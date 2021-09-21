«Майдан’S»: история, которая объединяет

Десять лет назад (чуть больше) команда нашего города одержала уверенную победу во всеукраинском танцевальном конкурсе «Майдан’S». Кировоград был признан танцевальной столицей Украины. В качестве приза – сертификат на миллион гривен, которые были потрачены на установку детских площадок – так решили победители, участники шоу, которых стали называть майдансерами.

Настоящими героями тогда стали хореографы нашей команды, состоящей из 500 человек, Александр Лещенко, Семен Жигалин и Руслан Махов. Им помогали известные кировоградские хореографы Анна Нижникова и Виктория Кохно. В мастерской Александра Працкова шили костюмы для команды. Рекламное агентство «Антураж А» во главе с Ириной Саенко изготавливало всю печатную продукцию для шоу. Огромный вклад в победу внесли представители власти: мэр Александр Саинсус и губернатор Сергей Ларин, которые поддерживали команду…

Прошло десять лет. Страна поменялась, люди тоже. Случился еще один Майдан, Россией был аннексирован Крым, началась война на Донбассе. Один из ведущих «Майдан’Sа», он же в то время генеральный продюсер «Интера», Владимир Зеленский стал президентом страны…

К счастью, дети и сегодня продолжают заниматься танцами, время от времени проходят хореографические конкурсы и фестивали. Но такого, как «Майдан’S», больше не было и, похоже, не будет. А жаль. Какие эмоции мы все тогда пережили! Давайте вспомним. Мы попросили нескольких участников шоу поделиться воспоминаниями и рассказать, что в их жизни произошло за десять лет.

Александр Лещенко, главный хореограф команды:

– У меня все прекрасно. Работаю, продолжаю создавать, творить. Нашему «Форсайту» в этом году 15 лет. Создаю большие шоу-спектакли, мюзиклы – «Майдан’S» дал мне такую возможность. Я открыл в себе способность работать с огромной аудиторией – этот проект дал мне веру в себя. Меня как профессионала создания массовых сцен приглашают в другие страны. В течение десяти лет мне поступают предложения организовывать масштабные флешмобы, мастер-классы.

Конечно же, поддерживаю отношения с Сергеем Николаевичем Лариным. Очень жаль, что мы не сделали большой концерт к десятилетию. У меня были планы, идеи, проект, расписан сценарий. Хотелось в городе сделать праздник, чтобы мы вспомнили, как это было десять лет назад, чтобы о том триумфе знало подрастающее поколение, потому что, мне кажется, это уже забывается. Уверен, что сохранение традиций «Майдан’Sа» могло бы позитивно влиять на людей. Я предлагал нынешней областной власти сделать праздник, но не был услышан. Видимо, им не до этого, а жаль…

Анна Нижникова, администратор команды, хореограф:

– Я отвечала за организационную работу. Это была серьезная, ответственная обязанность. Чего только стоило проверить вагоны, где едут пятьсот детей. Покормить всех. Сказать «Интеру», что мы уедем, если они будут «плохо себя вести»: когда они не хотели красиво, сверху, снимать нашу Мадонну. Было такое, что еду детям не привозили, и они два часа сидели голодные. Помню, что мы, взрослые, носили на себе баклажки с водой и поливали детей во время солнцепека… Было очень тяжело, но я с большим удовольствием поучаствовала бы в этом снова.

Что произошло за это время в моей жизни? Была директором 20-й школы, а теперь возглавляю свою родную, 32-ю. В 2015 году стала депутатом горсовета. За это время танцевальный коллектив «Анюта» получил много наград, в том числе гран-при фестивалей. К сожалению, практически закрылся факультет искусств пед­университета. Что-то осталось, но хореографов уже не готовят. Обидно. Обидно, что за десять лет никто не придумал ничего такого масштабного, как «Майдан’S».

Наш губернатор Сергей Ларин был первым, кто приехал на Майдан поддержать свою команду. На репетиции на нашей площади он приходил, а я предложила: «Сергей Николаевич, не хотите поддержать команду в столице? Ребятам будет приятно». Он сразу же согласился. Детям мы ничего не говорили, и когда он подошел к ним на Майдане, команда к нему просто ринулась. А сколько людей пришло на нашу площадь, где транслировался финал! Ни один День города столько не собирал. И ни один политический проект не смог так объединить людей, как это сделал «Майдан’S».

Виктория Кохно, администратор, хореограф:

– С самого начала я была промоутером – ходила по учебным заведениям и приглашала ребят в команду. В числе первых привела свой коллектив – образцовый ансамбль «Виктория». Участие в этом грандиозном событии запомнилось, и через десять лет мы все вспоминаем в подробностях.

Победа далась непросто. Каждое наше выступление сопровождалось дождем. Как будто природа тоже испытывала наших детей на выносливость, на волю. Но, несмотря ни на что, дети были воодушевлены и отчаянно боролись за победу. Был такой дух коллективизма, такое желание победить, которого сейчас, пожалуй, не встретишь.

Наша «Виктория» во время прошедшего десятилетия отметила серебряный юбилей. Когда мы его праздновали, на сцене филармонии было показано видео событий на «Майдан’Sе». Он был на ура воспринят и ребятами, и родителями – всколыхнул воспоминания.

Моя дочь Вероника десять лет назад была участницей шоу. Теперь она уже хореограф, балетмейстер нашего ансамбля. К юбилею победы в конкурсе она с маленькими воспитанниками воссоздала композицию, показанную на «Майдан’Sе», «Ты – Украина».

Кстати, когда Сергей Ларин на десятилетие «Майдан’Sа» приезжал в наш город, он встретился с майдансерами на детской площадке в Ковалевском парке – той самой, которая первой была установлена на деньги, которые ребята выиграли. И на качелях уже катался мой внук, сын Вероники. Так что у «Майдан’Sа» есть продолжение, маленькие отросточки.

Знаете, что обидно? Что уничтожили щит с надписью «Кировоград – танцевальная столица Украины», который стоял на въезде в город. Странно, что он кого-то раздражал. Пусть бы убрали слово «Кировоград», но звание танцевальной столицы нашими детьми было получено в честной хореографической борьбе.

Ирина Саенко, партнер команды:

– Десять лет назад я возглавляла рекламное агентство «Антураж А», а сейчас я президент Торгово-промышленной палаты. Занялась не свойственным для меня делом. Пришлось перестраиваться, учиться. Но учиться я умею и люблю.

Что касается моего участия в «Майдан’Sе», «Антураж А» практически всю атрибутику изготавливал. Мы печатали Сикстинскую Мадонну. Это была целая история. До этого наше предприятие такого не делало: надо было картину разбить на пазлы и увеличить. Сначала на компьютере делали макет, смотрели, чтобы, например, глаз не был разрезан и так далее. Но Сережа Марущак справился. Да и вся наша команда тогда хорошо сработала.

Еще одна история связана с полотнами, на которые надо было нанести надписи «Люблю “Майдан’S”», «Люблю Кировоград», «Люблю Украину». Организаторы шоу обещали это сделать самостоятельно, но вместо этого просто выдали команде баллоны с краской. Мы за ночь, потому что наутро это должно было уехать в Киев, напечатали. Было тяжело. Наша машина печатает на ткани небольших размеров, а тут такие площади. Ребята держали полотна со всех сторон, тянуть нельзя, но сделали.

«Майдан’S» был объединяющим проектом. Он объединил не только область, но и страны, ведь наши земляки разбросаны по всему миру, и многие голосовали за нашу команду. Тогда не спрашивали, на каком языке ты говоришь, какого ты вероисповедания, какой у тебя партийный билет. Все думали и говорили только о победе, прилагали усилия для ее достижения. Такие вещи объединяют.

Марина Залонина (Созонович), майдансер:

– Помню первый отбор на грандиозное танцевальное шоу «Майдан’S» и себя, двадцатилетнюю студентку третьего курса КНТУ, с горящими глазами и огромным стремлением ко всему новому. Большущий спортзал, порядка 200 человек, уже известные и любимые нами Саша Лещенко и Руслан Махов. Ребята посылали невероятный заряд, излучали такую энергетику и драйв, что, несмотря на небольшой мандраж, было непреодолимое желание стать частью этого масштабного действия.

График тренировок был напряженный, я совмещала это с учебой и с занятиями по пол-дэнсу. Вечером валилась с ног, но была невероятно счастлива. Далее – первое выступление на Крещатике, одновременный страх и восторг, потрясающий коллективный дух и эйфория от победы. Эти воспоминания до сих пор будоражат и поддерживают тот огонек внутри, что не дает сидеть на месте, заставляет дальше стремиться и развиваться, узнавать и познавать новое.

Сегодня у меня чудесная семья, четырехлетняя дочь Кира, и я все так же активна и любознательна, что прививаю и своей дочери. Путешествуем, посещаем выставки и экскурсии. Моя история с танцами точно не окончена. Более того, любовь к танцам и потенциал прослеживаются и у Киры. Со школой танцев мы уже определились – это, конечно же, школа «Форсайт». Осталось немного подрасти, и пойдем вместе покорять танцпол.

Николай Попов, «талисман» команды. Он был самым маленьким, девятилетним мальчиком, выполнявшим акробатические трюки параллельно с Александром Лещенко. Его сразу стали называть по имени-отчеству – Николай Николаевич. И в Киев с командой он ездил, даже когда не участвовал в номере. Поэтому стал талисманом.

– Я был девятилетним ребенком и четко не смогу описать свои эмоции. Помню, что Виктория Викторовна Кохно предложила мне поучаствовать в большом танцевальном проекте. Я вообще не танцевал, но уже два года занимался в спортшколе «Надія» гимнастикой. И в своей школе что-то из акробатики показывал. Согласился, пришел. Надо было за Александром Лещенко повторить фляки – акробатические элементы. Я без труда это повторил. Меня взяли. Поехали в Киев показывать номер, а потом я просто ездил с командой. Почему-то меня стали называть Николай Николаевич и «сделали» талисманом команды.

Не помню, чтобы я волновался во время выступления. Может, потому что был ребенком, может, потому что был уверен в том, что сделаю все так, как нужно. И когда объявили, что мы победили, эмоции переполняли. Но тогда я не понимал, что причастен к этому. Просто радовался за свой город, нашу команду.

После я продолжил заниматься гимнастикой, окончил 16-ю школу. Стал мастером спорта Украины. Сейчас набрал группу четырехлетних малышей, учу их спортивной гимнастике. Надеюсь, что кто-то из них станет и мастером спорта, чемпионом и победителем «Майдан’Sа». Я знаю, что такое вкус победы.