Освобождение на Рождество

«В конце декабря немцы начали готовиться к отступлению, – так запомнилась та зима уроженцу Кировограда Анатолию Отяну (1937 – 2012), его воспоминания опубликованы в книжке “Велика війна 1941 – 1945. Кіровоградський вимір”. – Место, где мы жили, было очень важным в транспортном отношении. Здесь Т-образный перекрёсток двух улиц: Пушкина и Островской. На запад – только одна дорога по улице Пушкина, но войска шли и по Островской, потому что на ней был один из мостов через Ингул. И здесь постоянно возникали пробки из машин, танков, обозов, пушек. Мосты были заминированы. Несколько легковых машин пытались проехать по льду реки, 3 из них провалились, и потом ещё 2 года их остовы торчали из воды. Одна немецкая танкетка решила проскочить через дворы огородами и угодила, на смех наших людей, в яму, которую немцы использовали как туалет. За несколько дней до прихода наших немцы начали жечь город. На центральной улице подожгли все многоэтажные дома. Жуткое зрелище продолжалось днём и ночью.

Все знали, что Красная Армия недалеко. Я слышал, как наша соседка, тётя Галя Ковтун, сказала моей маме, что наши уже в Знаменке.

И вот наступило 6 января 1944 года… Мы хотели пройти через улицу, там была пробка, гул двигателей, крики на немецком языке. Вдруг над головами раздался свист чего-то летящего. Мама рванула нас во двор, и этот рывок, видимо, спас нам жизнь. Раздался взрыв, вопли раненых немцев. Мы увидели, что на улице Чапаева горит дом. Пролезли сквозь дырку в заборе в свой двор и пошли домой. Мама уложила нас спать, растопила плиту и стала готовить кушать. Ведь была ночь перед Рождеством. Мама неверующая, но всегда отмечала православные праздники. И когда было страшно, просила Бога спасти её и детей.

Под канонаду я и проспал Рождественскую ночь. Утром мама дала нам праздничный завтрак: варёную пшеницу с сахаром – кутью и пирожки с тыквой – плачинды. Вдруг распахивается дверь, и соседка, Ковтун Галина, закричала: «Маня, наши пришли!» Мы – на улицу, и первое, что я увидел, – женщины, повисшие на солдате. Он устало улыбался, а они целовали его и плакали.

По улице шли уставшие солдаты в шинелях, сапогах, ботинках с обмотками, редко в полушубках и маскхалатах, с винтовками, автоматами ППШ. Прогрохотали три Т-34. Красная Армия шла на ЗАПАД!!! Было православное Рождество Христово. С того дня для нашей семьи этот день, освободивший нас от постоянной угрозы быть убитыми, стал главным праздником. Ежегодно не забывали поздравить друг друга»…

78-летие освобождения от нацистских захватчиков в Кропивницком отметили без громких собраний и пафосных речей. Представители власти и общественности побывали на Крепостных Валах, где положили цветы у Вечного огня, на могилы участников Второй мировой и у памятного знака погибшим героям АТО.