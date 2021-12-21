Олександрія: рік без політичного вітру

Перед початком річної підсумкової пресконференції міського голови Олександрії Сергія Кузьменка кореспонденти «УЦ» мали можливість ознайомитися з центром міста, де якраз проходило тестування новорічних гірлянд головної ялинки й прикрашався відновлений фасад ще недавно зруйнованого кінотеатру. Новорічним сюрпризом порадував журналістів і мешканців міста й сам мер, тому почнемо з новини, яка має, можна сказати, геополітичний характер.

З’ясувалося, що Олександрія, чи не перша в Україні, змогла вирішити проблему, яка виникла в зв’язку з міжнародною ізоляцією «диктаторської» Білорусі. Ще до початку політичної кризи в цій країні олександрійці почали співпрацювати з Мінським автобусним заводом, бо хотіли закупити якісні автобуси за прийнятною ціною, але цього не сталося. Тому відмовилися від мінських автобусів, тим більше, що їх уже почали збирати не на базі «Мерседеса» (санкції), а з китайських комплектуючих, і звернули увагу на протилежний політичний фланг, південний, де динамічно розвивається Турецька Республіка. Тому було укладено договір з турецьким виробником автобусів великої місткості: «Є договір, є підтвердження банку про фінансування, тому очікуємо автобуси під Новий рік. Це буде новий комунальний транспорт міста, як я й обіцяв».

Взагалі, мер Олександрії зразу наголосив, що не прихильник, як він висловився, «політичного віт­ру», який люблять ганяти політики, тому лише конкретні справи можуть свідчити про результати діяльності влади. Такими справами в Олександрії в минулому році стали реконструкція парку ім. Шевченка, де вже половина колись занедбаної великої території набула вигляд сучасної й красивої зони відпочинку, якою вже пишаються мешканці. Тут створено розкішну променадну зону, збудовано фонтан, ведеться будівництво літнього кінотеатру та дитячих майданчиків, прокладено інженерні комунікації, створено під’їзди та паркінг з боку Студентської вулиці, оновлюється центральний в’їзд. Усе це за рахунок благодійної допомоги «АгроВісти», ФК «Олександрія», які інвестували в осучаснення парку майже 30 мільйонів гривень.

До конкретних справ Сергій Кузьменко відніс і організацію феєричного святкування ювілейного Дня міста та Дня Незалежності, проведення етапу чемпіонату України з мотокросу на трасі Вербова Лоза, причому й це було в значній мірі зроблено за рахунок спонсорських коштів від компанії «АгроВіста» – Анатолія Кузьменка, Юрія Скічка, Павла Фесюка: «Завдяки цій підтримці ми маємо можливість розвивати міський простір».

Прізвища в контексті подяки за інвестиції в розвиток міського простору звучали досить часто – це й Анатолій Поляцький, який опікується районом СШ № 10, і Дмитро Скічко, який почав зводити місток через Інгулець на 14-му мікрорайоні, і Андрій Давидовський, і народний депутат України Олег Воронько, але мер запросив й інших «людей з можливостями» «не соромитися» і активніше пропонувати допомогу та ініціативи, які будуть обов’язково підтримані: «Бо політика – це менше вітру, а більше справ».

До здобутків Кузьменко відніс реконструкцію інфекційного відділення в Центральній міській лікарні, куди він у кінці 2020 року зайшов «з жахом і побачив, в яких умовах перебувають хворі». Для виправлення ситуації було мобілізовано всі можливі ресурси, залучено кошти з державного, обласного й місцевого бюджетів в сумі більше 20 мільйонів гривень, значну частину робіт вже проведено, підрядники обіцяють здати об’єкт до березня наступного року, але треба знайти ще майже 8 мільйонів гривень для завершення ремонту.

Безперечним і своєчасним успіхом можна вважати залучення 12 мільйонів гривень для обладнання міської лікарні кисневою мережею, яка дозволить подавати кисень одночасно до 195 ліжок. Разом з закінченням монтажу сучасного спортмайданчика в гімназії

ім. Т. Шевченка розгортається будівництво крутого спорткомплексу біля 17-ї школи, на що потрібно близько 50 мільйонів гривень, але авансовий платіж вже в роботі. Є сподівання на державу, яка декларує великі проєкти, але поки що місто обходиться своїми силами – «це принциповий об’єкт, щоб гості бачили, Олександрія – це про майбутнє». «Про майбутнє» і проведене брендування, тобто виготовлення нового логотипу, який має стати своєрідним знаком якості й маркером успішного міста.

Одним з найвдаліших інвестиційних залучень можна вважати отриману днями офіційну заявку на будівництво «Епіцентру», яке обійдеться інвестору в 70 мільйонів гривень, створить до 70 нових робочих місць та додаватиме місцевому бюджету 5-7 мільйонів гривень щорічно. А ще – це інший рівень обслуговування та позитивний сигнал для інвесторів.

За рік місто значно просунулося й у напрямку розвитку дорожньої інфраструктури, хоча мер каже, що «ще більше напланували» на наступний рік. Ремонт доріг ведеться, так би мовити, по маршрутному принципу – спочатку найважливіші транспортні напрямки, до таких належить вулиця Скічка аж до Войнівки, де зроблено вже половину обсягів, а вже в наступному році все буде в ажурі – вулиця з потужним асфальтобетонним покриттям, з тротуарами, ліхтарями й зупинками. Буде так, як вже зараз виглядає Новопразьке шосе, до цього – вічно убитий і непрохідний напрямок. Багато вулиць вже зроблено й по іншим районам міста, але ще більше потрібно зробити, і на все це потрібні кошти.

Сергій Кузьменко поділився думками й щодо здійснення деяких своїх мрій, що втілилися в реконструкцію й повернення в український мистецький простір міського театру, який став окрасою не лише міста, але й області. Найближчим часом планується приїзд в Олександрію міністра культури Олександра Ткаченка, з яким будуть розмовляти про державну підтримку місцевих ініціатив по створенню творчого центру й музею на базі будинку вченого зі світовим ім’ям – Чижевського. Кузьменко на шляху до втілення ще однієї мрії – відродження кінотеатру, який був доведений до стану знищення: «Його спалили, потім вирили котлован, щоб він остаточно завалився». Але зараз фасад відновлено як складову цілісного ансамблю центральної площі, і зараз йде робота по залученню інвестицій у відродження функціоналу улюбленого глядачами кінотеатру, але це не так швидко.

Кореспондент «УЦ» задав запитання щодо відсутності впливу органів місцевого самоврядування на прийняття управлінських рішень на рівні держави. Сергій Кузьменко посміхнувся: «Як це в нас немає можливості впливати? Мер Кропивницького має можливість раз на 5 років взяти бюлетень і проголосувати. Мер Олександрії – також, у нас уже є два голоси. Я думаю, що разом з вами ми можемо змінити багато що. Цього дуже багато, бо більшої, ніж демократія, цінності немає. А стосовно робочих моментів – ми їх будемо вирішувати в робочому порядку. Зустрічалися й зустрічаємося, є комунікації з органами державної влади, з губернатором, з депутатами Верховної Ради. Хочу сказати, що в нас нормальні робочі стосунки з Олегом Вороньком, я не маю права не подякувати йому за підтримку моєї ініціативи по нашій спортивній арені, саме завдяки йому ми отримали з державного бюджету за програмою соціально-економічного розвитку 10 мільйонів гривень. Я знаю, що між Войнівкою та Приютівкою будується пішоходний міст, це також він підтримав. Тому комунікація є, підтримка є. Прямого телефона з президентом у кабінеті мера як не було, так і немає, а телефони міністрів, губернаторів, інших людей, які працюють в органах державної влади, у міського голови є. Тому працюємо, є проблеми, але люди обирають депутатів і міського голову для того, щоб вони вирішували, а не розповідали, як їм тяжко. Ми працюємо».

Зустріч мера міста з пресою закінчилася неформальним спілкуванням і привітаннями з Новим роком, після чого ми від’їздили з Олександрії по щойно відремонтованому Новопразькому шосе. Нова дорога в Новий рік – це гарний символ.