Відтепер виплату субсидій здійснює Пенсійний фонд України

З жовтня 2022 року Пенсійний фонд України здійснює виплату призначених органами соціального захисту населення житлових субсидій та пільг. Виплати проводяться незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні.

У жовтні Пенсійним фондом України забезпечено повне фінансування субсидій за вересень 2022 року для 60,6 тис. мешканців Кіровоградщини – одержувачів житлових субсидій та пільг на компенсацію витрат на придбання твердого і рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу на загальну суму 18,85 млн грн.

Увага!

Вже майже місяць субсидії виплачують не лише за постійним місцем проживання, а й у разі його зміни. Якщо людина звертається за субсидією за місцем свого фактичного проживання, вона має надати підтвердження: договір оренди житла або довідку переселенця.

Призначення субсидії: автоматично чи ні?

Домогосподарствам, які уже отримують субсидію, звертатися нікуди не потрібно, виплати на опалювальний сезон їм призначать автоматично.

Тим, хто планує отримати допомогу на оплату житлово-комунальник послуг вперше, необхідно звернутись за її призначенням та подати:

– заяву про призначення та надання житлової субсидії,

– декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Наталія СІМОНЯН, начальник головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області