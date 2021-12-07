Памяти Александра Кондакова

В Кропивницком установили памятник старшему солдату, воздушному стрелку, радисту разведывательной группы 1 батальона 3 отдельного полка спецназа Александру Кондакову. В сквере, который носит его имя.

Александр родился в Бердянске, а когда ему было пять лет, семья переехала в Кировоград. Учился в ПТУ, расположенном на улице, где сейчас находится сквер его имени.

Саша после начала российской агрессии в числе первых пошел на фронт. Участвовал в легендарной защите Донецкого аэропорта. Выжил в том аду.

На одном из боевых выходов на территорию противника в составе дозора вовремя обнаружил вражескую группу, чем спас жизнь своих товарищей, вывел из окружения две разведывательные группы.

24 июня страшного 2014 года на вертолете в составе группы СБУ и военных облетал печально знаменитую гору Карачун в районе Славянска. Их вертолет Ми-8 МТ российские террористы сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса. Погибли все 9 воинов, бывших на борту. Вертолет упал и взорвался в районе села Новоселовка. Вместе с Кондаковым погиб и другой наш земляк – спецназовец Алексей Волохов.

Опознание проводили по ДНК…

Парни похоронены на Дальневосточном кладбище. Посмертно получили по несколько наград, но…

Двух ублюдков, которые делали выстрел, наши нашли. Они сидят, где положено, хотя лучше бы лежали.

Решением от 19 февраля 2016 года сквер имени 60-летия комсомола в Кропивницком переименован в сквер имени Александра Кондакова. Именем Алексея Волохова названа улица, ежегодно проходит турнир по тхэквондо его памяти.

Теперь в сквере стоит памятный знак Александру Кондакову. Место это – бывшая улица Конева, сейчас имени другого героя – Юрия Коваленко. По сути это угол Коваленко и Университетского проспекта, возле бывшего техникума механизации сельского хозяйства, сейчас это Кропивницкий профессиональный аграрный колледж.

Там, к сожалению, рядом находится уродливая обезображенная скульптура – памятник героям-комсомольцам, или комсомольцам всех поколений. Потомки героев-комсомольцев еще в начале девяностых ободрали бронзовую обшивку, которой был покрыт памятник, но не высоко, насколько хватило силёнок. Выше не смогли. Так и стоит она, упрямая комсомолка, с голыми ногами.

Городская власть задумалась что-то с этим «великолепием» сделать. Но когда посчитали – оказалось, что демонтаж «шедевра» обойдется больше чем в миллион гривен! Да пусть уж немного еще постоит, городу есть на что потратить такие деньги. Но не это главное.

«Родные всегда будут помнить Александра, но важно, чтобы помнили о нем и другие люди, живущие в Кропивницком, – сказала Алла Кондакова, мать воина. – К сожалению, сквер до сих пор не обустроен: нет скамеек, дорожек, молодых деревьев, освещения, но все это впереди. Многие даже не знают, что этот сквер еще 5 лет назад получил новое имя. По крайней мере, теперь будут знать».