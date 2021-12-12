Шановні відвідувачі Кіровоградської обласної філармонії!!!

Звертаємо Вашу увагу, що на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів № 1236 від «09» грудня 2020 року зі змінами та доповненнями (Постанова №1240 від 24 листопада 2021 року щодо проведення масових заходів у «жовтій» карантинній зоні), всім учасникам заходу (відвідувачам), крім осіб, які не досягли 18 років, необхідно мати при собі :

негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або

експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування закладу);

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

або документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини;

чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях,

або негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена довідкою 063-0 (чинна 30 днів) за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або у паперовому вигляді.