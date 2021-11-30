Кажется, «залетел»

Невероятно, но факт: СБУ назвала сотрудника летной академии лидером преступной этнической группировки.

Из туманной информации, обнародованной облуправлением СБУ, следует, что группировка вовлекала людей в конфликтные ситуации, а потом требовала деньги за якобы причиненный ущерб.

На днях трудности возникли у сотрудника «летки», замначальника отдела С., который якобы возглавлял группу стяжателей. Согласно сообщению УСБУ, он попался на получении 40 тысяч гривен от предпринимателя – это была плата за решение проблем, возникших у бизнесмена с налоговой службой.

В сообщении областной прокуратуры по этому же поводу подчеркивается: предприниматель должен был платить ежемесячно, в случае отказа сотрудник вуза обещал, что проблемы с налоговой усугубятся.

Официально сотрудника «летки» подозревают в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства. Речь – о влиянии на работников налоговой службы. Неужели и правда такой влиятельный?..

Напомним, в начале осени фигурантами громкого коррупционного скандала стали начальник летной академии Александр Чумак и его подчиненный, руководитель летного училища Александр Карауш, ныне отстраненные от должностей. Правоохранители подозревают их в вымогании «откатов» у директора частной фирмы, на самолетах которой за государственные деньги учатся покорять небо курсанты летной академии. Если верить досудебному следствию, «откаты» исчисляются десятками тысяч долларов.

За полгода до того, в феврале, в поле зрения правоохранителей попал декан факультета летной эксплуатации этого же заведения Валерий Шульгин. Его подозревают в вымогании у курсанта более чем 10 тысяч долларов.

В 2018 году попался на взятке тогдашний начальник наземных служб летной академии Николай Бурдюг. Он требовал у предпринимателя 18 тысяч гривен за разрешение на размещение двух передвижных кофеен на территории академии. Позднее суд признал Бурдюга виновным и даже оштрафовал его, что не помешало Николаю Викторовичу остаться в академии, хоть и на другой должности.