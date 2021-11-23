«Отец Владимир» и его команда

Неделю тому назад главной новостью кропивницких СМИ была информация о госпитализации бездомного мужчины, которого, изможденного и без одежды, нашли на свалке на Ковалевке. Сообщалось, что о бедолаге, оказавшемся в областной больнице, уже начала заботиться местная благотворительная организация «Дом милосердия», возглавляемая Владимиром Лебедевым. Наш корреспондент решил узнать поподробнее и об этом случае, и о деятельности «Дома милосердия» вообще.

Расположено заведение в глубине двора на улице Преображенской, 37. Обыкновенный частный домик. У входа под навесом – огромный стол. Позднее мне расскажут, что по субботам здесь кормят обездоленных. Для них – и рукомойник под нарисованной на стене «Тайной вечерей». Неподалеку – игровая площадка для детей, вымощенная тротуарной плиткой. Радуют глаз чистота, порядок.

– Мне бы Владимира Лебедева увидеть, – обращаюсь к молодому человеку, который вышел из дома. Через несколько минут уже сижу в уютной комнате в компании парней, девушек и женщин пенсионного возраста, пьем чай. Через двери, ведущие в глубь дома, видно, что здесь есть и санузел, и кухня. Помещения отремонтированы, может быть, и не по последнему слову интерьерной моды, но вполне прилично. А температура воздуха – не меньше двадцати пяти.

Не нужно быть особо проницательным, чтобы определить лидера этой команды. Хотя Лебедеву нет и двадцати пяти, он нисколько не важничает, но постоянно шутит. Например, когда я знакомился с присутствующими, он назвался «отцом Владимиром».

Как раз завершалось совещание по хозяйственным вопросам.

– Мясо купили? – спросил Володя у парня, видимо, ответственного за закупки провианта. Тот сказал, что пока – нет.

– Плов без мяса – это ж как шуба без рыбы. Сбегай на рынок, и специй купи. Вот тебе помощница, – Лебедев указал на одну из женщин. – А нам надо ехать к Анатолию, решать, что с ним делать дальше. Шестеро детей у мужика.

Как потом выяснилось, речь – о мужчине, который со свалки попал в больницу.

Тем временем Володя, отдав последние распоряжения по приготовлению к обеду, начал молитву:

– Поблагодарим Бога за еду…

Наконец Лебедев готов ответить на мои вопросы. Прошу поподробнее рассказать о «Доме милосердия», о том, как здесь все начиналось.

Оказывается, Владимир – из баптистской семьи. В детстве посещал воскресную церковь.

– Нам говорили: надо помогать людям. Мы помогали бабушкам, которые в церковь ходили. А потом решил помогать бездомным.

Владимир рассказывает, что их хостелу – около пяти лет. Сначала отремонтировали помещение – оно было в жалком состоянии. Инвестиции – из собственных доходов, выручали и граждане со стороны.

– За пять лет нам помогли многие. Как-то ремонт остановился – не было денег. Пришла пара семейная, я им объяснил все. Они потом помогли с полом и окнами.

Прошу присутствующих рассказать, чем занимаются.

– Я торгую травами и работаю в мебельной фирме, подрабатываю водителем, – объясняет Лебедев. Его друзья – кто тоже в мебельной фирме, кто учится в вузе, кто в ресторане трудится.

– У нас люди с возможностями, – подчеркнул Владимир.

– Десятину отдаете?

– Больше десятины. Сейчас надо человека из больницы забрать. Думаем нанять сиделку, платить ей 350 гривен в день.

Дальше говорим о подопечных «Дома милосердия».

По словам Лебедева, хостел задумывался как приют для бездомных. Потом выяснилось: те, кто привык бродяжничать и рыться на свалках, будут вести такую жизнь и при наличии бесплатной крыши над головой. Поэтому в «Доме милосердия» решили спасать прежде всего тех, кто имеет желание работать, жить по-человечески. Например, молодой человек по имени Василий оказался на улице «благодаря» сестре, которая, пока он был на заработках, продала их жилье. Попав в хостел, Вася устроился на работу, в планах на ближайшее будущее – снять квартиру. Старается и Максим, в недалеком прошлом – участник войны на Донбассе.

– Мы помогли многим молодым людям, которые оказались в беде. Сейчас они работают, снимают жилье.

Среди теперешних жильцов хостела – женщина с тремя детьми. Она поступила сюда беременной с двумя детьми. Третий родился месяц назад. Сейчас женщина ожидает «детских» – помощи от государства. Тогда и съедет на съемную квартиру.

– Если дети болеют, вызываем врача. У нас все по закону.

По словам Лебедева, при принятии людей в хостел ведется видеозапись – чтобы при необходимости показать ее полиции. Потому что человек может быть в розыске.

– Каждый день просятся на ночлег два – три человека. А зимой будет больше, десять – пятнадцать. Звонки к нам – круглые сутки. Номер – 073 007 007 8.

Пьяным и под воздействием наркотиков – вход запрещен. Есть алкотестер.

Видеозаписи помогают «Дому милосердия» и защититься от граждан, которые выживают своих родных из дома, а потом заявляют, что тех в хостеле удерживают под замком, насильно. На случай конфликтов в заведении – «тревожная» кнопка, с помощью которой вызывают полицию.

Одна из жертв семейного насилия недавно уехала отсюда на родину, в Азербайджан, – подальше от «ненаглядного».

Другая женщина полтора года тому назад пришла сюда переночевать – и осталась. Владимир доволен ее работой в хостеле.

Еще одна из постоянных жительниц хостела – незрячая. Она оказалась ненужной своим родственникам.

Под конец встречи Володя посвящает меня в подробности истории с мужчиной, найденным на свалке:

– У Анатолия шестеро детей. Развелся, запил, оказался на улице. Говорят, в последнее время не пил. У него вроде инсульт. Ходить не может. Будем забирать.

Лебедев уезжает к Анатолию, а его команда устраивает мне экскурсию по хостелу. Здесь и чисто, и тепло, и уютно, но не слишком просторно. Кровати – в три этажа. Поэтому «Дом милосердия» будет расширяться. Лебедев и его команда уже приобрели часть дома рядом. Помещение сильно запущенное, но они не сомневаются, что с помощью небезразличных сограждан превратят его в комфортный уголок. Мир ведь не без добрых людей.