Олександрія серед лідерів

Завдяки футбольній команді Олександрія кілька днів була в центрі уваги країни. 7 серпня в Києві «Олександрія» перемогла донецький «Шахтар» з рахунком 2:1 і зараз перебуває серед лідерів чемпіонату. У нашій команді голи забили Максим Третяков та Кирило Ковалець, який залишив з носом (на знімку) претендентів на чемпіонський титул на чолі з їхнім новим італійським тренером. Зазначимо, що в міжсезоння «Олександрія» перезавантажилась, тут змінились керівниц­тво клубу та головний тренер.

Місто можна привітати й з відкриттям чергового торгового центру, точніше, відреставрованого супермаркету АТБ по проспекту Соборному, який зачинився на ремонт ще на початку квітня, а також з переліком доріг, які потрапили в пакет фінансування по програмі «Велике будівництво». За 149 мільйонів гривень буде повністю відремонтовано дорогу Т-12-05 Кропивницький – Нова Прага – Олександрія. І на вулиці залізничників теж велике свято: у розкладі руху потягів через Олександрію з’явився ще один, Харків – Одеса.

Тим часом Центр зайнятості повідомляє, що на підприємствах міста потрібні токарі в кількості 10 осіб, із заробітною платою до 10 тисяч гривень, але на деяких підприємствах не поспішають оформлювати працівників. Під час чергових перевірок на території Олександрійської громади було легалізовано 10 неоформлених найманих працівників, а міська рада визначила перелік суспільно-корисних робіт для засуджених за адміністративні порушення, в основному – благоустрій території. Поки що ці роботи виконують комунальники, влітку активізувалися роботи по ремонту дитячих майданчиків із заміною піску. Крім цього, комунальники вже впоралися з наслідками стихії, яка хоча й зачепила місто в меншій мірі, ніж інші громади області, але таки пошкодила чи зламала 15 дерев. Наразі тривають роботи по ліквідації наслідків стихії в Приютівській громаді, де негода завдала значної шкоди.

З метою збереження пам’яті про страшні сторінки історії, 6 серпня в Олександрії відбулися заходи, присвячені 80-й річниці початку окупації міста німецькими загарбниками, які знищили тут більше 5,5 тисяч радянських військовополонених та майже всю єврейську громаду в кількості більше 2,5 тисяч осіб. Але на запитання, чому місто практично не захищали радянські війська, відповіді немає й досі.

Наразі Олександрійська громада, як і вся Україна, бореться з іншою напастю – COVID-19. Наразі вакциновано вже майже 10 тисяч мешканців громади, з них половина пройшли повний курс щеплення. У лікарнях міста зараз лікується 22 хворих, у тому числі 6 дітей.

Не зважаючи на актуальність теми, правоохоронці досить рідко радують нас повідомленнями про виявлення кіберзлочинців. Але цього разу саме в Олександрії взяли, як кажуть, на гарячому шахрая, який розсилав повідомлення про блокування банківських карток і таким чином отримував доступ до конфіденційної інформації та заволодівав коштами ошуканих. Одним злочинцем у місті стане менше.