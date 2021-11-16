Есть другая Турция…

Казалось бы, после нескольких десятков лет «покорения» Турции украинскими туристами о ней нам известно все. Но после очередного велопутешествия Эдуарда и Алины Поверенных оказалось, что мы Турции-то и не видели. Не все, оказывается, олл инклюзив…

– Эдуард, вы на своей странице в социальных сетях отметили, что за год ваша семья преодолела на велосипедах почти 42 тысячи километров – это чуть более чем вокруг земного шара по экватору. Не замахиваетесь на какой-то одновременный грандиозный проект, типа вокруг Европы?

– Пока нет, тем более что в Европу мы ездим только в те страны, куда нас пускают.

– Поэтому опять Турция?

– Подвернулась хорошая и недорогая путевка – это раз, а второе – Турция не требует вакцинации, достаточно ПЦР-теста, мало того, достаточно экспресс-теста, прямо в аэропорту. Ответ через 15 минут.

– Если зашла речь об этом, как в Турции с ковидом?

– Из того, что я видел: среди турок никакого ажиотажа, паники или психоза нет. Мало того, наши ПЦР-тесты проверили только с нашей стороны, на вылете, а турки вообще не спросили. Ходят приблизительно, как и у нас – часть в масках, часть без. В некоторых магазинах требуют маски, в некоторых нет. Что-то типа Украины.

– Теперь о самом путешествии, опять велосипед?

– Да, мы пытаемся путешествовать только так.

– В прошлый раз вы были в Каппадокии, а в этот раз?

– Это наша третья Турция на велосипеде, но в этот раз мы были в очень интересном месте. Я скажу так, что это был самый яркий, самый интересный, самый эмоциональный тур из всех наших зарубежных туров, не только турецких.

– Даже так?

– Да, это провинция Мугла, там есть такое место Фетхие и Олюдениз – это город и поселок, так называемая другая Турция. Это не та Турция, к которой все привыкли, где отели 5 звезд и олл инклюзив, где люди приезжают в основном лежать на солнце, это совсем другое. В поселке Олюдениз одна из точек мирового параглайдинга – парапланеризма по-старому, куда летать на парапланах съезжаются люди со всего мира. Там ущелье и гора Бабадаг, высота – 1969 метров. Турция вкладывает туда большие деньги, в прошлом году построили подъемник, лично президент Эрдоган приезжал его принимать, и теперь люди спокойно могут подняться на эту гору, там обустроены площадки, с которых прыгают парапланеристы, – и там все это массово, причем народ со всего мира.

– И вы тоже пробовали?

– Нет, но нам как велотуристам там было интересно, маршруты проходили по так называемой Ликийской тропе. На территории этого региона в древности было государство Ликия, где жили ликийцы. После них остались города! И это даже не греческие античные города, это еще раньше, потому что после ликийцев туда пришел Александр Македонский, а с ним греки, после них туда пришла Римская империя, и только после римлян – Османская империя, современная Турция.

– Роскошное наслоение…

– Да, тропа идет вдоль моря на протяжении 500 километров и как раз в этом районе берет свое начало, на стыке Эгейского и Средиземного морей. Природа – просто шикарная! Я понимаю, почему ликийцы строили там свои города. Вот просто шикарнейшая природа! Горы, ущелья, долины, морские бухты, цвет моря – невообразимый! Я такого в жизни не видал, хотя видел многое. Кроме того, там есть такие места! В историческом плане, мы ведь не купаться туда ездим. Немножко тяжеловато, горный район, велосипедисты поймут, на трех километрах набор высоты около 500- 600 метров.

– Как в Черногории?

– Приблизительно, даже местами покруче. Сам Олюдениз находится в низине, и для того, чтобы попасть в любую точку, нам надо было каждое утро набирать на трех километрах пути 500-600 метров высоты! Честно говоря, это физически очень тяжело. Так вот, есть там поселок Каякёй, с древних времен там жили греки, но когда в 1922 году была война Турции и Греции, которую греки успешно проиграли, все жители городка встали и ушли, почему – история умалчивает.

– Забытая война между этими странами, мы помним войну турецко-греческую за Кипр в 60-70-х годах прошлого столетия…

– Они, как видим, и раньше воевали. Турки вроде бы говорят, что это проклятый город, и там не поселились, поэтому городок так и остался стоять до сих пор. Разве что крыши обрушились, а стены стоят, на храмах крыши сохранились. Там очень интересно, представляете, заходите в город, где все осталось, все добротное, школы, церкви, дома. Турки, конечно, молодцы, поставили там будку с охраной и берут по 10 лир – ходи, смотри. Это не Анталия, где тоже много старинных городов, где вложено много денег в туризм, везде видеокамеры, сувенирные магазины и так далее. Здесь же все по-простому, стоит будочка, и это для нас было хорошо, потому что я смог сделать уникальные видеокадры, подняв дрон над этим городом и над всеми другими городами, где мы побывали, потому что в Турции полеты дронов за-пре-ще-ны! Без специального разрешения министерства авиации Турции, а для того, чтобы его получить… Это невозможно (смеется).

– А если бы вас засекли?

– Ох, если бы нас засекли… Не знаю… Серьезный штраф, может быть, и конфискация дрона.

– И что увидели?

– Это вроде как остановилось время, застыла жизнь. Ты заглядываешь в эти дома, и видно: кто-то жил богаче, кто-то беднее, причем видно, что развалины и разрушения домов и строений временнЫе, не как у нас – человеческий фактор. Есть очень интересный, старинный греческий храм, в очень аварийном состоянии. К нему подойти невозможно из-за ограждения, но есть «наши» люди, которым наплевать на знак СТОП.

– Это для них как приглашение…

– Да, чтобы сделать несколько красивых кадров, потому что там побывать и не запечатлеть – это просто преступление. Вообще в турецкой культуре я такого не видел, большое отличие от нас. Кроме того, они очень патриотичные, часто в горах, где мы ездим на велосипедах, то есть не совсем в туристических местах, можно увидеть на склонах изображения флага или солдата. В Турции национальные флаги – везде! В какое-то глухое село заезжаем, сарай, козы бегают, но все равно – флаг на доме висит. Не знаю, заставляет ли их Эрдоган это делать? Скорее всего, нет. Очень много машин обклеены символикой. Даже плакаты с Кемалем Ататюрком, отцом турок, которыми буквально закрыты задние стекла автомобилей, и в этом смысле турки молодцы.

– Это уже современные дорожные впечатления, а что с древностями?

– Очень интересный город Тлос, куда мы тяжело добирались на велосипедах, около 100 километров по горам, и физически это было на грани. Но оно того стоило, это один из шести Ликийских городов, которые более или менее сохранили свою автентику. От ликийцев остались высеченные в скале гробницы в очень неплохом архитектурном исполнении – колонны, колоннады и так далее. Мы узнали, что у них хоронили тем выше, чем знатнее был покойный, чтобы быть ближе к небесам. Но там еще и невероятный временной срез. Тут – гробницы, здесь же – стадион с бассейном, сохранившийся! Это греки, олимпиады и все такое, Акрополь. Здесь амфитеатр, уже римской империи, – и это все в одном городе. Когда я вижу эти камни, мне просто хочется обнимать их и плакать, потому что я понимаю и вижу связь тысячелетий и времен.

– Возможно, это что-то генетическое?

– Нет, я просто люблю такие места: смотришь на эту гробницу и знаешь, что там давно никого нет, прошли тысячелетия, а она стоит, и ты понимаешь, насколько мимолетна наша жизнь. Ты начинаешь над этим задумываться и понимаешь, что надо ездить еще больше, еще больше смотреть и видеть, потому что жить эмоциями – это прекрасно.

– Хорошо сказано. А как насчет динамики изменений в самой Турции?

– Надо сказать, что Турция – вообще очень развитая страна. Все строится, дороги очень неплохого качества, часто встречали тяжелую технику, видно, что в горной местности дороги тоже делаются. И самое интересное – этот регион еще называют другой Турцией, потому что все ориентировано на европейцев. Если брать Анталию, там все в основном для россиян, есть и наши, но в основном русские, там можно кричать «Слава Украине!», ходить с нашим флагом, там вам улыбаются. Здесь вам улыбаются меньше и «Слава Украине!» тоже реже кричат, потому что если вечером заходишь в ресторан, там сидят англичане. Вот самые настоящие англичане, их больше всех. Очень интересно наблюдать: они приезжают целыми семьями, по 10-12 человек или чуть меньше, бабушки-дедушки, родители, дети и внуки – все поколения. Все они не велосипедисты, в смысле не спортсмены, вот таких размеров (разводит руками) в большинстве.

– С лишними килограммами?

– С очень лишними. Все в наколках, независимо от возраста, смотреть на таких бабушек и дедушек, в общем, как-то не очень. Но им, наверное, нравится, остальное их не волнует. Самое интересное, что они приходят в кафе, берут по бокалу дешевого пива, думаю, что с их фунтами такие цены просто смешные, и по вот такому толстенному бургеру. Мы туда едем рыбы поесть, море и все такое, а они – все равно бургеры.

– Традиционалисты еще те?

– Да, сидят, отдыхают, ведут себя очень тихо. Я думал, что это как английские болельщики, крик, шум, – ничего подобного. Сидят себе, пьют пиво, причем много. Я уже думаю: ну сколько ж в тебя еще влезет?! Я могу два бокала выпить, а они – не знаю.

– В этом деле они специалисты.

– Большие специалисты, видно, что не лорды, простые ребята. Мы видели, что часть из них ходила на пляж, а другие дальше отеля и не ходили, там есть бассейн, вот они возле него с книжками и располагались.

– А по населению регион отличается? Осталось что-то ликийское?

– Тяжело сказать, турки они и есть турки, кстати, попадались нам и светлые, какая-то генетика просматривается. В сельских районах люди потемнее волосами и кожей.

– А по развитию, в сравнении с другими регионами? Вы рассказывали, что попадали в очень бедные села.

– Такого здесь не было, мы же ездили по горам, очень мало земли, но видно, что очень много мелких фермеров. Может, и есть какие-то агрохолдинги, как у нас, мы не видели. В основном – небольшие поля, маленькие тракторы, типа «Беларус», их много на дорогах, везут кукурузу или еще что-то.

– Это не Черногория с их «кози» и больше ничего?

– Нет. Здесь явно разнообразнее, кто-то выращивает виноград, кукурузу, очень много гранатовых рощ, кстати, я их не рвал, хотя можно было. Сфотографировал, потом поехал на базар и купил (смеется), они там копейки стоят.

– То есть продукты там доступные?

– Вполне, если не шиковать, то вполне доступно. Я все перевожу на алкоголь, бутылка турецкого пива «Эфес» стоит в небольшом магазинчике 9-10 лир, это около наших 30 гривен, примерно одинаковые цены. Есть товар на разный кошелек, можно в ресторане посидеть за 500 лир, а можно и дешевле.

– А средний уровень жизни?

– В Турции он выше, чем в Украине, причем существенно. Это видно и по инфраструктуре, по аэропортам. Я уже рассказывал о самом большом, столичном – самое интересное, что он продолжает строиться. Все критиковали Эрдогана, называли диктатором, не знаю, о нем местные не любят говорить, но если говорят, то почему-то очень плохо (смеется). Возможно, нелюбовь к правителям традиционна, но то, что многое делается, – это видно.

– И на региональном уровне тоже?

– Мы проезжали небольшой городок, типа нашего Кропивницкого, там тоже все в порядке, даже с транспортом. Мы зашли в маршрутку, но забыли маски, водитель просто дал их бесплатно, у него целая коробка, достал и дал – все. Хочешь в маршрутке рассчитаться карточкой, хочешь наличкой – без разницы. Маршрутки ходят по графику, такси все с таксометрами, причем таксометры вмонтированы в водительское зеркало заднего вида, очень удобно, не как в советских такси – счетчик где-то в ногах водителя. Если в Черногории нас обманывали, то есть туда ехали за одни деньги, а назад – за другие, то в Турции – ни разу.

– Что больше всего удивило в этот раз?

– Кроме Ликии, мы посетили остров Святого Николая, нашего популярного святого. Турки называют остров Гемиле, а все другие – островом Святого Николая, он там бывал. Потом побывали в Долине бабочек.

– Что это такое?

– Очень красивое место, это не передать словами, просто там надо побывать. Это бухта, глубоко врезающаяся в сушу между высоких гор, и доступ в эту бухту возможен только со стороны моря. Вы не можете туда спуститься из-за крутизны скал и высоты. Я брал с собой дрон, у него потолок набора высоты 500 метров. Я не мог его поднять со дна ущелья до самого верха, чтобы охватить всю панораму.

– Почему Долина бабочек?

– Там в сезон очень много бабочек разных видов. Почему там стоит побывать? Я таких видов больше нигде не видел – очень красивые, просто завораживающие. Вы приезжаете туда, смотрите и делаете так (вдыхает), это от восхищения, и замираете. Ну просто невероятно!

Были мы еще в Национальном парке Сакликент, там второй в Европе по протяженности каньон, а высота стен в некоторых местах достигает тысячи метров, я тоже пытался поднять дрон, но не получилось достичь самого верха, поэтому кадры не дали всего объема. При таких красотах и высотах я не смог сделать необходимого подъема для фото.

– Эдуард, сколько в день у вас было таких туристических локаций?

– Знаете, чем хорош велосипед? Он намного интересней пеших или автомобильных прогулок. Вы себе наметили маршрут, допустим, в город Тлос. На карте вы выбираете дорогу, но карта не показывает всех видов, которые открываются велосипедисту. Вы видите, бросаете велосипед и начинаете моментально фотографировать – и таких мест за поездку бывает очень много. Этот район очень красив по многим параметрам – скалы, ущелья, море, цвет воды, вдали яхты с парусами…Там для туристов много предложений, можно целый день кататься на пиратском корабле между этими островками, музыка и все прочее, а можно прыгать на параплане, обязательно с инструктором, вас пристегивают к нему, как гусеничную куколку, и прыгают в залив. Но мы подумали, что это лишнее. Поднялись на подъемнике и все осмотрели, полюбовались на этих парапланеристов, там мощные восходящие потоки, но сами не рискнули, представляете, что значит прыгать с высоты 1800 метров (смеется)?

– У меня такое ощущение, что вы еще не насмотрелись на другую Турцию?

– Не насмотрелись! Там столько всего, поэтому подсобираем еще немного денег и вернемся.