Этот невероятный Усик!

Александр Усик сотворил то, что казалось невероятным. Честно говоря, глядя на габариты Энтони Джошуа, многие сомневались в положительном для украинца исходе первого в его карьере чемпионского боя в супертяжелом весе. Ну и фактор «своего поля» на стадионе лондонского «Тоттенхэма» играл на руку британцу. Здесь надо было быть на голову лучше конкурента, и Усик именно таковым предстал перед боксерским миром.

Александр сохранил скорость, тайминг, удивительную работу на ногах, умение сработать от соперника. Таким он был в бою с Гассиевым за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. И такую же фактическую неуязвимость и тактическую смекалку он продемонстрировал в этом невероятном поединке. Усик был лучше и точнее в большинстве раундов. Единственное, чего не хватило в этот вечер Александру, – это классный нокаут, к которому он был близок в седьмом и двенадцатом раунде. Зато своими сериями и выверенными одиночными попаданиями Усик измотал Джошуа настолько, что тот к концу сражения едва стоял на ногах. И только финальный гонг, прозвучавший на пять секунд раньше окончания 12 раунда, спас Джошуа от поражения нокаутом. Все судьи, среди которых был и кропивничанин Виктор Фесечко, приняли единогласное решение в пользу Усика.

Усик к своему титулу абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе теперь добавил пояса WBA, WBO, IBF, IBO в самой престижной супертяжелой категории. Получится ли у него защищать их так же успешно, как это смогли сделать легендарные соотечественники братья Кличко, покажет время, но свое имя в историю мирового бокса Александр уже вписал и стал наследником славы Эвандера Холифилда, Леннокса Льюиса, Дэвида Хэя, которые вслед за абсолютом в крузервейте становились сильнейшими и среди супертяжей.

Единственное, что расстроило многих в этот вечер, – это то, что они, заплатив за трансляцию, так и не смогли подключиться к ресурсу МЕГОГО и увидеть этот триумф. К сожалению, такие сражения вместе с элитным футболом при нашей низкой платежеспособности ушли на платные платформы.

И ведь никто не подумал, что такое спортивное событие, как когда-то бои Кличко и Ломаченко, достойно показа на доступном для всех телеканале. Но это большой бизнес, и наши ожидания – это наши проблемы. Хотя это уже совсем другая история.

А пока в Украине снова есть наш чемпион мира в супертяжелом весе. Браво, Александр Усик!