За професіоналізм та милосердя

Орденом Святого Пантелеймона нагороджена Наталія Серьогіна, завідувачка відділення променевої терапії кропивницького центру томотерапії TomoClinic. Кандидатура лікарки була підтримана Національною експертною комісією та Поважною радою відзнаки.

Відзнака вручається особам, яким притаманні високі професіоналізм, духовно-моральні якості, та які досягли значних особистих результатів у галузі охорони здоров’я, благодійній та громадській діяльності. «Сприйняла цю нагороду не тільки як результат своєї багаторічної праці. Велика заслуга колективу, в якому я працюю. Будь-яка нагорода медика не є його особистою, за нею – колеги, керівництво закладу, в якому працюєш, де тебе підтримують», – сказала в коментарі «УЦ» пані Наталія. У Кропивницький з Луганська лікарка приїхала в 2014 році. У променевій терапії працює 24 роки. До речі, за всю історію відзнаки (з 2009 року) вперше орден отримав променевий терапевт.

Наталія Серьогіна – відомий в Україні спеціаліст. Минулого року TomoClinic вперше в Україні впровадила методику тотального опромінення тіла онкогематологічних пацієнтів. Це потребувало високої підготовки медичного персоналу та спеціалізованого обладнання. Лікарка – активний учасник конференцій онкологів, променевих терапевтів.

Процедура відбору номінантів досить серйозна: кілька етапів, комісії, у тому числі етична, презентації, співбесіди. Без сумніву, нагороджені найкращі, найдостойніші.

З часу заснування ордену Святого Пантелеймона було нагороджено більше двадцяти видатних вчених, лікарів, громадських та благодійних діячів, представників духовенства. У минулі роки відзнака присуджувалася в п’яти номінаціях. Цього року вона була одна – «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором».