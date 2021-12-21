Когда в товарищах согласье есть…

Девятая сессия Кропивницкого городского совета работала без перерыва. Вопросов было немного, среди них – несколько земельных, несколько программ и самый важный – бюджет на 2022 год. И не было записано на выступление ни одного общественного активиста!

К проектам решения вопросы были только у председателя фракции ОПЗЖ, но это уже традиция. За каждый пункт повестки дня голосовали преимущественным большинством. В результате бюджет с доходной частью в 2 миллиарда 733 миллиона был принят. Рост – более чем на 15 процентов.

Сессию на всякий случай не закрыли. Это и понятно, ведь еще будут заседать депутаты областного совета. Но городской голова Андрей Райкович всех поблагодарил за плодотворную работу в течение года.

Потом депутаты фотографировались на фоне трибуны и наряженной елки. А мы нескольких руководителей фракций попросили оценить работу коллег, подытоживая год.

Константин Ярынич, глава фракции «Европейская солидарность»:

– Спокойная и комфортная работа. Я впервые в городском совете. До этого был в областном и в Верховной Раде. Сейчас не возглавляю никакую комиссию, но имею возможность конструктивно общаться со всеми депутатами и акцентировать внимание не только на медицине, хотя для меня она в приоритете.

У нас в хорошем смысле разношерстная команда. Василий Рубан из нашей фракции возглавляет комиссию по вопросам ЖКХ и транспорта, Валентина Яремчук – комиссию по вопросам экологии, земельных отношений и коммунальной собственности. Внутри фракции нет разногласий, есть консолидированная, понятная позиция. Мы не преследуем меркантильные интересы, не решаем вопросы, связанные с индивидуальными «хотелками».

Считаю, что в «Европейской солидарности» правильные люди. Отстаивали и в дальнейшем будем отстаивать интересы жителей нашего города.

Александр Цертий, глава фракции «Батькивщина»:

– Пожалуй, самым лучшим и самым оптимистическим является тот факт, что в этот тяжелый ковидный год мы смогли объединиться. Мы – это не только наша фракция, но и все депутаты горсовета. Мы объединились ради того, чтобы принимать правильные решения, не затягивать с принятием бюджета, программ.

У нас во фракции много новичков, им пришлось во всем разбираться, вникать в процесс, освоиться в работе исполнительных органов и городского совета. Но со временем они поняли принципы деятельности и взаимоотношений с аппаратом горсовета, депутатским корпусом и исполкомом.

Наша фракция демонстрирует слаженную работу. Мы считаем, что, если есть спорные вопросы, их надо решать до сессионного заседания. Потому что, если на заседании начинаем друг с другом вести диалог, это превращается в балаган. Самой эффективной работой депкорпуса является принцип, когда сначала все отрабатывается в постоянных комиссиях, затем на согласительном совете, а потом уже выносится в сессионный зал. Приятно, что сейчас на 99 процентов все так и происходит.

Александр Корнюша, глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь»:

– Работу наших депутатов оцениваю позитивно, в рамках тех возможностей, которые имеет наша немногочисленная фракция. Мы, что естественно, придерживались оппозиционных к действующей власти принципов. И к так называемой демократической коалиции в том числе.

Мы не доверяли власти с первой сессии, когда был создан «политический картель», который стали называть коалицией. К нашей политической силе на выборах тоже было выказано доверие избирателей, поэтому власть была обязана вести с нами диалог, выслушивать нашу точку зрения. Но нас ни к чему не привлекали.

Да, мы в оппозиции. Но она конструктивная. Да, мы не поддерживали идеи чиновников, мэра, его окружения. Но безусловно поддерживали позиции, которые касались, например, здравоохранения, приобретения оборудования для больниц.

В нашей фракции представлены солидные люди, профессионалы, опытные специалисты. Если бы не было нашей конструктивной оппозиции, вопросы в сессионном зале решались бы просто нажатием кнопки. А мы анализируем и поддаем критике каждый проект решения. И нам еще многое предстоит проанализировать и дать оценку.

Дмитрий Бирец, глава фракции «Пропозиція»:

– Считаю, что наша фракция поработала плодотворно, профессионально. Мы – новая сила, новые лица, большинство не было ранее связано с политикой. Но вместе с тем каждый из членов команды Андрея Павловича Райковича проявил себя порядочно, содержательно относительно голосования и решения вопросов на пользу громады.

В принципе, работа в горсовете была интересной. И, что важно, результативной. Свидетельство тому – недавнее заседание, на котором почти единогласно был проголосован бюджет. А это основной документ, по которому живет город. Результат голосования – не просто количество голосов, а итог работы комиссий. А наша политическая сила представлена почти во всех комиссиях. И каждый к формированию бюджета приложил свои усилия и знания.

Вообще горсовет в уходящем году был сплоченным. И объединить депутатов удалось городскому голове. А мы как члены команды поддерживали его в этом, находили понимание с различными политическими силами. Нам это удалось, мы этим гордимся. Возможно, мы идем разными путями, но к одной цели – работать на пользу громады.