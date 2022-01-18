Планета в короне. «Омикрон»

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Новый штамм коронавируса распространяется по планете с невероятной скоростью. Стартовав в Южной Африке, он за пару месяцев добрался до самых закрытых и вакцинированных стран. Как встречают «Омикрон» в разных точках земного шара, рассказывают наши друзья.

Александр Вавинский, Петах-Тиква, Израиль:

– Чтобы вы поняли масштабы происходящего: за прошедшие сутки было выявлено 37 000 (накануне 16 000). Рост стремительный. Основная группа заболевших – до 20 лет, таких 40%. Заболевших старше 60 лет немного, т.к. основная их масса вакцинирована. «Омикрон» был завезен к нам из ЮАР. Выявляют его только анализом в медучреждениях, на «домашний» тест не обращают внимания. Тесты по-прежнему все бесплатные, делают везде, много пунктов драйвтестов (не выходя из машины), но очереди до 1-2 часов. За прошедшие сутки протестировано 380 000 человек.

Всего одной дозой привито 72% населения страны, двумя дозами – 64%, тремя дозами – 40%. По моим наблюдениям, «Омикрон» протекает легко, и количество тяжёлых случаев небольшое, может быть всего один симптом. Но Минздрав готовится к массовой госпитализации. Обсуждают четвертую дозу вакцинации для всех и лечение новым файзеровским препаратом. Какого-либо дополнительного усиления защиты пока не вводят. Маски в помещениях, транспорте, школах и т.д., но все работает. На предприятиях рекомендуют большинство сотрудников перевести на дистанционную работу, особенно старших 60-ти. Многие правительственные учреждения прекращают личный прием посетителей, только по телефону или по предъявлению «зелёного» паспорта. Пока лечение амбулаторно 10 дней, но с 13 января – до 7 дней, если последних 3 дня нет симптомов. Вообще по прогнозу Минздрава заболеет до 90% населения. На улицах большинство людей в масках и стараются сохранять дистанцию.

У нас заболел внук в школе. Но уже все хорошо.10 дней изоляции, и заболевание прошло легко, кроме потери запаха. Завтра пойдёт в школу.

Юдит Берлин, Иерусалим, Израиль:

– «Омикрона» у нас никто не боится, но маски не снимают, летать за границу опасаются, чтобы не застрять нигде из-за ограничений. Все с опаской ждут новую мутацию – «Омикрон» с «Дельтой», которая уже обосновалась у наших границ, на Кипре.

Правительство ужесточило проверки на въезде для туристов, для непривитых, для всех поступающих по любой причине в больницы, чтобы оградить больных с ослабленным иммунитетом. Вовсю идет четвертая иммунизация для пожилых, медиков и других срочных служб, везде нужны внутренние «зеленые» паспорта. Но люди реагируют на все с юмором, и жизнь продолжается.

Наталия Швец, США:

– Приехал к нам «Омикрон» давно, а за ним еще и «Флурона» (новый штамм, как бы гибрид «Омикрона» с вирусом гриппа) – этот совсем недавно, но уже зарегистрирован в половине штатов. Выявляют «Омикрон» модифицированными ПЦР-тестами. Клиническое течение полегче, смертей и госпитализаций меньше – поэтому и распространяется быстрее предыдущих (чаще вся картина болезни такова: насморк и лёгкое недомогание, кто с таким побежит к врачу?).

Политика нынешнего президента (обязательные вакцинации, с санкциями за отказ) пробила брешь в нашей системе здравоохранения. Медработники стали массово увольняться, чтоб уйти от насилия, а кто не привит и не уволился, тех уволили. Закрыты не то что отделения – целые больницы, оставшиеся переполнены (что естественно). В Огайо и нескольких других штатах мобилизована национальная гвардия – заполнять дырки.

Тестирование захлебывается: километровые очереди, люди стоят часами. «Быстрые» тесты стали очень популярны (мало кто пойдёт на работу после вирусной инфекции или в гости, не протестировавшись). Естественно, тестов не стало (раньше раздавали бесплатные в библиотеках, поликлиниках, различных общественных центрах). Купить можно онлайн, но это недешево. Вчера администрация обнародовала решение компенсировать гражданам затраты за ранее купленные тесты плюс открыть сайт, где можно заказать бесплатные тесты.

Наталья Демьянова, Казань, РФ:

– С наступлением 2022 года ситуация с ковидом в Республике Татарстан только ухудшается. Официально ежедневно регистрируется 90-110 новых случаев заболевания. Если хочешь знать более-менее достоверно, умножай на 10. Выявлено 2 случая штамма «Омикрон», оба завозные. Как и по всей РФ, в Татарстане ожидается резкое увеличение заболеваемости, в связи с окончанием каникул и возвращением отдохнувших. Прогноз – в 4 раза. Все ограничения сохраняются. Люди привыкли уже к QR-кодам. Ждем, что дальше…

Виктор Орли, Марсель, Франция:

– «Омикрон» во Франции появился, как и повсюду. Паники не произошло, но политики со всех сторон попытались использовать новый термин для получения дивидендов. Как оказалось, новый штамм гораздо слабее предыдущих, поэтому его быстро «закамуфлировали» в общую массу COVID-19. Но отметили опасность, которая приходит извне. Декларация дополнительных средств безопасности состоялась. Но на самом деле в аэропортах и на ​​железнодорожных вокзалах, принимающих основную массу иностранцев, никто тщательного контроля не осуществлял.

С начала эпидемии во Франции больных COVID-19 выявлено 3,2 миллиона человек. Из них 126 500 умерло.

Правительство ежедневно осуществляет нововведения по средствам безопасности. Но у рядовых граждан нет четкого понимания, что происходит и куда нужно бежать. Часть функционеров так хотят быть передовыми по вопросам средств безопасности, что уже запутались в том, кому какую команду давали, а какую отменяли. Это создает «перенапряжение» в головах французов, которые хотят определиться, но вот… Лучше по аперитивчику.

Конкретной мерой правительства является введение третьей дозы вакцины для всех лиц старше 18 лет. Но парадокс заключается в том, что это касается тех граждан, у которых уже есть две. Хотя огромное количество вакцинированных дважды отказываются получать третью дозу, потому что за цифрой «3» всегда следует цифра «4». Недавно введена вакцинация для детей от 5 до 11 лет. Во всех общественных местах маска обязательна.

Некоторые функционеры на страницах Twitter констатируют la fin de la vague Omicron (конец волны «Омикрона») и призывают медиков изменить свое отношение к этому вирусу, чтобы нормализовать жизнь французов, как это происходит в других продвинутых демократиях мира.

Профессор Ален Фишер на страницах L’Express заявил, что с марта у нас должен наступить период затишья, а за эпидемиологической ситуацией нужно будет наблюдать аналогично системе наблюдения за гриппом.

Неужели это конец? Неужели все беды закончатся?.. Если бы… Дальше нас ждет отличный спектакль под названием «ВЫБОРЫ».

Олег Сусленский, Бремен, Германия:

– Волны коронавируса SARS-COV-2 условно можно разделить не только по пиковым вспышкам эпидемии, но и по представляемой вирусом непосредственной угрозе.

Первые штаммы (уханьский, гонконгский и т.д.) представляли большую угрозу жизни человека. Притом, что случаев инфицирования было относительно мало, смертность достигала 10 и более %. Опыта лечения не было, вакцин тем более, и, кто заболеет, а кто умрет, часто решал случай: возраст, сопутствующие заболевания и везение.

Вторые штаммы («Альфа», «Бета» и «Дельта») угрожали здоровью человека, но мы начали сопротивляться. Противоэпидемические меры, протоколы лечения и первое поколение вакцин снизили летальность до 2%. Вирус тоже отреагировал – стал более заразным и начал искать пути ускользания от иммунного ответа. Большая загрузка больниц плюс тяжелое течение болезни и непредсказуемые последствия лонг-ковида довели до крайнего напряжения систему здравоохранения практически всех стран.

Третье поколение («Омикрон» и, возможно, что-то ещё) представляют уже угрозу жизненной инфраструктуре стран. «Омикрон» является наиболее мягким вариантом коронавируса, но из всех мутаций он самый заразный.

А это означает, что в какой-то момент количество тех, кто заболел, пусть и не очень тяжело, без попадания в больницу, может оказаться настолько большим, что на некоторых предприятиях число ушедших на больничный или на карантин превысит критическую массу.

Иными словами, нехватка трудоспособных работников может достичь таких масштабов, когда поддержание нормального производственного процесса станет просто невозможным.

Экспертный совет при правительстве ФРГ заявил о «высоких рисках для критической инфраструктуры». К ней они относят больницы, полицию, спасательные службы, предприятия из области телекоммуникаций, электроэнергетики и водоснабжения, а также соответствующую логистику.

Фирмы, где это возможно, работают в удаленном режиме. Там, где необходимо личное присутствие, персонал разделяют на «команды A» и «команды B». Например, строго отделены друг от друга дежурные бригады пожарных, полиции, авиадиспетчеров, работников связи.

Аналогичные меры принимаются и в банковском секторе, обеспечивающем функционирование финансовой системы страны, на случай непредвиденных обстоятельств разработан кризисный план бесперебойного снабжения населения наличными деньгами через банкоматы.

Мнения о том, насколько серьезной окажется в Германии эпидемиологическая ситуация в условиях распространения «Омикрона», сильно расходятся. Есть опасения и прогнозы, что из-за этого вируса в ФРГ в феврале не смогут трудиться от 3 до 10 млн человек.

Как бы там ни было, но встретиться с «Омикроном» лучше вакцинированным, чем нет, а в целом всё похоже на то, что это начало конца пандемии и через несколько лет мы научимся «мирно» сосуществовать, «Омикрон» интегрируется в нашу жизнь, станет эндемическим, как вирус гриппа.