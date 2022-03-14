Транзитом через Кропивницький

Із запізненням на годину й кілька хвилин прибув минулого четверга на Кропивницький залізничний вокзал черговий евакуаційний потяг до Львова. І хоча було зимно, ніхто з людей, які його чекали, не нарікав, не обурювався. Дуже тихо вони й зайшли в вагони, коли електропоїзд прибув. І діти не галасували, і собаки поводилися пристойно.

–Якби не дитина, я не поїхала б, – розповіла кропивничанка Тетяна. – Важко тягати малу в підвалі й назад, коли повітряна тривога. А якщо війна й сюди дійде? З Львова добиратимуся до сестри, яка в Польщі.

Були серед пасажирів евакуаційного потяга й біженці з тих країв, де вже ведуться бойові дії. Кропивницький став для них транзитним пунктом.

– Тут дуже добрі люди, – сказала харківчанка Ірина, яка провела кілька діб у Кропивницькому.