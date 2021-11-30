Энергичная сессия

Восьмая сессия Кропивницкого городского совета была весьма плодотворной. Большое спасибо городским активистам, что они не очень активничали перед началом заседания (иногда их ценные мысли и проекты приходится слушать депутатам по полтора часа и больше).

Перед началом сессии состоялось награждение призеров спортивных соревнований европейского и мирового уровня. Спортсмены получили сертификаты на единовременную денежную помощь в размере от 10 до 25 тысяч гривен. В частности, награды вручили чемпиону Европы по боксу среди молодежи Бозорбою Матякубову и его тренеру Вадиму Саласенко, призерам чемпионата Европы по таэквондо Наталье Конюх и Владиславе Лягаевой. Тренирует их Игорь Зюнзя. Призер последнего этапа Кубка Европы по скалолазанию Ярослав Ткач также получил сертификат. Тренер спортсмена – Николай Побережец.

Сопредседатель депутатской группы «Равные возможности» в городском совете Катерина Колтунова рассказала о первом Дне всемирной акции «16 дней против насилия».

– Весной наш город стал одним из 15 городов в проекте Фонда народонаселения ООН в Украине – UNFPA Ukraine «Города и общины, свободные от домашнего насилия» и получил субвенцию из государственного бюджета на создание специализированных служб в размере 4 430 025 гривен.

Сейчас активно проходят обу­чение субъектов специализированных служб, создана мобильная бригада социально-психологической помощи и приобретено транспортное средство, согласно условиям субвенции.

Почти окончен капитальный ремонт в помещении приюта, подготовлен проект распоряжения о координационном совете, разработаны необходимые документы для организации работы служб и проведения конкурса на должность директора.

Зачем нам это? Каждый день в Украине 2 женщины – чьи-то дочери, чьи-то мамы – погибают от домашнего насилия…

Директор «Научного» лицея, депутат Наталья Чередниченко обратилась к горсовету с призывом увеличить ставки окладов поваров в школах и добавить штатные единицы подсобных работников.

– Последние десятилетия профессия школьного повара стала непрестижной из-за небольшого оклада. Повара часто работают в непростых условиях, вынуждены работать на устаревшем оборудовании. Как следствие, учебные заведения испытывают нехватку поваров. В последнее время стали уделять внимание модернизации пищеблоков в школах, но уровень оплаты труда поваров остался на низком уровне.

Обращаемся к Кабмину с просьбой увеличить тарифные ставки поваров заведений среднего школьного образования и внести изменения в типовые штатные нормативы по увеличению количества ставок подсобных рабочих пищеблоков в соответствии с количеством учащихся – по две ставки за каждые 200 учеников, а не две ставки за «более 200 учеников» как было.

Горсовет поддержал обращение.

Также депутаты поддержали проект решения по переименованию учебных зааведений. Так, школу-лицей №19 переименуют в «Гимназию “Эрудит”. Общеобразовательная школа №33 станет «Классической гимназией». Школу №34 переименуют в «Гимназию “Современник”», №35 переименуют в «Инновационную гимназию».

Внесли депутаты и коррективы в бюджет города. Для упpaвления здравоохранения предусмотрели почти полтopa миллиoнa гpивeн нa oплaту пяти дoполнительных скоростных кислородных aппapaтов, которые устaнoвили в больнице на Вaлaх.

В программу развития жилищно-коммунального хозяйства добавили финансирование очередного транша для коммунального предприятия «Теплоэнергетик». Деньги нужны для обеспечения устойчивого отопительного сезона в Кропивницком.

Управлению капитального строительства решили направить 2,7 миллиона гривен на завершение ремонта приемного отделения больницы скорой помощи.

Также депутаты приняли несколько десятков решений по земле, в основном о выделении участков ветеранам АТО – ООС.