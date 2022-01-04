Ні за холодну воду…

Держава, тобто Національний регулятор вартості послуг, довго думала й нічого кращого не придумала, як покласти «під ялиночку» українцям нові ціни на послуги водопостачання і водовідведення, згідно яких ковток холодної води з 1 січня 2022 року значно подорожчає.

Як заведено, з цього приводу в нас дві новини – погана та хороша. Почнемо з поганої. Згідно зведеної таблиці вартості послуг водопостачання і водовідведення, послуги ОКВП «Дніпро-Кіровоград» у Кропивницькому одні з найдорожчих серед обласних центрів – 45,97 гривні за кубометр водопостачання і водовідведення (25 грн. 21 коп. водопостачання й 20,76 водовідведення). А тепер – хороша новина: вартість води нашого водоканалу в Україні не найдорожча, оскільки існує один обласний центр, це Запоріжжя, де послуги водоканалу позначають зловісні три шістки – 66,6 грн за метр кубічний! Якщо вам від цього легше, то скажемо, що дорожче, ніж в Кіровоградській області, вода буде в Жовтих Водах – 49,7 грн/метр кубічний, у Бердянську – 46,6, у Мукачеві та ще десь, але цих міст небагато. Тобто ми таки входимо в ТОП-десятку міст України з найдорожчою водою.

Вражає різниця між крайніми ціновими покажчиками різних водоканалів. Наприклад, у Черкасах вода коштує 27,6 грн, у Львові – 25,8, у Чернігові – 30,9, у Полтаві – 33,7, Києві – 30,4, у Вінниці – 25,7 грн/метр кубічний.

Асоціація водоканалів України пояснює, що подорожчання води відбулося в зв’язку з різким подорожчанням вартості електроенергії, підвищенням цін на реагенти, збільшенням відрахувань до бюджетів у вигляді податків і зборів та інших чинників. Але невже НКРЕКП, тобто державний регулятор, не зважає на додаткові показники, такі, як віддаленість джерел водопостачання, економічні показники регіону чи загальний рівень життя, щоб корегувати вартість води в справедливих параметрах за рахунок державного бюджету? Адже таким чином може статися, що собівартість послуги виявиться непідйомною для окремих водоканалів і вони можуть елементарно зупинитися?!

Те, що таке припущення недалеке від істини, доводить повідомлення Асоціації водоканалів, яка попереджає, що більшість водоканалів перебуває на межі зупинки, і єдиним виходом є переведення послуги на водопостачання за ГРАФІКОМ! Усе так серйозно, що для обговорення ситуації оголосили про скликання екстреного засідання Ради директорів водоканалів!

Асоціація аргументує тим, що в поточному році вартість електроенергії різко зросла, а це 30% собівартості подачі води, причому вартість електрики для українських водоканалів найвища в порівнянні з водоканалами Європи, але й за таких умов наша вода все ще втричі дешевша від європейської (натяк?). Збільшилися й ставки екологічного податку та податку на спеціальне водокористування аж вдвічі, при цьому в новому тарифі не передбачено зростання заробітної плати для працівників водоканалів. А ще чиновники стримують можливість отримання дешевих кредитів від МВФ, завалена Програма «Питна вода України» через відсутність фінансування. А ще з січня вводяться набагато жорсткіші показники якості води, ніж у країнах Євросоюзу, що теж збільшить витрати на надання послуги. Попереду нас очікує збільшення ставки екологічного податку в 10 разів у наступні 10 років (турбота громадських екологів).

І це не все, бо Асоціація «Укрводоканалекологія» стверджує, що НКРЕКП «оприлюднила структуру тарифів на 2022 рік із значними збитками для водоканалів», наприклад, при ринковій ціні електроенергії близько 4 грн/КВт-год, НКРЕ включає в тариф майже вдвічі меншу вартість, окрім цього, не врахували затрати на протиковідні заходи, а вони суттєві. Другими словами, водоканали заганяються в ситуацію, коли збитки, попри зростання вартості тарифів, будуть лише зростати, тим більше, що водоканали не матимуть змоги адекватно реагувати на зміну обставин, бо це прерогатива НКРЕКП.

Якщо повернутися до традиції хороших і поганих новин, то поганою новиною для споживачів послуг в ОКВП «Дніпро – Кіровоград» є те, що всі обіцяні керівництвом підприємства й депутатами обласної ради знижки ціни на воду не відбулися, а хорошою – що вода в наших кранах таки буде й подаватиметься цілодобово. Про це напередодні Нового року ексклюзивно для «УЦ» розповів генеральний директор ОКВП «Дніпро – Кіровоград» Роман Ілик:

– Переходити на графік ми не плануємо. На озвученій вами нараді директорів водоканалів я не був, але графіку не буде.

– А можна уточнення? Депутати Кіровоградської обласної ради сказали, що добилися від НКРЕКП тарифу для «Дніпро – Кіровоград» навіть нижчого, ніж планували ви?

– Подешевшання відбулося б однозначно, якби втричі не подорожчала електроенергія. Весною вона коштувала 1,10 – 1,20 грн, а зараз – 3,20 і більше.

– Ми це знаємо, але ж ви казали, що енергоощадні технології за рахунок кредиту МВФ і скорочення чи оптимізація штатів спрацюють на зниження вартості води?

– Ми це все зробили, але скорочення штатів не може покрити інших чинників.

– Зрозуміло, все впирається в НКРЕКП, але в 2022 році ми споживати воду за графіком не будемо?

– Ні, не будемо.

Звісно, хотілося б вірити словам Романа Ілика, але буквально наступного дня після нашої розмови в.о. генерального директора ОКВП «Дніпро – Кіровоград» став Олександр Пісний. А як відомо, нова людина – нове бачення.