Таємниці врожаю

Заклики відкрити продовольчий фронт в Україні, тобто збільшити посадку овочів, у тому числі картоплі, призвели до зростання посадкових площ. Активніше зайнялося картоплярством і населення, але тепер потрібно організувати правильний догляд, щоб отримати максимальний урожай.

Головне – не допускати спроб бур’янів окупувати картопляні ділянки, не кажучи вже про вчасне виявлення й знешкодження десанту «колорадів». Для бур’янів достатньо регулярно просапувати міжряддя, не чекаючи, коли ворог укоріниться. Значно покращує врожайність (появу нових пагонів і бульб) правильне підгортання кущів: перший раз – коли вони виростуть до 20-25 см. Коли картопля викидає бутони, настає черга другого підгортання, як правило, після поливу чи дощу. Обов’язкова просапка міжрядь після зволоження збільшує доступ кисню до кореневої системи.

Важливо пам’ятати про ефективну підгодівлю, яку проводять під час підгортання або розпушування, вносячи нітрофоску в кількості до 40 грамів на метр. Підгодовують картоплю в міжряддях і органікою, тобто розсипають перегній або сечовину чи поливають розчином курячого посліду з 2 ложками суперфосфату на відро води. Для куща достатньо 500 мл розчину, це значно збільшує врожайність.

Правильний полив передбачає періодичність у залежності від клімату й температури повітря – від 1,5-2-х тижнів до одного місяця. Полив досить грунтовний, на глибину 40-70 см, бо на 1 кг бульби рослина потребує до 100 літрів води, а особлива увага до вологи – під час цвітіння. Якщо води для поливу недостатньо, міжряддя вкривають соломою, добре тримає вологу й минулорічне листя. У засушливий період необхідно кілька разів проводити розпушування міжрядь.

Найлютішими ворогами української картоплі є колорадські жуки, але на них є управа у вигляді різноманітних ефективних препаратів, які вам рекомендуватимуть продавці чи сусіди. При застосуванні «хімії» необхідно дотримуватися правил безпеки, але досить надійно на невеликих ділянках діє й звичайне (вручну) нищення яєць, які відкладаються на нижніх частинах листя, та личинок, які вилуплюються вже на 5-15 день – не пропустіть!

Щоб отримати додатковий урожай ранніх сортів, великі бульби акуратно вибирають з куща вже на початку літа, а дрібні залишають. Це легко зробити в дуже зволоженій ямці, після чого рослину окучують, найчастіше вона продовжує рости до осіннього врожаю. Для збільшення урожайності рекомендують зривати квітки або легенько надломувати пагони – це продовжує фотосинтез, але тепер усі поживні речовини йдуть у плоди.

Отже, основні секрети догляду за рослинами – регулярна боротьба з бур’янами та «колорадами», правильний полив, розпушування-підгортання й підживлення, а найголовніше – постійна увага до ділянок картоплі.