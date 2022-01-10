«Шестьдесят – это много или мало?»

Павлу Штутману – 60? В это сложно поверить. И сказано это не для красного словца. Во-первых, он совершенно не выглядит на шестьдесят лет. Ни седины, ни лысины, ни живота. Во-вторых, его энергия, трудоспособность, креативность не позволяют даже задуматься, что человек перешагнул столь солидный рубеж. Перешагнул – и не заметил. Да и, собственно, свой день рождения он традиционно решил отметить на крутых горных спусках.

Писать о Павле Леонидовиче Штутмане легко и сложно одновременно. Легко – потому что о нем опубликованы десятки статей, в которых есть все: подробная история семьи до седьмого колена, рассказы о его становлении как предпринимателя, а затем промышленника, руководителя целой корпорации. В Интернете легко найти материалы о, как он сам любит говорить, его зоне ответственности – заводах «Эльворти» и «Гидросила», о международной выставке «АгроЭкспо», о множестве других проектов.

Сложно – по той же причине. На многие вопросы Павел Леонидович отвечает стандартно: «Я об этом уже говорил». Ему всегда жаль времени, потраченного не так и не на то.

В прошлом году произошли два знаковых события в жизни Штутмана. Он стал Почетным гражданином Кропивницкого. Ему очень дорого высокое звание, так же, как дорог родной город. А еще Павел Леонидович стал читать лекции по менеджменту и маркетингу в Экономико-технологическом институте им. Роберта Эльворти – это еще одно его детище.

Вместо стандартного рассказа о звездах и терниях юбиляра мы просто созвонились с ним и задали несколько вопросов.

– Павел Леонидович, поздравляю. Чувствуете ли вы груз шестидесяти лет?

– Нет, не чувствую. Я не знаю, 60 лет – это много или мало? Может быть, это совсем и не много.

– Где и как отметили юбилей?

– Как обычно в последние годы. В начале нулевых я научился кататься на горных лыжах и с тех пор стараюсь свой день рождения проводить где-то там, в горах, в активном отдыхе. Я вообще-то сторонник активного отдыха, мне всегда не хватает адреналина. И поэтому – горные лыжи, там очень много адреналина во время серьезных спусков. Это как бы снимает с меня накопившийся стресс. Ну и вообще это очень здорово! Самые яркие впечатления и самый большой подарок в день рождения себе и супруге можно получить, именно катаясь на горных лыжах.

– Очень многие из поколения наших родителей в 60 лет уходили официально на заслуженный отдых. Не планируете ли вы выйти на пенсию и спокойно кататься целый год на лыжах?..

– Нет, лучший отдых – это работа. Самый пик счастья человек ощущает, когда он увлечен какими-то большими проектами. Существует такое мнение, что, если человек лежит где-то там на пляже, на дорогом курорте, или ест какую-то невероятную еду, которая ему доставляет удовольствие, то это и есть лучший отдых. Ничего подобного, это все чепуха! Это для тех, кому не нравится его работа, кто действительно скучает там. А для меня лучшее – это работа. Не просто прийти в офис и там «работу работать», а именно реализовывать свои планы. Ставить перед собой цели и реализовывать, достигать. Это, знаете, большая интересная игра. А играть всегда интересно.

– Сколько лет еще хотели бы отработать?

– Не знаю. Все мы живем, как говорится, под Господом, и никто не знает, кому какой срок отпущен… Он может наступить рано.

– Коллеги знают: Штутман живет и работает по плану. Какие самые важные пункты вашего плана на 2022 год?

– В 22-м году самое важное – выжить. Понимаете, промышленность, как и любая деятельность, существует в окружении, в среде. Если окружение нестабильно, изменчиво, то тогда и бизнес должен меняться. Но он не столь мобильный. Можно выйти где-то на сцену и сказать, что завтра у нас будет война полномасштабная с ядерными бомбардировками, или заявить: у нас государственный переворот. Сказал – и все. А мир после этого перевернулся, он уже стал другим, все получили сигналы. Поэтому в этой ситуации нагнетаемой нестабильности (а по прошествии времени мы видим, что это искусственная нестабильность) наша задача сегодня – выжить. И, собственно говоря, мне и моим предкам, и предкам всех, живущих сейчас, это удавалось. Все всегда выживали…

– Когда вы говорите, «нам выжить», имеете в виду страну, экономику, бизнес, себя лично, семью?..

– Я говорю о моей зоне ответственности. Я отвечаю за семью, отвечаю за себя, за предприятия, которыми руковожу, за самые различные проекты, которые реализую…

– Понятно. Я так понимаю, итоги вам подводить рано. Но я попрошу вас назвать те реализованные проекты, которыми вы гордитесь.

– Трудно ответить. Не могу сказать, какой из моих проектов является наиболее важным. Все интересные. Мой бизнес начался в 89-м году, он был незначительным, но в конце концов перерос, стал фундаментом, подготовил людей, какие-то ресурсы финансовые для того, чтобы протянуть руку помощи заводам «Гидросила» и «Красная звезда». Это была действительно рука помощи, потому что люди всегда хотят получать активы, приносящие деньги. Поэтому абсолютно абсурдно было в глазах других людей вкладывать деньги, выкупать эти заводы и бороться за них. Вот эти проекты были реализованы. Сейчас работают 14 заводов. Последний завод, который мы построили, – в Гомеле. Сейчас в работе проект, который родился в «Эльворти», – производство экскаватора-погрузчика Elex. Он сейчас выделяется в отдельное предприятие, и я так думаю, что через год мы увидим новую вывеску по улице Эльворти, там будет существовать новый завод.

Среди самых больших и интересных я отмечаю и некоммерческие проекты. Конечно, это выставка «АгроЭкспо». Идеи о том, что надо бы организовать такую выставку, были всегда. И та идея, которую озвучил в свое время Сергей Николаевич Ларин, была нужна многим людям. Если ты делаешь то, что нужно только тебе, никто не будет помогать. Но если ты делаешь что-то в рамках общего интереса, то всегда находишь сторонников. «АгроЭкспо» как раз и имеет огромное количество сторонников. Это проект всех и для всех. Я не знаю ни одного человека, который бы сомневался, для которого этот проект не был бы понятен как очень полезный, нужный и, собственно говоря, как праздник. В рамках «АгроЭкспо» проходит «Покровская ярмарка». И это просто праздник.

Второй проект, который не является коммерческим, – это Экономико-технологический институт имени Роберта Эльворти, где я сейчас являюсь председателем наблюдательного совета. Это новое для меня направление, которое мне достаточно понятно. Мы сегодня испытываем большую проблему с кадрами, поймите, нельзя себе представить процветающий регион без кадров. А сегодня мы живем в условиях кадрового голода специалистов. Если рабочих еще можно выучить, то специалистов сегодня не хватает.

Сейчас у нас проходит реконструкция площади у памятника погибшим краснозвездовцам. Думаю, к весне мы закончим этот маленький проект. Мы не создавали этот памятник, но для нас он важен, потому что это память о тех людях, которые погибли, не дожили до той старости, с вершины которой можно было посмотреть на то, что ты сделал в жизни…

Вот вернусь и поговорим о новых проектах, у меня будет несколько дней, чтобы о них подумать.

Слово друзьям

Сергей Дудник, бизнесмен:

– Для меня он всегда Паша, Павлик… Мой друг со школы. Мы просто дружим с 1976 года – больше 45 лет. У нас с Павликом разные интересы, спортивные хобби, но, тем не менее, как-то жизнь нас свела вместе.

В школе нас называли святой троицей (хотя, конечно, до святости далеко). На фото в центре наш третий друг, Саша Волков, летчик из второго выпуска Кировоградского высшего училища (он безвременно ушел в 2007-м). Он был в небе, Паша – на земле, а я – на море. Так получилось…

Павлик всегда выделялся в школе, он был на особом счету и у учителей, и у нас, однокашников, у друзей. Он был в школе неординарным парнем. И у Павлика, и у меня родители были совершенно простыми людьми, и было удивительно видеть (это я уже потом осознал), как парень из простой семьи, например, вдруг начинал писать пьесы в 8-м классе. И всех нас этим увлекал. Он хорошо рисовал, всегда был готов постоять за своих друзей, выделялся, в общем, среди наших однокашников.

С тех пор эту дружбу мы несем через всю нашу жизнь, и я думаю, с возрастом, наверное, она трансформировалась в другую, нежели юношеская дружба. Но, тем не менее, я ценю эти отношения и надеюсь, Павлик тоже точно так же их ценит. Мы регулярно встречаемся, несколько дней назад он был у меня в гостях, мы вместе праздновали Новый год здесь, у нас в Одессе.

Все то, что из него сейчас получилось, прослеживалось со школы. Он всегда был целеустремленным человеком, достаточно хорошо учился и всегда смотрел на жизнь как-то по-своему. Очевидно, поэтому он достиг своих успехов. Никогда не чурался никакого труда. Я повторю, что мы были детьми из бедных семей, вынуждены были зарабатывать какую-то копейку, как могли. Вот одним летом, помню, работали на элеваторе на Николаевке. И эти его качества – неординарность, целеустремленность, я думаю, сделали из него такого человека, какой он есть сейчас. Но для меня, я повторю, он является просто другом, и если ему что-то пожелать, то, конечно, я бы пожелал много лет еще быть таким же активным, творческим человеком. Еще пожелаю ему здоровья, ему и его прекрасной семье. У него очень хорошие дети. Ну а нам вместе с ним оставаться друзьями еще как можно дольше.

Андрій Райкович, міський голова Кропивницького:

– Із власного досвіду знаю, чого варте — у сенсі життя, нервів, здоров’я, політичної волі – якщо хочете, не втратити одне із найбільших промислових виробництв, на 100% модернізувати його, дати людям роботу й багато років триматися на ринку. Успішний бізнес – нелегкий шматок хліба.

Павлу Леонідовичу з його командою це вдається.

Переконати Штутмана можна лише масштабом справи. Я пам’ятаю, як довго він вагався зняти стару заводську підстанцію і перехід в районі старої арки. Тоді я заманув його на верхню точку будівництва нової арки.

І коли він побачив колони самоскидів, потужні фронтальні навантажувачі, саме гофроване тіло арки на змонтованих рейках, на ранок наступного дня підстанції вже не було…

А 60 – це не страшно. Це свіжа колія, якою треба рухатись вперед. Чого й бажаю!

Юрий Титов, промышленник:

– Мы знакомы с Павлом уже более 35 лет, и более 25 лет мы друзья и партнеры. Для меня он прежде всего хороший и порядочный человек, который любит и ценит свою семью, уважает друзей и партнеров, никогда не поступается своими принципами ради получения сиюминутной материальной выгоды.

Всех своих достижений он смог добиться благодаря необычайной целеустремленности, трудолюбию, знаниям и постоянному стремлению к обучению, к изучению новых идей и подходов в различных областях ведения бизнеса, начиная от маркетинга и менеджмента и заканчивая новыми технологиями и ресурсосбережением.

Меня всегда поражал, с одной стороны, широкий кругозор Павла Леонидовича, а с другой – то, что при решении каждого вопроса он вникает буквально в каждую мелочь, куда человеку с его статусом вроде бы вникать и не положено. Но потом оказывается, что эти мелочи и являются одними из ключевых элементов решения вопроса.

Штутман – стратег, он видит на несколько шагов вперед, и я не раз убеждался в том, что предлагаемые им проекты, на первый взгляд выглядевшие нерентабельными, в конечном итоге оказывались удачными.

Будучи высокопрофессиональным специалистом, он и от подчиненных требует в первую очередь профессионального и старательного подхода к делу, к достижению поставленных целей.

Обладая масштабным мышлением, он инициирует различные проекты в рамках не только своего бизнеса, но и области и страны в целом. Научить сегодня других, передать свой опыт как можно большему числу людей – это его девиз, и завтра это даст возможность изменить как технологический, так и управленческий уклад.

Многие говорят, что с ним тяжело работать. Да, тяжело, потому что он требователен к себе и к тем, с кем работает, потому что глубоко вникает в проблемы, которые хочет решить, и требует этого и от других. Я думаю, что на самом деле тем, кто хочет чего-то достичь в жизни, с ним работать легко и приятно.

Павел Леонидович – человек образованный и с чувством юмора, с ним интересно что-либо обсуждать, при этом он всегда выслушает твое мнение.

Хочу поздравить своего друга с юбилеем, с 60-летием, и пожелать ему и его семье здоровья и благополучия, исполнения поставленных целей и планов.