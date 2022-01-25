Виноградов и Купчевский: почти святые

Впервые в нашем регионе это случилось в 2013 году: канонизирован священник. Так об этом событии писала «УЦ»: «17 сентября в Кафедральном соборе Кировограда будет прославлен в лике святых юродивый старец Даниил Елисаветградский, который в ХVIII веке подарил жителям сегодняшней Большой Балки источник питьевой воды… Три дня, стоя на камне, возносил старец свои молитвы к Богу, и в этом месте забил из земли родник! Сегодня источник блаженного Даниила является одной из достопримечательностей Кировограда…»

Справка «УЦ»: Канонизация – причисление Церковью подвижника веры и благочестия к лику святых через акт высшей церковной власти, посредством которого узаконивается его чествование Церковью как святого.

Слава Богу! В лик святых совсем скоро будут прославлены два священнослужителя, которые жили, служили Богу и людям на нашей земле. Нашей – для тех, кто считает себя или уроженцем, или приехавшим и полюбившим этот край: Елисаветградско-Зиновьевско-Кировско-Кировоградско- Кропивницкий…

Среди нас, рядом с нами, живет Александр Мануйлов, хороший семьянин, поддерживающий бизнес жены (Жираф-клаб), но при этом уже много лет являющийся историком Кировоградской епархии Украинской православной церкви. От него мы узнали, что к канонизации в лик святых готовят (простите за светскость) двух умерших священнослужителей. И не последнюю роль в этом играет именно он, Александр Мануйлов. Он проделал колоссальную работу в поисках истины и доказательств того, что эти два священника должны быть канонизированы…

Комментировать и дополнять речь Александра нет смысла. Это было ценное и цельное интервью: вопрос – ответ:

– Александр, в нашем регионе снова канонизация. Сразу два священнослужителя? Очень интересна история этих людей. И почему они должны быть канонизированы?

– В начале 2000-х годов на тот момент священник Спасо-Преображенской церкви протоиерей Евгений Назаренко показал мне на Кущевском кладбище две могилки убиенных протоиереев Николая и Платона. Их фамилии на тот момент не были известны. На эти могилки в свое время указала местная жительница Екатерина Степановна Бородинова, родители которой были непосредственными участниками погребения священников. В 2007 году я встретился с Екатериной Степановной на кладбище, и она рассказала все, что знала. В конце 1931 года с разницей в несколько дней на кладбище привезли сначала протоиерея Платона, потом протоиерея Николая. Причем второго привезли с детьми, которых на телеге везли хоронить. Больших подробностей она не знала.

Встал вопрос о поиске более детальной информации, и я обратился к архивам. Сначала работал в кировоградском, нашел интересовавшие меня материалы. Потом выяснилось, что в архиве общественных объединений в Киеве находится дело от 31-го года, которое СБУ рассекретило и передало в архив на хранение. Я туда поехал, чтобы ознакомиться с материалами.

Выяснилось следующее. В январе 1931 года по всей Украине была проведена спецоперация ГПУ под кодовым названием «Ультраправославные». Каноническое духовенство православной церкви обвинили в участии в антисоветской контрреволюционной организации. В ходе операции состоялся массовый арест священнослужителей. В Зиновьевске арест состоялся в ночь на 15 января. В городе было арестовано около 20-ти священников. Такие же рейды были и по области. Арестованных свозили в ДОПР и выбивали из них показания. Понятно, что все отрицали антисоветскую деятельность, над ними издевались: не разрешали спать и даже садиться, и это продолжалось сутками. Люди физически ломались и подписывали признательные показания.

Из дела стало известно, что фамилия отца Николая – Виноградов. Он был настоятелем Свято-Петропавловской кладбищенской церкви, которая находилась в нынешнем районе улицы Полтавской, где сейчас расположены склады и базы. А отец Платон был настоятелем нынешнего Кафедрального собора, раньше – Греческая церковь. Фамилия – Купчевский.

Мне удалось найти их биографии. Отец Николай родился в Тирасполе в 1868 году. По окончании нескольких светских учебных заведений поступил в духовное училище, потом в духовную семинарию. Познакомился с дочерью священника Александрой Ивановной Фиалковской, и они создали семью. По окончании семинарии он был рукоположен и направлен в один приход Херсонской губернии, а позже, в 1900 году, его перевели в Троицкую церковь нашей Лелековки. Там прослужил три года. После были Глодосы. А в 1912 году он был переведен в Елисаветград – настоятелем Петропавловской церкви.

Это был ревностный пастырь. Образованный, обладающий даром слова, пользовался огромным авторитетом не только в городе, но и на всей территории нынешней Кировоградской области. Многие священники из сел приезжали к нему советоваться по разным вопросам. Очень почитаемый и уважаемый был священник.

В семье было три дочери и сын. В последнее время они жили в домике при Петропавловской церкви. Этот дом священника сохранялся до 80-х годов. Многие современники помнят, что там был кинотеатр «Хроника».

Отец Платон происходил из семьи церковного дьячка. По национальности – русский, родился в Очакове. Окончил Херсонскую духовную семинарию. Женился тоже на дочери священника. Сначала был направлен в село Кардашовка Елисаветградского уезда, потом в Любомирку, а в 1900 году был переведен в Греческую церковь Елисаветграда – сначала священником, потом настоятелем.

Отец Платон долгое время исполнял роль уездного миссионера. Кроме хорошего богословского образования, обладал даром убеждения, был красноречивым, дипломатичным. Епархиальное начальство направляло его в села, которые были заражены сектантством. Он много людей вывел из сект и привел к православию, за что неоднократно был отмечен и награжден Херсонской епархией.

Часто отец Платон возил людей в паломничество – в места, где находились святыни. Об этом были публикации в «Херсонских епархиальных ведомостях».

С приходом советской власти, когда произошел большевистский переворот 1917 года, церковь отделили от государства, и ее положение усугубилось, началось давление. И отца Платона, и отца Николая неоднократно в чем-то обвиняли, арестовывали, держали под стражей по два-три месяца, потом, за неимением доказательств, оправдывали.

В 1923 году в Елисаветград пришло обновленчество. Обновленческое движение поддерживала советская власть, чтобы вытеснить каноническую церковь и священников, которых они называли «тихоновцами». Оттого, что они почитали патриарха Тихона и придерживались канонов церкви, которые были от крещения Руси. Обновленцы не почитали патриарха, отступили от определенных канонов и сотрудничали с советской властью.

Потихоньку при поддержке советов обновленцы сначала захватили Успенский кафедральный собор, который был на месте горисполкома. Это было величественное здание, которое на юге Украины уступало только одесскому кафедральному собору. Он был шестипрестольный, благолепно украшен, вмещал до двух тысяч человек.

Перед захватом собора обновленцами были изъяты церковные ценности. Не обошлось без скандалов и протестов, пятнадцать верующих были осуждены за препятствие изъятию. Власть была неумолима, поэтому дело обновленцев продолжалось. Когда собор был захвачен, соборное духовенство перешло в церкви, которые еще оставались каноническими. Но в течение двух лет постепенно обновленцам была передана Преображенская церковь, Знаменская на Быковском кладбище, а Греческая и Вознесенская на Кущевке были переданы автокефальной церкви. И получилось, что все духовенство перешло в Петропавловскую церковь, где настоятелем был отец Николай.

ГПУ часто писало жалобы на Купчевского, Виноградова и других, обвиняя их в препятствии распространению обновленчества. А люди слушались священников, так как они имели авторитет. В 26-м году отца Николая арестовали на два месяца, обвинив в спекуляции религиозными чувствами.

Дело в том, что на Петропавловском кладбище находилась могила старца Даниила. Это святой, который жил в конце 18-го – начале 19-го века. С 1860 года эта могила стала особым местом паломничества. Там произошло чудо исцеления от рождения не ходившей девочки. Четырехлетняя Александра Яковлева из Павлограда не ходила. Ее мать усердно молилась об исцелении дочери. Однажды ночью перед ней предстал старец в лохмотьях и сказал: «Поезжай в Елисаветград, найди на Петропавловском кладбище могилу старца Даниила и помолись там Богу».

Она проснулась, поняла, что это не плод больного воображения, а вполне конкретный знак, Божье откровение. Наняла карету, приехала в наш город, нашла кладбище, церковь, спросила, и сторож повел ее к могиле старца. Она вернулась домой и в следующий раз поехала уже с дочерью.

Мы в московском архиве нашли документ, свидетельствующий о том, что 19 июля по старому стилю 1860 года она приехала с дочкой, наняла священника Петропавловской церкви, пришли на могилу старца Даниила и начали служить панихиду. Девочка сидела непосредственно на могилке. И в конце панихиды не ходящий от рождения четырехлетний ребенок встал и пошел к карете…

Весть об этом чуде облетела не только Елисаветград, губернию, но и соседние территории. С того момента началось активное паломничество. Документы свидетельствуют, что паломники ехали из Киевской, Полтавской губерний. Люди брали землю с могилы, откалывали кусочки креста, чтобы увезти с собой. С целью это прекратить над могилой поставили часовню.

Когда отец Николай стал настоятелем церкви, узнал об этой святыне, начал служить молебны, панихиды возле этой могилы. И шла Божья помощь – люди получали исцеления. Как говорится, к пустому колодцу люди не идут. Шла молва, была помощь, паломничество продолжалось, власти это не нравилось, и отца Николая арестовали, обвиняя в том, что он пользуется религиозным невежеством масс, спекулирует на религиозных чувствах. Доказать вину не смогли и отпустили.

А уже в 31-м произошло то, что произошло. Арестованное духовенство держали в тюрьме с января по декабрь, систематически издеваясь. Четырнадцатого декабря 31-го года состоялся суд, который всем священникам вынес приговор. Им объясняли так: если не подпишете признание в участии в контрреволюционной организации, вас расстреляют. Подпишете – сошлют на три-пять лет, вернетесь и будете жить своей жизнью. Понятно, что многие подписывали.

В уголовном деле сохранился протокол судебного заседания и приговор. И к делу были прикреплены листочки по каждому священнослужителю: когда и куда этапировали. Листочки были по всем, кроме протоиереев Николая и Платона. Выяснилось, что на суде они были, но до момента этапирования каким-то образом погибли. Можно предположить, что не сдались…

В 2017 году по благословению митрополита Иосафа была произведена эксгумация тел. Тела были подняты, переложены в раки (гробы), перевезены в монастырь на Балашовке. Документы по ним были переданы на канонизацию, их должен рассмотреть Священный синод. Если он прославит, останки будут признаны святыми мощами и выставлены для поклонения верующих.

Предстоятель Украинской православной церкви отец Онуфрий рассмотрел этот вопрос и сказал, что надо подождать. Прошло два года. Все документы были изучены и комиссией по канонизации святых принято решение о прославлении протоиереев Николая и Платона.

Мы пытались найти родственников священников, но тщетно. Фотографию отца Платона нашли, причем в довольно неплохом качестве. А отца Николая – только на групповом фотоснимке.

Торжество прославления состоится 6 февраля. После прославления мощи отца Платона будут выставлены в Кафедральном соборе, где он был настоятелем, а отца Николая – в Свято-Елисаветинском монастыре.