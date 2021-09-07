– Приходи в субботу в три на главную площадь, итальянец будет петь. Репертуар – итальянская эстрада времен нашей молодости. Интервью возьмешь, – предложил приятель из местных бардов.

– Так я ж по-итальянски – ни слова!

– Не переживай.

Ну как тут не откликнуться! Не каждый же день в Кропивницкий приезжает итальянец, чтобы бесплатно порадовать удивительными произведениями, на которых выросло несколько поколений украинцев, а как минимум одно уже и отошло в лучший мир. Помня из юморески Павла Глазового, что «не така вже вона й хитра – мова італьяна», я в определенное время прибыл на площадь Героев Майдана. Там под сенью платана в окружении местной группы поддержки (в основном самодеятельных певцов и музыкантов) готовился к выступлению моложавый красавец-пенсионер южной внешности. Звать – Роберто, фамилия – Риччио. Рядом – его жена, украинка Галина, тоже красивая и явно темпераментная.

И хотя я втайне рассчитывал на Челентано (приезд Кутуньо, Фольи, Аль Бано и Ricchi e Poveri исключался по причине их недружественности к Украине), Роберто очаровал с первых слов знаменитой песни Лучо Даллы Caruso, которую у нас называют «Памяти Карузо». Потом звучали Bella Ciao, Soli, Ma Perke, L’italiano (Lasciatemi cantare), Felicita и многое другое, все очень знакомое, а многим – и дорогое. В перерывах пели и играли Михаил Радкевич, Ростислав Климишин, другие местные таланты. Время от времени брала микрофон Галина, созывала к мужу гуляющий на площади народ. По правде сказать, ее объявления «Не проходите мимо, поет настоящий итальянец!» большого ажиотажа не вызвали. Но те, кто остановился, достояли до конца.

После концерта я поговорил с Роберто. Разумеется, с помощью Галины. Оказывается, Роберто на родине, пока не вышел на пенсию, работал водителем автобуса. Познакомился с Галей в 2012 году, она в Неаполе работала уборщицей жилищ. Вскоре поженились. Два года живут у Галины в Кривом Роге. Вокал – хобби Роберто с юности. В Кривом Роге тоже нашел занятие по душе – поет в театре авторской песни. А вернуться за баранку (в Кривом Роге полно вакансий) не хочет. Говорит, в Италии наездился, не работал ни дня на пенсии. В Кропивницкий прибыл с женой на день-два по приглашению Михаила Радкевича. Роберто приятно, что в Украине любят итальянские песни.

Был чудесный сентябрьский вечер. Я возвращался домой и размышлял: настанет ли время, когда наши пенсионеры будут ездить в Италию, чтобы попеть там украинские песни?

*Пою завороженно (итал.)