«Пелюшки». Що може бути краще?

Акція «Місто в пелюшках» започаткована нашою редакцією в 2009 році. Усякого було, але за підтримки обласної військової адміністрації – вперше. Війна… Всупереч війні…

Обласна та міська влада на вулиці Театральній влаштувала «Дитяче містечко». Розваги – на будь-який смак. Малювали, вирізали, грали, змагалися, смакували. Костянтин Чередник та його «Ласка» традиційно пригощали морозивом. Волонтери допомогли з іграшками. Їх кількість відповідала кількості загиблих під час війни дітей. Нехай наші дітлахи «дограються» ними замість тих, хто ангелом пішов у небо…

Зазвичай ми закликали друзів та партнерів редакції допомогти з подарунками та сувенірами. Цього року голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович надав для акції найнеобхідніше – памперси та дитяче харчування. Батьки дещо соромилися, дивувалися, що все це безкоштовно. Особливо переселенці. Це все було для вас. Це все було щиро.

Зізнаємося, нас тішить те, що в Кропивницькому народжуються діти внутрішньо переміщених осіб. Андрій Райкович наголошує на тому, що це наші, кропивницькі, діти. А ще він сказав, що дитячі сльози – це наш особистий рахунок, це те, чого ми ніколи не пробачимо ворогу.

Під кінець свята ми з колегами ділилися враженнями. Чудовий день. Красиві діти. Надія. Перспектива. І ще: стільки «дякую» ми давно не чули.

Традиціям «УЦ» не зраджує. Усі, хто впізнав свого малюка на фото, опублікованому в газеті чи на сайті, телефонуйте 066-30246-10. Ми роздрукуємо та подаруємо портрет або спільне фото. На згадку. На надію. На впевненість у Перемозі.