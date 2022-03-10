Вистачить на всіх

– Почому? – суворо питає пенсіонер жінку, яка торгує тюльпанами.

– По двадцять п’ять.

– Мародьорство! По закону воєнного врємєні стрілять за це треба, – пенсіонер оголошує вирок і йде далі.

Свідком цієї сцени я став зранку 8 березня біля «АТБ» на вулиці Бєляєва в Кропивницькому. Дуже сумніваюся, що той пенсіонер розщедрився б на квіти і по п’ятірці за десяток. Гадаю, йому треба було всього-на-всього висловити свою принципову позицію – про те, що в нас шахрай на шахраєві сидить і шахраєм поганяє. А як насправді? Чи дійсно та частина українського народу, яка торгує, скористалася війною, щоб нажитися на тій, яка купує?

Щоб з’ясувати це, я пройшовся Привокзальним ринком. Насамперед відвідав ряди, де торгують соняшниковою олією. Вона в нас вважається стратегічним продуктом. Так от, нині розливна олія на Привокзальному – по 48 – 50 гривень за літр. Можливо, перед війною була на гривню – дві дешевша.

Картопля теж якщо подорожчала, то не суттєво, до 11 – 13 гривень за кіло. Пригадується, знавці продовольчого ринку лякали нас в грудні – січні, що ціни на картоплю навесні зростуть як мінімум на 35 відсотків. Не дивуйтеся, коли так і станеться.

Ціни на капусту і буряк, можна сказати, кусаються – по 25 гривень за кілограм. Але такими вони стали перед війною.

Яблук на ринку все ще дуже багато, по 12 – 15 гривень. А до 24 лютого були майже безплатні, по 8 – 12. Питаю в знайомої продавчині, у чому причина незначного подорожчання. Вона розказує щось про блокпости на дорогах. Нічого не розумію – краще б послалася на індекс Доу-Джонса.

Круп на ринку теж вдосталь. Гречана – по 55, рис – по 45, озима – по 15.

Почала продаватися цибуля на посадку. Приміром, голландська – по 80 гривень за кіло. І є оптимісти, які беруть.

«АТБ» вражає раптово збіднілим асортиментом. Принаймні в передобідню пору. Круп майже немає, рибні консерви – як відомо, дуже шкідливі – теж розкупили. Зате соленої сьомги – навалом. Є олія, овочі-фрукти, ціни – довоєнні. Радує вартість яєць, деякі продаються навіть по смішній, як на воєнний час, ціні – 2,89 гривні за штуку. Вдосталь цукерок – марок «Своя лінія», «Лукас». Скоро в «АТБ» має знову появитися продукція «Рошену» – нібито компанії порозумілися. З бритв, зубних паст і щіток залишилися найдорожчі.

Що-що, а хліб в «АТБ» є. Його продають за правилом «не більше трьох одиниць в одні руки». Кому цього мало, може докупити в кіоску за рогом.

У «Сільпо» теж ввели обмеження: крупи, сіль, цукор, консерви – не більше п’яти одиниць одному покупцеві. І оголошення розвісили про те, що всім всього вистачить, якщо не скуповувати ящиками.

В «Єві» усі полиці заповнені товаром. Людей – не менше, як до війни. Підслуховую розмову двох відвідувачок і дізнаюся, що фарба для волосся Palette подорожчала з 45 гривень до 65. Звісно, це можна розглядати як підлий удар в спину прекрасній половині українського народу, тим паче перед 8 березня. Утім, адміністрація мережі не визнає звинувачень в підвищенні цін. Мовляв, справа у тому, що перед війною товари продавалися зі знижками від 40 до 70 відсотків, а тепер довелося від благодійності відмовитися, щоб запобігти купівельному ажіотажу. Здається, «Єві» вдався цей мудрий план.