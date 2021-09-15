Покупаем квартиру правильно: чек-лист

Покупка квартиры только на первый взгляд кажется простой задачей. При более детальном разборе вы поймете, что потребуется учесть множество нюансов, которые помогут избежать ошибок при подборе и оформлении недвижимости. В этой статье мы приведем чек-лист по грамотной покупке квартиры.

Выбираем район

Если вы собрались купить квартиру, Кропивницкий может предоставить широкий выбор недвижимости первичного и вторичного рынка. Это подтверждается огромным количеством объявлений на онлайн-сервисе OLX, где всегда есть подходящий вариант: https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartiry/prodazha-kvartir/kropivnitskiy/. При этом одним из основных критериев будет подбор района. Обращайте внимание на такие моменты:

инфраструктура;

экологичность;

транспортная развязка;

безопасность;

плотность населения.

Пятый пункт может показаться не таким важным, но первые четыре обязательны к рассмотрению.

Дом и придомовая территория

Выбрали район? Самое время перейти к оценке домов в нем:

состояние многоэтажки в целом и квартиры в частности;

безопасность;

наличие и удобство парковки;

наличие и состояние лифта;

состояние двора;

удобство выноса мусора;

особенности квартирной площадки;

особенности работы управляющей компании;

сравнение вариантов.

Последний пункт особенно важен, так как не стоит хвататься за первый понравившийся вариант. Лучше сравнить несколько предложений по всем критериям.

Покупка квартиры на вторичном рынке

Выбирая вторичку, обращайте внимание на такие моменты:

комплексное состояние дома, коммуникаций и характеристика соседей;

«чистота» документов владельца;

состояние «внутренностей» квартиры;

электрика;

тип отопления;

надежность дверей и окон;

состояние кровли и чердака на последнем этаже и подвала на первом;

наполняемость жилья (мебель, сантехника, электроника и др.);

цена и возможность торга.

Главное — тщательная проверка документов, которую лучше осуществлять при помощи практикующего юриста.

Первичное жилье

Покупка квартиры в новостройке требует добавления в чек-лист таких пунктов:

репутация застройщика;

тип отделки;

соответствие общей и жилой площади цифрам в документах;

качество отделки;

герметичность окон и дверей;

качество установки электрики (розетки, пакетники, выключатели);

работа вентиляционных каналов, труб отопления, сантехники.

Следуя каждому пункту списка, вы избежите ошибок при покупке квартиры.