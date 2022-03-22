Порядок денний – чіткий і карбований

«Кожну хвилину ми повинні використати для того, щоб допомагати армії, укріплювати власну оборону, формувати гуманітарні вантажі, не забувати про всіх нужденних, які поруч з нами, і відновлювати виробництво», – окреслив пріоритетні напрямки діяльності місцевої влади та мешканців регіону Андрій Райкович, голова Кіровоградської ОДА.

Що стосується відновлення виробництва, то є яскраві приклади. У Знам’янці організовано роботу з виготовлення м’ясних консервів. Завдяки жителям Знам’янки, Кременчука та Олександрії зібрали скляні банки, кришки. Запущено млин та цехи з виробництва круп. Велику допомогу надав голова правління ТДВ «Колос» Василь Кузьмович Моцний та співробітники у виготовленні та складанні продукції, яка відправляється на фронт військовослужбовцям. З власного ресурсу зерна «Колосу» виготовляється борошно та крупи.

Медикам разом із департаментом охорони здоров’я поставлено завдання готувати свої лікувальні бази до можливого напливу хворих. «Усі, хто має хірургічні кафедри у лікувальних закладах, проконтролюйте, забезпечте, подбайте про весь необхідний запас кисню, додаткового резервного живлення, – поставив завдання Андрій Райкович. – Про запаси крові, медикаментів, перев’язочного матеріалу. Гуманітарними коридорами пішли тисячі біженців. Люди можуть бути пораненими, хворими. Там багато вагітних, гемодіалізних, хронічно хворих людей». До речі, лікувальні заклади Кропивницького вже прийняли на гемодіаліз хворих із Миколаївщини.

У порядок денний найближчого майбутнього внесено посівну–2022. За словами Райковича, вона відбудеться «з поправкою на війну». «Кожне питання аграріїв систематизуємо й будемо вирішувати, – запевнив Андрій Павлович. – Посівна в умовах війни вперше на нашому із вами віку. Тому до нас долучився своїм досвідом і знаннями Сергій Юрійович Коренюк, якого аграрії області добре знають. Через певний час він позначить стратегічні стартові позиції для керівників територій. І профільний департамент також підсилить взаємодію як з Мінагрополітики, так і з кожною територією і агроформуванням».

Раніше, до війни, обласна (і місцеві) влада регулярно вітала земляків з професійним святом. Були урочистості, грамоти, квіти… Ми до цього обов’язково повернемося. Можливо, в дещо іншому варіанті. Але й сьогодні очільник області не забув про свято тих, без кого жоден з нас не може обійтися. У неділю був День працівників житлово-комунального господарства й побутового обслуговування населення. «Я щиро вітаю кожного, хто трудиться в цих галузях. Тому що сьогодні, як ніколи, ви теж на бойовому посту, – зазначив Андрій Райкович. – Дорогі мої колеги по всій області, віримо, прийде той час, коли люди дізнаються, як ваші служби, не рахуючись ні з чим, почали і продовжують працювати на оборону, на допомогу армії. Багато хто з вас пішов захищати рідну землю від ворога. І, попри війну, область з теплом, світлом, водою, газом… І сфера побутового обслуговування все більше повертається до роботи, адаптується до нових умов. Щирий уклін вам за такий великий труд».