Олександрія в скорботі…

Розпорядженням міського голови 7 вересня в Олександрійській громаді було оголошено Днем жалоби – були приспущені державні прапори, обмежено розважальні заходи. Цього дня місто попрощалося з трьома земляками, які загинули на фронті, – Олексієм Сергієнком, Дмитром Горіславцем та Сергієм Токарем.

Але скорботним був весь тиждень. 10 вересня в Олександрії поховали Сергія Кебайла, який загинув 29 вересня в Херсонській області.

8 вересня під час виконання бойового завдання на території Миколаївської області загинув Богдан Галушка, 2000 року народження.

11 вересня на фронті в Херсонській області отримав поранення, несумісні з життям, 33-річний олександрієць Дмитро Живолуп. Цього ж дня стало відомо про загибель 7 вересня на війні з російськими окупантами в Донецькій області Олександра Посипая, якому було 48 років.

Сергій Кузьменко від імені громади висловив співчуття рідним і близьким загиблих героїв-земляків: «Нехай пам’ять про наших захисників буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, бойових побратимів».

Воїни віддають життя, щоб воно продовжувалося в мирному місті. 8 вересня відбулося засідання виконавчого комітету, який прийняв кілька важливих рішень. Зокрема, вимушено підвищено тарифи на послуги стоматологічної поліклініки через бездіяльність НСЗУ, яка не враховує реалії воєнного часу, адже значно зросла кількість пільговиків за рахунок військових і дітей. Одночасно виконком спрямував на охорону здоров’я майже 6,5 мільйонів гривень, зокрема на закупівлю обладнання для кисневої станції в Центральній міській лікарні. Це спричинене тим, що в місті спостерігається різке зростання захворюваності на коронавірус. Не забули й про комунальників, які отримають 800 тисяч гривень, та про компенсацію перевізникам за пільговий проїзд в розмірі 2 мільйонів гривень.

Наостанок – приємна й перспективна інформація про 11-класника Богдана Машуровського, якого Сергій Кузьменко привітав зі здобуттям права на безплатне навчання та проживання в університетському Кембриджі (Великобританія) та подарував ноутбук.