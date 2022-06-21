Сухий закон спекотним літом

У Кропивницькому заборонили купатися у водоймах, проводити будь-які заходи (типу змагань з пляжного волейболу) на узбережжях. Причина: у місті відсутні офіційно визначені місця масового відпочинку на водоймах, які б відповідали Правилам охорони життя людей на водних об’єктах. Стихійні ж місця відпочинку в період дії воєнного стану неможливо забезпечити засобами оповіщення та укриттями на випадок виникнення надзвичайної ситуації воєнного характеру та повітряної тривоги.

В принципі, нічого нового. У місті з 2005 року немає жодного офіційного пляжу. Циніки кажуть, це було зроблено для того, щоб міську владу не могли звинуватити, якщо хтось потоне – пляжу ж бо нема, сам винен.

До того ж вже два десятиліття чи більше поспіль щороку Інгул оголошують непридатним до купання санепідемстанція, а зараз Держпродспоживслужба. Вода не відповідає санітарним вимогам, інфекції є.

Рішення про заборону купання також прийнято в Олександрійській і Петрівській громадах. Наразі після масових обстежень по області фахівці Держпродспоживслужби визнали придатними до купання лише два пляжі. Це пляж біля відпочинкового комплексу «Нептун» на березі Південного Бугу в Гайворонській міській громаді та пляж підприємства «Акваінвестагро» на території Катеринівської сільської громади недалеко від Кропивницького.

Можливо, раптова заборона пов’язана з випадком у Мартоноші, коли у бойовій машині потонуло троє людей. А перед цим у селі Приют потонув 10-річний хлопчик.

Але, не зважаючи на усі заборони, люди лізуть у воду…