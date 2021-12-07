Де наша газета?

До редакції «УЦ» зателефонував з смт Смоліно наш постійний, багаторічний читач Віктор Юрченко й розповів, що ось уже місяць він не може придбати в місцевому поштовому відділенні «Україну-Центр», причому зауважив, що люди скаржаться на припинення доставки вроздріб і деяких інших популярних видань.

На фоні зростаючої конкуренції, які складають АТ «Укрпошта» приватні поштові компанії, дуже дивними виглядають «проколи» поштовиків у вигляді зриву доставки газет у поштові відділення для роздрібної торгівлі. Друковані ЗМІ України вже давно протестують проти спекулятивних цін на послуги національного оператора поштового зв’язку, які роблять передплату й доставку газет для читачів невиправдано дорогими. У таких умовах реалізація газет вроздріб є єдиною альтернативою для людей, оскільки річна передплата не кожному по кишені. Тому багато читачів цілеспрямовано приходять на поштові відділення, щоб придбати газету за мінімальною ціною. Особливо це стосується районів, де, окрім як на єдиному відділенні в населеному пункті, придбати газету більше ніде. Це в обласному центрі є кілька поштових відділень, а в тому ж Смоліно воно лише одне, і якщо туди не привозять газету – люди взагалі позбавлені можливості її читати.

Ми вже бачимо більш ніж дивні наслідки поштової реформи, у результаті якої лише в Кропивницькому кількість поштових відділень скоротилася вдвічі – до 16, але в колишніх районних центрах і селах ситуація ще гірша. І ось до цього всього трапляються «проколи» з газетами. Є версія, що таким чином пошта змушує людей передплачувати газети, типу, якщо їх не буде вроздріб, то нікуди не дінуться, доведеться передплачувати й давати поштовикам додатковий дохід. Але ж потрібно зважати на фінансові можливості населення, бо не кожен готовий викласти за річну передплату кругленьку суму.

Редакція зв’язалася з відповідальними чиновниками Кіровоградської дирекції «Укрпошти», там сказали, що це якесь непорозуміння, і пообіцяли розібратися та виправити ситуацію найближчим часом. Як кажуть у таких випадках – будемо сподіватися. Але зі свого боку звертаємося до передплатників і читачів «України-Центр» усієї області – у разі виникнення непорозумінь з доставкою нашої газети в поштові відділення для реалізації вроздріб, а також у разі перебоїв з доставкою по передплаті, що теж неприпустимо, просимо негайно інформувати редакцію за телефоном (0522) 35-40-74. Новий рік потрібно зустрічати з «УЦ»!