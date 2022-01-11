Заколядували в центрі міста

Добігають кінця новорічні свята. Залишилося відзначити Старий Новий рік та зануритись у крижану купель на Водохреще, після чого вже чекати весну. Приємні спогади про свята залишаться у тих, хто запросив до себе або випадково зустрів учасників народного фольклорного колективу «ЕксампейЯ» обласного центру народної творчості.

Ансамбль колядував. Його керівник Едуард Дикаренко розповів «УЦ» про особливості давньої традиції. Виявляється, колядки відрізняються від щедрівок розміром, темпоритмом. Колядки співають на Коляду, а щедрівки – на Різдво. Для кожного свята є свої пісні. Учасники «Ексампейї» не просто співали, а відтворювали старовинний сценарій, записаний у Новій Празі. Востаннє його показували в 1914 році! Пісні – з власного архіву, також зібраного в селах.

«Люди скучили за цим, бо життя в нас останнім часом карантинне, – зазначив Едуард Вікторович. – Нас добре зустрічали, за привітання віддячували калачами та цукерками. Коли ми співали на площі в центрі Кропивницького – народ зупинявся, з цікавістю слухав, що нас надихало.

Треба повертатися до традицій. Їх треба розуміти. Не хочеться, щоб ми від цього відходили. На жаль, колядування відбувається поверхнево, без душі. А ми маємо таке багате слов’янське коріння. Наші предки були близькими до природи, вірили в те, що якщо в будинок прийдуть і заспівають колядки, протягом всього року буде добро, достаток. У господаря питали, на кого колядувати. Той відповідав: на врожай, або на худобу, або на добробут. І колядники співали пісню.

Це все було на рівні релігії. Цим жили, в це вірили. Я вважаю, що потрясіння в сьогоднішньому світі відбуваються через те, що ми відходимо від традицій. Повертайтеся, сприймайте, вірте! І буде у всіх все добре».