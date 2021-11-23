Дань нашей памяти

В прошедшее воскресенье Кировоградщина вместе со всей Украиной отметила День достоинства и свободы. Этот день, наверное, нельзя назвать до конца праздником, это скорее день памяти о том, как мы восстали против несправедливости и беззакония властей.

21 ноября 2014-го, после заявления Кабинета Министров об отказе подписывать договор об ассоциации с Евросоюзом, Николай Азаров, впоследствии сбежавший в Россию, подписал документ о приостановке подготовки процесса к евроинтеграции Украины. Взамен правительством было поручено «принять меры, направленные на развитие торговли, производственной кооперации и обмен технологиями с государствами – членами СНГ».

Украинцы в массе своей возмутились отказом от сближения с Европой. И вышли на улицы. Дальше было много страшного: расстрел протестовавшего Майдана и Небесная сотня, аннексия Крыма «братским» народом и война на Донбассе…

В Кропивницком глава облгосадминистрации Мария Чорная, председатель облсовета Сергей Шульга, городской голова Андрей Райкович возложили цветы к памятному знаку Героям Небесной сотни, к памятному знаку Герою Украины Виктору Чмиленко.

Мы помним о вас, герои.