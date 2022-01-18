Событие, которое должно стать нормой

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В это сложно поверить, но впервые за все время существования Кировоградской областной организации Национального союза художников Украины с 1989 года был издан художественный альбом-справочник, посвященный творчеству членов союза. Он называется «Краски степи». Торжественная презентация прошла в отделе искусств областной научной библиотеки имени Чижевского.

Почему «Краски степи»? Потому что это бренд художников Кировоградщины. Почти все выездные выставки, презентации области за ее пределами проходят под этим названием. Это традиция. Так, как у одесситов «Море акварели», у днепрян – «Волшебные краски Днепра» и так далее. За Кировоградщиной закрепились «Краски степи».

Живопись, графика, скульптура, керамика, декоративно-прикладное искусство. На двух языках – украинском и английском. Предисловие – история союза, затем по алфавиту портрет художника или скульптора, краткая справка, несколько фотографий его работ. Всего 152 страницы, 62 художника, многие из которых выхода альбома не дождались… Во время работы над изданием было решено добавить в альбом художников, которые не являются членами НСХУ, но личности и творчество которых «цепляют» и вдохновляют. Это Андрей Липатов, Владимир Волохов, Надежда Падурская, Владимир Остроухов и Виктор Осипенко.

Идея создания альбома принадлежит народному художнику Украины Михаилу Надеждину, ранее возглавлявшему отделение НСХУ, рассказал нынешний председатель Андрей Хворост. «Готовились к двадцатилетию областного союза, которое отмечали в 2009 году, – рассказал Андрей Васильевич. – Подготовка началась за два года до даты. Но ничего из этого не вышло по разным причинам, одна из которых – не было должной поддержки».

Когда Андрей Хворост в 2015 году решил реанимировать инициативу, оказалось, что макет частично утрачен, пришлось все начинать сначала. Сложнее всего было собрать материалы художников, которых уже нет в живых, – обращались в музеи.

На самом деле в проекте принимали участие многие люди и учреждения, всячески поддерживавшие. Это и библиотека Чижевского, и музеи – искусств, Осмеркина, краеведческий, и власть – областной совет и облгосадминистрация. Присоединились и галерея «Елисаветград» и Николай Цуканов.

Николай Николаевич также представлен в альбоме, потому что является членом НСХУ. На презентации он отметил, что это не должно быть уникальным событием, что подобные альбомы должны издаваться регулярно, ведь в Кировоградской области есть кого представлять и презентовать. И если власть поддерживает, идет навстречу (а без средств любую книгу невозможно издать), нужны инициативы и способность их донести и отстоять.

«Это знаковое событие, – отметил Бронислав Куманский, журналист и искусствовед. – Она вызывает чувство гордости. Кировоградские художники – это не провинция. А альбом – не просто книга, а презентация города и области». И добавил, что «смартфоном альбом не заменить», поэтому подобные издания очень ценны.

Представители областных властей также подтвердили, что благодаря «Краскам степи» можно достойно презентовать Кировоградщину на любом уровне, даже международном. А еще обещали, что второму тому быть. Это очень хорошо, но не такое обещание хотелось услышать, а что-то вроде: «Художественная Кировоградщина должна ежегодно иметь подобное издание. И мы обещаем этому способствовать»… Будет жалко, если следующий художественный альбом выйдет через тридцать лет…