентина Голенкова в спортивной гимнастике. Последние же олимпийские награды Кировоградской области принесли в далеком 2000-м году на самой успешной украинской Олимпиаде в Сиднее Александр Симоненко и Руслан Мезенцев, завоевавшие серебро в велогонках на треке и командном турнире в спортивной гимнастике. И пока у нас не будет создана реальная, не на словах, а на деле, долгосрочная программа подготовки и поддержки кандидатов на участие в Олимпийских играх, мы не будем представлены на Олимпийских играх.

Пока же остается радоваться тому, что в Токио есть все же две воспитанницы легкой атлетики Кировоградщины. Мы связались с Татьяной Мельник, которая начинала свой спортивный путь в ДЮСШ Александровки, и воспитанницей Гайворонской ДЮСШ Яной Качур и попросили поделиться впечатлениями от пребывания в олимпийском Токио.

Японцы умеют «удивлять»

Девчонки отметили, что прохождение всех процедур в аэропорту у них заняло два с половиной часа. А тесты (плюют в специальную трубочку) они сдают каждый день, оставляя их в специальной медицинской комнате в Олимпийской деревне. Антисептики находятся в специальных приборах, которые приводятся в действие ногами. Нажал на педальку – и продезинфицировал руки. Температура измеряется специальными электронными датчиками, расположенными возле олимпийских объектов.

Что касается условий проживания, то японцы умеют «удивлять». В Олимпийской деревне картонные домики, которые вроде забыли поштукатурить. Спортсмены живут по двое в блоках, где расположены две комнаты. В комнатах картонные кровати, которые, по заверениям организаторов, выдерживают 200 кг (девчонки сказали, что сто двадцать выдержали, и пошутили, что любовью здесь точно не займешься, так как все будет слышно из-за картонных стен), матрасы из переработанного пластика, подушки – тоже из непонятного материала. Но, в принципе, для того, чтобы просто поспать, – нормально. Немножко твердо, но постепенно привыкаешь.

За тем, чтобы никто не снимал масок, строго следят. Но в комнате постоянно сидеть не принуждают. Олимпийская деревня довольно большая, с просторным парком, и гулять по территории можно свободно. Здесь есть игровой и тренажерный залы, массажный кабинет и медицинский центр, парикмахерская, банк, спортивные площадки.

За пределы Олимпийской деревни спортсменов не выпускают. Везде стоит полиция, входы перекрыты шлагбаумами, и выйти просто так невозможно. Выпускают только автобусы на тренировки и соревнования. Так что Токио можно увидеть только из окна специального олимпийского шатла, который мчится по городу практически без остановок. В пробках не стояли ни разу. Удивило отсутствие людей на улицах. То ли они настолько боятся и все сидят дома, то ли все поголовно работают.

На олимпийском стадионе уже несколько раз побывали (беседовали мы 29 июля) и дорожку опробовали. Таня отметила, что дорожка фирмы «Мондо» быстрая и «бегучая». Здесь спортсменки вспомнили добрым словом дорожку этой же фирмы на стадионе «Зирка» в Кропивницком, которую очень любят и на которой показывали быстрые секунды.

Обрадовались Яна с Таней, когда узнали, что сейчас уже провели реконструкцию покрытия, что позволит вскоре снова проводить старты в Кропивницком. А в Токио прекрасные возможности показывать быстрый бег и хорошие результаты. Но привычной поддержки зрителей, такой, которая была на Олимпиаде в Рио и других допандемийных международных соревнованиях, будет очень не хватать.

Таня отметила, что не очень любит соревноваться с утра. Но пришлось выйти на старт на дистанции 400 метров 3 августа в 4 утра по киевскому времени. Нужно было выбежать из 52 секунд, чтобы пробиться в полуфинал среди 48 спортсменок. Но бег у Татьяны не получился, и, финишировав восьмой в своем забеге, в полуфинал наша землячка не попала. Сразу после финиша Таня прокомментировала свое выступление: «Я очень хотела пробиться в полуфинал. Триста метров дистанции пробежала нормально, а потом финишировала фактически на одной ноге. Сказались последствия недавней травмы и операции. Хочу поблагодарить всех за поддержку в трудную минуту. Я вернусь еще сильнее».

Яна Качур заявлена в эстафете 4 по 400 метров, первый круг которой пройдет 5 августа где-то в 13.30 по киевскому времени. Основной состав тренерами пока не определен. Но настрой решительный, и все горят желанием пробиться в финал. Нужно побеждать и не думать о времени.

Напоследок девчонки поблагодарили всех болельщиков, которые присылают свои пожелания и слова поддержки. Это сейчас очень важно и заряжает позитивом.

Р.S. Когда этот номер уже ушел в типографию, состоялся долгожданный украинский прорыв. И сотворили его наши борцы греко-римского стиля. Вначале Парваз Насибов проявил фантастические волевые качества. Уступая своему сопернику из Египта Мохаммеду Ибрагиму Эль-Саеду со счетом 0:6, украинец смог перехватить инициативу и на последних секундах схватки вырвать победу – 7:6. Затем опытнейший Жан Беленюк, как и пять лет назад в Рио, вышел в финал. Наш борец спокойно и хладнокровно разобрался с хорватом Иваном Кухлеком – 7:1 и тоже поборется за золото. Ирина Коляденко в вольной борьбе уступила в своем полуфинале казашке Айсулуу Тинибековой и будет сражаться за бронзу.

Наконец, бронзовую точку в этом невероятно удачном дне поставила в борьбе вольным стилем Алла Черкасова, которая одержала чистую победу над олимпийской чемпионкой Рио-2016 японкой Сарой Досе. Таким образом, за этот вторник украинцы гарантировали себе три медали и еще одну потенциальную бронзу.