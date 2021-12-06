Capobianco – изысканный стиль для настоящих ценителей

Один из известнейших итальянских брендов был основан в 2008 году. Несмотря на небольшой возраст компания зарекомендовала себя, как один из лучших производителей одежды в стиле спорт-шик, и во многом поспособствовала популярности данного стиля среди обеспеченных покупателей. Главным принципом для марки остается безупречное качество каждой составляющей и великолепное исполнение на всех этапах производства. Особое внимание уделяется материалам, ведь это первое впечатление для владельца. Ткани подбираются по всему миру, чтобы соответствовать наивысшим стандартам индустрии. Так Capobianco использует натуральный хлопок, шелк, кашемир и лен. Операции, которые требуют особенно тщательной проработки, осуществляются мастерами вручную. Это гарантирует не только безупречность результата, но и персонализацию каждой вещи, что особенно ценится среди искушенных клиентов.

Также стоит отметить и технологическое превосходство изготовителя. Он использует уникальные методы обработки для придания изделием особых свойств. Например, бренд использует тефлоновую водоотталкивающую технику, которая делает ткань менее подверженной загрязнению. Иной интересной особенностью является специальная ручная обработка кашемира, придающая этому материалу небывалую мягкость и приятную тактильность. Также компания использует особые методики окрашивания “био протект”, применяя натуральные красители и многоэтапный процесс для обеспечения стойкости цвета.

Все это – частности, которые подводят нас к главному. Сейчас трудно встретить столь преданного своему делу производителя, который строит свою репутацию, и не готов с ней попрощаться, допуская огрехи. Едва ли какую либо вещь можно назвать идеальной, однако лейбл очень близок к этому. Поскольку спорт-шик – в первую очередь понятие объединения эстетизма и практичности в образе, немало внимания уделено и комфорту владельца. Крой и пошив ориентированы на идеальную посадку по телу и при этом не стесняют движений. При этом эстетика всегда остается на высоте. Любому активному мужчине обязательно стоит иметь несколько базовых вещей из фирменного ассортимента, ибо бренд определенно достоин внимания ценителей истинного итальянского качества. Приобрести оригинальную продукцию можно в мультибрендовом интернет-бутике Charisma. Здесь представлены новинки последних сезонов, а позиции из прошлых коллекций можно купить со скидкой. Заказ могут доставить по всей территории Украины в течение нескольких рабочих дней.