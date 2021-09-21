Филармония открывает сезон

За время коронавирусного карантина, когда работа учреждений культуры была фактически парализована, кропивничане и жители области успели соскучиться по концертам. Поэтому сообщение о «живом» открытии филармонийного сезона не может не радовать. О том, что ожидает кропивничан, на пресс-конференции рассказала директор областной филармонии Наталья Агапеева.

К открытию сезона все стараются обновить репертуар. Театр музыки, песни и танца «Зоряне» сохраняет программу, созданную мэтром нашей хореографии Анатолием Кривохижей, по которой их знает практически весь мир, но одновременно готовятся и новые номера. В коллективе есть небольшие изменения – у оркестра театра новый руководитель, Сергей Тютюник. Николай Кваша, который много лет возглавлял коллектив, ушёл на пенсию.

Над чем планируют работать коллективы филармонии в ближайшее время? Прежде всего – это открытие сезона, концерт «Осеннее скерцо», который состоится 30 сентября. Билеты практически уже все раскуплены, и, очевидно, придётся концерт повторить. И хотя «скерцо» в переводе с итальянского – шутка, работа идёт очень серьезная. Репертуар всех участников концерта обновлён практически на 90%.

В этом году с камерным оркестром «Концертино» выступят учащийся 2 курса музыкального колледжа Александр Кушнарев (скрипка) и Дмитрий Кирий – мальчик, которого привёл Александр Безай, он исполнит песню «Ніч яка місячна». Но главной изюминкой концерта будет выступление квартета саксофонистов Национальной филармонии Украины под руководством Юрия Василевича.

Продолжается и подготовка к 30-летию ровесницы независимости Украины – детской филармонии.

По уже давней традиции в филармонии готовится новогодний музыкальный спектакль – на этот раз только силами филармонийных артистов, без привлечения детских коллективов.

Запланированы в этом сезоне традиционные уже «Різдвяні передзвони» и «Травневі музичні зустрічі». Предстоят также обменные гастроли – 22 сентября в Запорожье ансамбль «Елисавет-ретро» подарит зрителям две концертные программы: для детей и для взрослых. А через месяц в Кропивницком будут выступать запорожские артисты. Также коллективы кировоградской филармонии выступят в Черкассах.

Прекрасной традицией становятся и выступления в Кропивницком национальных коллективов. Так, в минувшую субботу кропивничан порадовал своим роскошным концертом Национальный ансамбль танца им. Павла Вирского. Руководство филармонии ведёт активную работу по организации у нас концерта Национальной капеллы бандуристов – он планируется 9 ноября, ко Дню работников культуры.

Коммерческие концерты, если Кировоградщина и дальше не выйдет из «зелёной» зоны, тоже многообещающие: два балетных спектакля с участием звёзд мирового уровня Катерины Кухар и Александра Стоянова – «Лебединое озеро» и «Кармен-сюита», театральные спектакли, в том числе «Будьте как дома» с участием Ады Роговцевой и Ахтема Сеитаблаева, и выступление Леся Подервянского, и концерты групп «Бумбокс», «Антитела», «Синяя птица», а также Олега Винника, Александра Малинина и многих других исполнителей. Поэтому советуем внимательно следить за афишами, в том числе и на страницах «УЦ».