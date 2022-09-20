Збережіть наші парки!

«УЦ» продовжує контролювати тему порятунку великої рекреаційної зони, яка в народі носить загальну назву Лісопаркова, зокрема в тій її частині, яка розташована навколо рукотворного каскаду озер і закінчується ставком Котяче око. Щоправда, каскаду як такого вже немає, деякі водойми майже пересохли або вкрилися непрохідними хащами дикорослих дерев, чагарників і очеретів. Минулого року майже висохло й Котяче око…

Ми кілька разів розповідали про боротьбу місцевого мешканця та підприємця, а нині депутата Кропивницької міської ради Василя Рубана за порятунок каскаду. Він вклав у справу не одну тисячу власних коштів, але без залучення міської влади ця справа виявилася майже безнадійною. Завдяки його наполегливості розпочалася робота з підготовки документів для передачі прилеглих територій у комунальну власність.

На початку вересня депутат повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці: «2 вересня на сесії Кропивницької міської ради депутатами були підтримані рішення про передачу лісопарку “Сосновий” та скверу “Гай десантників” по вул.Холодноярській на баланс КП “Благоустрій” Кропивницької міської ради. Нарешті є власник зелених насаджень».

Про деталі «УЦ» розповів сам ініціатор: «Ми запустили проєкт у роботу ще до війни, років за півтора. Це рішення стосується парку навколо пам’ятного знаку десантникам, бо Лісопаркова – це кілька парків, зокрема і Гай десантників, і парк “Сосновий”. Процедура дуже складна, бо треба робити і документацію, і межі, і облік зелених насаджень, але тепер це комунальна власність, де комунальники почнуть наводити лад. Зараз працюємо над обґрунтуванням передачі території навколо Котячого ока. Потрібно закумулювати кошти з екологічного податку, щоб зробити екологічне обґрунтування, без чого там нічого не можна робити, навіть прибирати старі дерева. Але війна, є інші проблеми, хоча ми просуваємося в цьому напрямку. Ця місцевість дуже популярна й актуальна для мешканців міста».

У Кропивницькому є приклади того, як ініціатива змінює зовнішній вигляд давно запущених парків, як це було з Парком Перемоги, або Міським садом, на берегах Сугоклеї. Зараз це дійсно впорядковане місце відпочинку. Але й там не все в порядку, тому ставиться питання про передачу в комунальну власність і лісопарку «Никанорівський» (правий берег, колишній табір «Орлятко» біля греблі водосховища). Зараз є небезпека передачі земельних ділянок під приватну забудову, чого допускати не можна, адже й територію навколо Котячого ока теж добряче поприватизовували. Якщо все задумане здійсниться, то Кропивницький буде оточений намистом чудових озер і цивілізованих парків.