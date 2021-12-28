Игрушки линейки Death Note для поклонников японской манги

Некоторым людям бывает непросто подобрать подарки. Речь идет о тех, у кого «все есть» и чей спектр интересов оказывается довольно разносторонним. Если ваш близкий человек, друг или приятель является поклонником проекта «Тетрадь смерти», то фигурки с изображением персонажей станут идеальным сувениром. Они придутся по вкусу и юным поклонникам японского аниме, которые успели его посмотреть. Приобрести сувенирную продукцию Death note можно в магазине детских игрушек.

Задумка «Тетради смерти» принадлежит Цугуми Обы, а автором иллюстраций комикса стал Такэси Обата. В 2007 году «детище» креативных создателей было признано Министерством культуры Японии одной из лучших манг всех времен. Произведение заняло почетное 10-е место в топе лидеров.

В 2003 году комикс экранизировали, а показ аниме-сериала завершился в 2006 г. Параллельно вышла книга аналогичного содержания, которая вобрала в себя 12 томов. Позднее была выпущена полнометражная альтернатива сериалу, в которой присутствовали дополнительные эпизоды. Уже в 2008 г. издательство «Комикс-Арт» приобрело лицензию на работу с «Тетрадью смерти» на территории России, а к 2012 году в стране были выпущены все 12 томов манги.

Поклонники, проникнувшиеся сюжетом, стали скупать атрибутику и мерч, сопутствующий комиксам. Одним из самых востребованных видов аксессуаров оказались пластиковые фигурки. Их приобретали коллекционеры и юные любители японской анимационной культуры.

Особенности и преимущества фигурок из серии «Тетрадь смерти»

Маленькие копии персонажей знаменитого произведения стали миниатюрными аналогами героев комиксов. Они полностью повторяют привычные действующим лицам позы, имеют соответствующие наряды и аксессуары.

Особенности игрушек:

качественно детализированы и воспроизводят все нюансы и особенности персонажей;

материалом производства послужил пластик, поверх которого нанесена безопасная для здоровья краска;

яркие фигурки привлекают взгляд и приятны на ощупь.

Тематические товары и коллекционные модельки станут отличным дополнением к основному подарку, если вы решили вручить в честь праздника сборник манги или сопутствующую продукцию. Например, костюм героя для участия в вечеринке с переодеваниями. Реалистичные копии Рема, Мисы, Рюка, Ягами Лайта можно увидеть в каталогах интернет-магазинов. Фигурки представлены в одиночном формате и в виде набора. Вниманию посетителей сайтов также предлагается аналог самой Тетради смерти, чтобы ощутить дополненную реальность и почувствовать себя в роли одного из действующих лиц повествования.

Как купить фигурки из Death Note

Маленькие копии персонажей манги станут отличным подарком или дополнением к основному презенту. Их можно приобрести, посетив магазин или сделав заказ онлайн. В первом случае вы сможете лично рассмотреть каждый экземпляр, который заинтересует, а во втором сэкономите время, так как покупка прибудет на дом с доставкой.

Выбрать подходящего героя можно на сайте. Используйте виртуальную корзину, чтобы собрать всех персонажей и восстановить сюжет комикса в реальной игре. Провести оплату можно при помощи банковской карты онлайн. После оформления покупки доступно внесение нюансов, касающихся логистики. В зависимости от города, где вы проживаете, могут быть подобраны максимально комфортные условия транспортировки покупки.

Если вы не можете выбрать подходящую фигурку, не знаете имени героя или хотите задать дополнительные вопросы, всегда можно обратиться к менеджеру магазина посредством чат-бота. Запрос будет обработан в течение нескольких минут.

Находясь в поисках презента, который поможет проявить внимание, подчеркнуть, что вы в курсе интересов ребенка или дорогого сердцу взрослого, поинтересуйтесь его предпочтениями в медиасфере. С каждым годом мы становимся все старше, но наш внутренний ребенок всегда будет рад исполнению мечты и маленьким приятным напоминаниям о любимых сюжетах.