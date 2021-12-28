На аудиенции у Папы

В двадцатых числах декабря 2004 года Папа Римский Иоанн Павел II проводил в Ватикане очередную аудиенцию – принимал христиан из разных стран. Среди представителей Украины был Валерий Попов, житель тогда еще Кировограда, руководитель турагентства «Мелодия-тур». В это время в Украине готовились к третьему туру президентских выборов, назначенному на 26 декабря.

Отправились паломники Украинской православной церкви Киевского патриархата в Ватикан в рамках экуменической программы, направленной на сближение христиан разных конфессий. Путешествие по Европе, посещение там святых мест, встреча с Папой Римским – все это должно было сблизить православных с католиками и протестантами. Валерия Попова взяли в группу, чтобы помог в сопровождении.

– Отбор был тщательный, – вспоминает Валерий. – В праздник Покровы, 14 октября, нужно посетить храмы и монастыри в Киеве и получить благословение священнослужителей. В одном из храмов я рассказал священнику, что родился в 1948 году в Луцке, что там меня и крестили в православной церкви. У меня крестик сохранился с крещения. С ним и поехал.

Отправилось нас около шестидесяти. Ехали автобусом через Венгрию и Австрию. В венгерских Будапеште и Дебрецене посещали храмы и другие достопримечательности, гуляли на ярмарках. В Австрии останавливались в Граце. Потом – Италия. В Падуе нас сопровождал местный священник. Провел экскурсию по городу, а перед тем, как завести в базилику святого Антония, предупредил: надо организованно пройти по храму и только возле надгробной плиты можно остановиться и прочитать молитву. Возле храма было очень много автобусов с туристами и паломниками, каждой группе отводилось определенное время для посещения. Также итальянский священник сказал, что возле гроба почувствуем мощную энергетику. Мы прошли по храму. Останавливаясь возле гроба, каждый молился. Я тоже помолился, но энергетики не ощутил. Выходя из храма, признался в этом итальянскому священнику. Тот улыбнулся и сказал, что у нас еще есть немного времени и я могу помолиться у гроба еще раз. По его просьбе меня опять впустили в базилику. Вместе с туристами из Японии подошел к гробу святого Антония, протянул руки к надгробной плите, стал вспоминать всех, кто мне дорог. И ощутил, как середины ладоней начали нагреваться и краснеть. Когда вышел на улицу, священник спросил, почувствовал ли я энергетику. Я ответил, что да. «Как же молитвы людей разных стран могут быть услышаны, ведь все молились шепотом?» – поинтересовался я. «Молитва доходит через колебание мозга. В первый раз, когда были с группой, вы следили, чтобы никто не потерялся. Вы просто хорошо относитесь к работе», – объяснил священник.

В Риме мы провели несколько дней. Римские священники организовали экскурсии по историческим и святым местам города. В последний день пребывания мы посетили Ватикан.

Встреча с Папой Римским состоялась в зале приема делегаций. Перед тем мы прошли несколько проверок. В зал приглашали по очереди группы из разных стран, для каждой – определенное место. Нас усадили не очень далеко от Папы Римского – метрах в сорока. Иоанну Павлу II было 84 года. К представителям разных стран он обращался поочередно, согласно алфавиту. Будучи полиглотом, Папа Римский говорил на языках прибывших к нему паломников. Кардиналы от Франции, Испании, Германии и других стран представляли делегации. Группы вставали, и весь зал аплодировал им. После этого Папа Римский обращался к группе с посланием. Нас представил залу сам Иоанн Павел II и обратился на украинском языке. Сказал, что Украина соблюдает церковные законы, пожелал нашей стране мира, согласия, благополучия. Конечно, он был в курсе политической ситуации, сложившейся в Украине в конце 2004 года. Это был официальный прием. Религиозных обрядов не совершалось. Когда встреча закончилась, каждую группу выводил представитель Ватикана. Так как мы были в конце списка, видели личный прием Папой верующих. Это были в основном люди, отстаивающие веру, а также знаменитые спортсмены.

В Ватикане я купил сувенирную тарелку. На ней изображены собор Святого Петра – самый большой христианский храм, самое большое сооружение в Ватикане – и одноименная площадь перед ним, посреди которой – египетский обелиск, привезенный еще Калигулой.

Когда мы, возвращаясь, прибыли к украинской границе, венгерские власти не хотели пропускать. У них такой порядок: на большие праздники пограничные пункты закрывают. Как раз Рождество было. Я попросил сделать исключение ради нашего архиепископа. Нас пропустили. А на следующий день в Украине состоялись выборы, третий тур…