Китай – Кировоградщина: пример сотрудничества

Во время недавнего визита в Кропивницкий Генерального консула Китайской Народной Республики в Одессе нам выпала возможность задать ему несколько вопросов. По протоколу вопросы должны быть оформлены в виде запроса на бланке, что мы и сделали. Господин Сун Лицюнь на них ответил, за что ему огромная благодарность. Также благодарим Николая Цуканова, владельца галереи «Елисаветград», за знакомство с генеральным консулом и представленную в музее искусств фотовыставку «Стремление к лучшей жизни».

– Господин Сун Лицюнь, в наш регион часто приезжают китайские бизнесмены, интересуются машиностроением, уранодобывающими предприятиями, буроугольной промышленностью, сельским хозяйством. Будут ли эти визиты воплощены в инвестиционные проекты?

– Кировоградская область находится в центральной части Украины, такое географическое положение даёт ей преимущества. Кировоградщина богата полезными ископаемыми, и почва в области достаточно плодородная. Здесь развиты такие экономические отрасли, как машиностроение, сельское хозяйство, электроэнергетика и угольная промышленность. Между администрацией области и китайской стороной были установлены дружественные отношения.

Все эти условия очень привлекательны для китайских бизнесменов, которые активно работают в поиске партнёров и проектов в регионе. Мы надеемся, что будут достигнуты договорённости по проектам, а сотрудничество между китайской и украинской сторонами будет взаимовыгодным.

– С какими вопросами чаще всего в Консульство КНР обращаются жители нашего региона?

– Чаще всего с целью оформления визы в Китай, осуществления нотариальных действий, консульской легализации и т.д. Они хотят приезжать в Китай и работать, учиться, заниматься бизнесом, встречаться с родственниками или просто путешествовать по стране.

Быстроразвивающийся Китай привлекает внимание всего мира, в том числе и Украины, интерес украинцев к китайской культуре постоянно растёт. В то же время китайский народ интересуется Украиной. До пандемии количество приезжающих в Китай украинцев росло ежегодно. Как известно, президент Украины отменил визовый режим для граждан КНР, въезжающих с туристической целью. Ныне обе стороны активно изу­чают вопрос дальнейшего упрощения взаимных поездок граждан. Мы верим, что после завершения пандемии китайцы непременно приедут к вам, и количество украинских друзей, приезжающих в Китай, будет ещё больше.

Генеральное консульство КНР в Одессе всегда готово способствовать развитию добрососедских и дружественных отношений Китая с Кировоградской областью, расширению экономических, торговых, научно-технических, культурных связей и туризма между нами.

– Есть мнение, что украинская исконная культура схожа с китайской. Согласны ли вы? Если да – в чём схожесть?

– Надо признать, что китайская культура явно отличается от украинской с учётом географических и исторических причин, но одновременно наблюдается большая схожесть украинской исконной культуры с китайской. Культура показывает душу страны и нации, и в конечном итоге этот вопрос касается человеческой души. С этой точки зрения любовь к жизни, восхваление прекрасного, стремление к миру и независимости в китайской и украинской культурах взаимо­связаны.

Украина имеет богатое культурное наследие, богатые и разно­образные виды искусства: живопись, хореография, музыка и другие всемирно известные виды искусства. Культурная атмосфера в Украине свободная, а также культурное и художественное образование непрерывно развивается. Китайская культура также имеет долгую историю. Блестящая культура собирается в длинную реку истории и передаётся от поколения к поколению. Обе стороны гордятся своей великолепной культурой, открывают возможности для обмена и обучения друг друга, наследуют и внедряют инновации.

С точки зрения живописи, работы китайских и украинских художников имеют схожие темы и творческие методы. Темы живописи обеих сторон включают природные пейзажи, сельскую красоту, счастье и благополучие жизни. В украинской культуре живописи есть школа, которая сосредоточена на создании атмосферы, выражении эмоций и впечатлений, а не стремится к полному копированию внешнего вида. В этом смысле живопись двух сторон носит схожий характер. Традиционная китайская живопись подчеркивает художественную концепцию и важность пустого пространства, а не полного подобия конкретной формы, оставляя место для воображения, и создаёт возможность личного уникального эстетического опыта. Красота, эмоции и мышление, представленные картинами, преодолевают физические ограничения, ценители искусства, говорящие на разных языках, понимают друг друга без помощи слов и разделяют схожие ощущения и эмоции, чувствуя щедрость души.

С точки зрения литературных произведений, писатели и поэты, заботящиеся о жизни и правах простых людей, глубоко любимы народами обеих стран. К примеру, Ду Фу и Шевченко – великие поэты в истории двух стран. Оба поэта известны своим критическим реализмом в выбранных ими темах и стилях. Они оба вполне могут называться народными поэтами. Народы Китая и Украины разделяют схожие ценности. Обе стороны любят мир, дорожат семьей и неуклонно защищают суверенитет и территориальную целостность. Все эти ценности нашли отражение в работах писателей и поэтов двух стран.

Древнекитайские стихи гласят: «Одна ветвь – не весна, сад полон цветов, распускающихся весной». Разнообразные культуры делают мир прекрасным, резонанс искусства (сочувствие к искусству) сближает наши сердца, а традиционная дружба передается из поколения в поколение.

– Фотовыставка, которую вы представили, посвящена достижениям Китая в борьбе с бедностью. Насколько актуальна тема бедности в вашей стране?

– Китай – крупнейшая в мире развивающаяся страна с населением 1,4 миллиарда человек. Он имеет относительно слабый фундамент для развития, которое характеризуется несбалансированностью, на протяжении уже длительного времени он серьезно страдает от нищеты.

В этом году исполняется 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая. На протяжении века КПК объединяла и вела народ к борьбе и к победе над бедностью, опираясь на твердую волю и несгибаемую веру.

После XVIII съезда КПК, благодаря 8-летним упорным усилиям, к концу 2020 года Китай в срок выполнил задачу и цели в решительной борьбе за достижение окончательной победы над нищетой в новую эпоху. Согласно действующим критериям бедности, 98,99 млн сельских бедных жителей полностью избавились от нищеты, со всех 832 бедных уездов был снят этот ярлык, и все 128 тысяч бедных деревень были вычеркнуты из списка бедных. 25 февраля 2021 года генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин торжественно объявил, что Китай одержал полную победу в решительной борьбе с нищетой и выполнил трудную задачу по искоренению абсолютной бедности.

Результатом решительной борьбы за достижение окончательной победы над нищетой стало значительное повышение уровня доходов и благосостояния бедного населения, удалось полностью реализовать цель – освобождение сельского бедного населения от забот о еде и одежде, обеспечение обязательным образованием, базовым медицинским обслуживанием и безопасностью жилья. Заметно улучшились условия в сфере образования, медицины, жилья и доступности питьевой воды.

Избавление от нищеты и снятие ярлыка бедности – это не конец, а старт новой жизни и новой борьбы. Китай остается крупнейшей в мире развивающейся страной, необходимо решить проблему с неравномерностью и неполнотой развития, сократить различия в развитии сельских и городских районов, осуществить всестороннее развитие человека и достигнуть всеобщей зажиточности всего народа.

– Какие совместные культурные проекты планируется реализовать в будущем?

– В последние годы активизировался культурный обмен Китая с зарубежными странами. Совместные культурные мероприятия способствуют взаимопониманию между нами.

На днях планируется открытие фотовыставки работ китайского фотографа Чжэн Сюэцин в вашем прекрасном городе Кропивницком. Выставка носит название «Красота Китая», она покажет природные пейзажи, культурные достопримечательности и современность городов Китая. Выставка состоится в галерее «Елисаветград». Добро пожаловать на выставку!

Кроме того, мы активно ищем возможность организовать выставку детских рисунков двух стран. Уверен, что через эти мероприятия откроется волшебный мир, и получится увидеть красоту двух стран и счастье наших жизней.