Юрий Гура: «Ребров сказал, что я рисковый парень»

Украинский футбол ушел на зимнюю паузу. В первой части сезона, пожалуй, одним из главных позитивных моментов стала качественная и тактически грамотная игра ФК «Александрия». А ведь команда летом потеряла несколько ключевых исполнителей и сменила главного тренера.

Несмотря на то, что шесть стартовых поединков пришлось играть на выезде, александрийцы единственные одолели донецкий «Шахтер», обыграли луганскую «Зарю», едва не отобрали очки у киевского «Динамо» и неожиданно для многих ворвались в группу лидеров.

О взлетах и неудачах, о перестройке команды и других интересных моментах мы поговорили с главным тренером футбольного клуба «Александрия» Юрием Гурой.

– У вас не было опасений, когда предложили возглавить первую команду ФК «Александрия»?

– Я не раздумывал ни одной минуты и сразу дал свое согласие. Если честно, любой, даже начинающий тренер мечтает возглавить команду Премьер-лиги. А я все же имел опыт работы главным тренером в головковском «УкрАгроКоме». В Александрии я сделал первые футбольные шаги, играл за родную команду, работал с юношами U-19 и счастлив, что получил возможность проявить себя на столь высоком уровне.

– Насколько сложно было на первых порах?

– После юношеского состава, конечно, сложно было сразу перестроиться. Но принципы работы одни и те же. Ну и старожилы команды, когда мы собирали тренерский штаб, действительно серьезно мне помогли и сделали все для нашего совместного успеха.

– Кстати, о тренерском штабе. По каким принципам вы его формировали и как распределили свои обязанности?

– Для меня главное – чтобы мы мыслили в одном футбольном направлении и понимали друг друга с полуслова. Первым, к кому обратился, был мой друг и помощник еще в ФК «УкрАгроКом» Сергей Лактионов. Он сразу дал согласие помогать мне. Сейчас он больше сосредоточен на группе атаки. Александр Ломко, отвечающий у нас за оборонительные построения, играл в «УкрАгроКоме», затем тренировал молодежную команду «Александрии» и также согласился рискнуть поработать на более высоком уровне. Сомнения были в том, останется ли с нами работавший в тренерском штабе Владимира Шарана наставник вратарей Андрей Ковтун. Но Андрей Александрович выразил желание продолжить свою работу в ФК «Александрия». А с Сергеем Ковалевым мы соперничали, еще когда он работал в «Шахтере-3». Но именно тогда подружились и поняли, что мы – футбольные единомышленники. Сейчас Сергей Николаевич больше работает с полузащитниками. Понятно, что мы советуемся, иногда спорим, но в большинстве случаев приходим к единому мнению при подготовке к тому или иному сопернику. Я больше занимаюсь аналитикой, изучаю сильные и слабые стороны конкурентов и принимаю окончательное решение по стартовому составу.

– В межсезонье произошли определенные изменения и в руководстве футбольного клуба. Как вам работается с новым генеральным директором клуба Иваном Кузьменко и его коллегами?

– У нас действительно молодая плеяда руководителей. Скажу, что они очень любят футбол, переживают за результат и делают все возможное для нашего успешного выступления. Но при этом никто в тренерскую работу не вмешивается и никаких рекомендаций или советов не дает. Здесь у нас полная свобода действий, и вся ответственность за игру команды лежит исключительно на тренерском штабе и главном тренере.

– Каково финансовое положение в клубе, а то ходили разные разговоры?

– Я не заметил каких-то проблем. Но кому-то, видимо, очень хотелось, чтобы они были. Вот и распускали различные слухи. Поверьте, у нас все стабильно.

– Вот признайтесь честно, ожидали ли такого удачного старта? И за счет чего удалось обыграть «Шахтер» и «Зарю»?

– Боязнь, конечно, была. Ведь из-за обновления газона на «Нике» шесть стартовых туров пришлось провести на выезде. Ну и команда у нас серьезно обновилась. Но уже предсезонные поединки показали, что бояться некого. Тут интересно, что, когда я разговаривал с Сергеем Станиславовичем Ребровым относительно Сергея Рыбалки, то он спросил, как и где мы начинаем. Когда я ответил, что шесть поединков сыграем в гостях, то Ребров сказал, что я рисковый парень, ведь в самом начале соперники могут «по шапке надавать», и после трех туров можно услышать «до свидания». Но, слава богу, все сложилось нормально. Возможно, нас немножко недооценили и не ожидали нашей смелости. К «Шахтеру» мы готовились серьезно, и я даже матчи «Сассуоло» Роберто де Дзерби пересматривал. А «горняки» тоже приспосабливались к требованиям нового наставника и с нами играли в такой стерильный футбол без особой агрессии и серьезного атакующего давления на нашу оборону. Мы же не отошли назад, старались быстро контратаковать и воспользовались их проблемами в защитной линии. Меня обрадовало то, что никто не назвал эту победу незаслуженной. Понятно, что этот успех и три очка на старте с «Зарей» прибавили всем нам уверенности.

– Какие еще матчи можете назвать удачными и какие у вас не получились?

– На очень пристойном уровне сыграли с киевским «Динамо» и наиграли на ничью, если бы не спорный пенальти уже в компенсированное время. Здесь также, особенно во втором тайме, мы не отбивались, а старались предъявлять свои контраргументы. Но случилось то, что случилось. И это поражение от чемпионов Украины нас еще больше закалило. Да, в принципе, все стартовые игры на выезде были более или менее нормальными. Конечно, за исключением противоборства с «Минаем». И дело не в поражении на последних секундах, а в качестве игры с соперником, которого должны были обыгрывать. И потеря этих трех очков не позволила нам быть ближе к пятерке сильнейших. Могли лучше сыграть и с «Днепром-1». Днепрянам мы до того злополучного пенальти практически ни в чем не уступали. А потом произошел психологический надлом. Но это было противоречивое поражение, которое показало, что мы можем быть равными среди сильнейших. А вот в противоборствах с конкурентами из второго эшелона чуточку недобрали.

– Охарактеризуйте свою тренерскую концепцию и каковы ваши принципы работы с командой?

– Главное было – сплотить ребят и убедить старожилов команды поверить в наше видение футбола и реализовать его на футбольном поле. Ведь от опытных игроков очень многое зависит, и когда они на ходу, за ними тянется и молодежь. Мы позволили футболистам больше творить на поле, а они психологически раскрепостились, смело брали инициативу на себя и не боялись ошибиться.

Если говорить о прессинге и контрпрессинге, который мы стараемся применять, то здесь очень многое зависит от физической готовности игроков. Тут важна слаженность действий, и если один футболист вываливается, то это чревато проблемами. Мы стараемся при потере мяча сразу накрывать соперников, не давая им свободы при организации своих атакующих действий. Ну а при перехвате за счет скорости на флангах создаем преимущество и стараемся завершать свои атаки ударами.

– Скажите, шестое место в турнирной таблице – это то, на что вы наиграли, или…?

– Если бы кто-то мне сказал в мае, что мы уйдем на зимний перерыв на шестом месте, то я бы ответил, что он надо мной подшучивает или издевается. Но сейчас, проанализировав наш турнирный путь, я осознаю, что могли бы набрать чуточку больше очков и подняться выше.

– Вы допускали тренерские ошибки?

– Конечно, я ошибался. И в матче с «Минаем», и в игре с ФК «Львов» в чем-то не угадал с составом, сделал неправильные замены, а где-то не просчитал соперников в тактическом плане. Главное – сделать правильные выводы и двигаться дальше.

– Новичками, которых подписали перед началом чемпионата и уже по ходу сезона, вы довольны?

– Я не могу сказать, что кто-то выпал. Были разные игры, и порадовало то, что мы взяли ребят разноплановых, которые могли принести пользу команде и в обороне, и в атаке. В разных играх мы могли, в зависимости от соперника, варьировать свой состав и выпускать разных исполнителей. Каждый из новобранцев – Спинелли, Копына, Демченко, Одарюк, Гринь, Рыбалка, Кирюханцев, Цуриков – сыграл свою позитивную роль в достижении командного результата.

– Тогда охарактеризуйте, пожалуйста, действия своих подопечных по линиям.

– В том, что мы на третьем месте после «Динамо» и «Шахтера» по пропущенным мячам, велика заслуга нашей обороны и голкипера Олега Билыка. Олег в большинстве матчей был предельно надежен, выручал команду и умело руководил защитниками. Еще надежнее заиграл в центре обороны после того, как получил капитанскую повязку, Каспарс Дубра, который наконец-то и голы стал забивать. Он настоящий лидер и оплот александрийской обороны. Рядом с Каспарсом прибавляют и Влад Бабогло, и молодой Александр Мельник, которые не допускали критических ошибок. Жаль, что надолго вылетел из-за травмы Глеб Бухал, которому понадобилось время, чтобы восстановиться и понять наши требования игры в защите. Наш крайний защитник Денис Мирошниченко проводит едва ли не лучший свой сезон в Премьер-лиге. Я видел его потенциал, когда он еще выступал за «Карпаты», где он играл латераля и смело шел вперед. Мы также попросили его больше поработать на атаку, не в ущерб оборонительным действиям. И Ден полностью выполнил наши требования. Очень помог нам и Андрей Цуриков. А ошибки, какая случилась с ним в последней игре с «Шахтером», бывают у каждого. Андрей очень сильно переживал, но я попросил его забыть эту оплошность и смотреть в будущее. Его польза для команды просто огромна, как и вклад в организацию командных действий Кирилла Ковальца, который до своей обидной травмы был основополагающим игроком в центре поля. Я скажу, что и Кирилл, и Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Каспарс Дубра и вне футбольного поля объединили ребят и очень здорово нам помогли в плане создания боеспособного коллектива. Они нам поверили и повели команду за собой.

Ну а на поле очень многое зависит от игры в опорной зоне, где разрушаются атаки соперника и начинается наше нападение. Здесь вначале сложно было нашему чемпиону мира Кириллу Дрышлюку, и порой казалось, что он не потянет. Но постепенно Кирилл обрел уверенность и сейчас по праву является твердым игроком основы и одним из лучших в своем амплуа в Украине. Иван Калюжный тоже сыграл на солидном уровне и своими результативными ударами нам помог.

Начало чемпионата очень уверенно провел Александр Демченко. Его мы увидели в кременчугском «Кремне», куда специально выезжали Сергей Лактионов и Александр Ломко. Он им понравился своими грамотными и нестандартными действиями. И мы решили его попробовать. К концовке Саша немного подустал, но потенциал свой показал.

В атакующей линии на флангах скорость и смелость у нас демонстрировали Макс Третьяков и Олег Кожушко. Максим в особых рекомендациях не нуждается. Да и болельщики сами видели, насколько он полезен и как способен в одиночку решить исход эпизода. Олег Кожушко – наверное, самый быстрый игрок в Премьер-лиге. Его я запомнил по матчу «Колоса» с «Александрией», когда Кожушко уже на последних минутах совершил просто невероятный скоростной рывок и отдал результативную передачу. Тогда подумал, что хотел бы иметь такого реактивного хавбека в своей команде. И, думаю, наши болельщики не пожалели, что мы пригласили Олега в наш коллектив, а он оправдал доверие своей яркой игрой и голами.

Владимир Одарюк неплохо проявил себя в «Ворскле» еще при Василии Сачко. Но мы увидели его в Николаеве, оценив просто фантастическую работоспособность. Он просто энерджайзер какой-то и на тренировках не останавливается. В игре тоже выполняет огромный объем работы, но не хватает хладнокровности при принятии решений и умения правильно оценить игровой момент. Будем работать над этим.

Что касается форвардов, то мы, конечно, расстроены. Ведь у нас нападающие забили меньше, чем защитники. Но это, скорее, не только наша, но и всеукраинская проблема, когда забивные страйкеры, такие, как, к примеру, Довбик, на вес золота. Хотя в некоторых играх и Сергей Гринь, и Клаудио Спинелли, и еще один наш чемпион мира среди 20-летних Денис Устименко выглядели неплохо. Кстати, Клаудио сказал, что наш футбол более силовой, динамичный и интересный, чем в Аргентине, Словении и даже в Италии, где он раньше играл. Он уже потихонечку начинает отрабатывать в отборе, осваивает наши требования и уже немного понимает по-русски, когда говорим ему: назад, вперед, ниже, выше, вправо или влево. А так в общении со Спинелли на английском нам помогают Каспарс Дубра, Макс Третьяков и Глеб Бухал. Думаю, что во второй половине сезона наш аргентинец окончательно освоится и проявит себя. Но в идеале хотелось бы найти такого забивного форварда, каким был Сергей Чуйченко… Хотя таких уникальных нападающих сейчас уже и не отыщешь.

– А приглашение Сергея Рыбалки себя оправдало?

– Безусловно. Он настоящий профессионал. Серега приехал к нам после долгой паузы. Ему было тяжело физически, и он, как опытный игрок, это прекрасно понимал. А потом Сергей постепенно набрал форму и даже пришел ко мне в кабинет и сказал: «Владимирович, я уже в порядке, может, уже можно и в составчике выходить?» Я ответил, что всему свое время. И когда оно пришло, Рыбалка стал нашим системообразующим игроком в середине поля. Но тут случилась эта обидная травма, которые нас просто преследовали, словно проверяли на прочность.

– Чем можно объяснить такое большое количество повреждений?

– Это просто нефарт какой-то. Ведь травмы – это не следствие какой-то перегруженности в тренировочном процессе. Посмотрите, Ковалец и Рыбалка травмировались в борьбе в середине поля после неудачных приземлений. Гринь – в попытке забить мяч, а Эмиль Мустафаев, который только вышел на хороший уровень и привлек к себе внимание прессы, сломал ногу, играя за сборную Азербайджана. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Хорошо, что у нас хватило обоймы исполнителей для того, чтобы закончить этот год. А то травм действительно было очень много.

– Исходя из потерь, какие позиции нуждаются в укреплении и есть ли в этом плане какие-то наметки?

– О забивном форварде я уже сказал. Это главная задача. А вообще хотелось бы, чтобы на каждой позиции было два равноценных исполнителя. Так что нужны и крайние защитники, а то здесь у нас один Ден Мирошниченко. Из-за травм нужно укреплять и середину поля. При этом нам не важно, будет это легионер или украинец. Главное, чтобы он подходил под нашу игровую модель. О конкретике будем говорить тогда, когда игрок наденет футболку нашего клуба. А пока замечу, что целенаправленная работа в плане усиления команды ведется.

– Какие планы на межсезонье?

– Мы собираемся 10 января в Александрии на втягивающий сбор. Скорее всего, 16 января сыграем один матч с нашей молодежью. Затем, после двух выходных, вылетаем в Турцию. Там, в Белеке, будем находиться до начала чемпионата. Правда, между сборами будет трехдневная пауза, во время которой к ребятам смогут приехать жены или подруги, кто захочет. Работа по спаррингам еще ведется, но постараемся сыграть с соперниками хорошего уровня, чтобы подойти к возобновлению чемпионата в полной боевой готовности.

А пока желаю всем хороших новогодних и рождественских праздников, здоровья, благополучия и больше позитива в новом году.