Осторожно, может загипнотизировать

Кропивничанин Михаил Радкевич – личность многогранная. И врач, и музыкант, и поэт, и спортсмен. В городе его знают и как бывшего начальника поликлиники облУВД, подполковника милиции, и как участника литературного объединения «Парус», и как гитариста ВИА «Офицеры». У него более 60 видеороликов в YouTubе. А еще Михаил владеет техникой гипноза.

Корреспондент «УЦ» обратился к Михаилу Радкевичу с просьбой рассказать, как он научился влиять на других с помощью гипноза и как применяет это знание.

– Когда после мединститута преподавал в кировоградском медучилище, мне поручили прочитать студентам лекцию на какую-нибудь занимательную тему. В библиотеке взял книжку про гипноз, ознакомился. Лекция студентам понравилась. «А вы умеете?» – кто-то спросил. Ну, думаю, надо попробовать. Поговорил с одним студентом, он согласился, чтобы я на нем начал учиться. Я делал все, как в книжках рекомендовано: изменение тона, темпа речи. Вижу, парень поддается. Гипнабельный.

По словам Михаила Радкевича, он даже демонстрировал студентам гипнотические сеансы с тем парнем – погружал его в транс, принуждал выполнять нелепые команды. Публика была в восхищении.

– Продолжил совершенствовать технику гипноза, работая в областной больнице врачом. Соберемся коллективом – и гипнотизирую, кто согласится. Потом перешел в поликлинику областного УВД. Увлекаясь также физиономистикой, проводил частные исследования, как психическое состояние человека отражается на жестах, мимике. В девяностых годах выучился еще и на психолога в столичной академии МВД. Это мне потом пригодилось – преподавал в милицейской школе в Кировограде. Учась в академии, прошел курсы экстремальной психологии, которые помогли мне как гипнотизеру стать профессиональнее.

– Скажите, а во время службы в органах внутренних дел вас привлекали как гипнотизера к выполнению оперативных заданий?

Михаил Радкевич не стал отвечать. Только улыбнулся. И рассказал, что в разное время демонстрировал свои гипнотические возможности на публичных мероприятиях в Доме учителя, в больнице «Ацинус», в кооперативном колледже, в библиотеке имени Чижевского.

– Например, во время одного такого представления внушил женщине, что она – у моря и ее овевает прохладный бриз. Блаженный вид дамы не оставлял у публики сомнений, что она ощущает себя не в унылом помещении, а на морском побережье. Далее стер в ее сознании цифру семь и приказал считать пальцы рук. Она считает и пропускает семерку. Вручаю ей свои солнцезащитные очки и говорю: «Вот очки волшебные, в них мужиков голыми увидишь». Она надевает их и не может удержаться от смеха. «Продай очки», – говорит. Проводил гипнотические сеансы также с одним летчиком, тоже сильно гипнабельным. Мы оба рукопашным боем занимались, иногда перед поединком я вводил его в транс. Соперник шатается, падает, подрывается, выхватывает макет пистолета, который я ему дал перед схваткой. Кричу: «Рукоятка горячая! Брось!» Он бросает…

– Наверное, не всякий поддается гипнозу.

– Большинство людей вообще не поддаются. Гипнабельные – творческие люди, для которых слово может быть разительным, а также неврастеники.

Также Михаил Радкевич заметил:

– Массовые сеансы гипноза опасны. Кто поручится, что в группе людей, которых гипнотизируешь, нет эпилептиков?..

Пенсионер Радкевич – человек занятой. Встречи с товарищами по перу, музыкальные выступления, другие публичные мероприятия… Находит время и для того, чтобы помочь хорошим знакомым с помощью гипноза. Например, избавиться от депрессии…