Олександрія міжнародного масштабу

Наприкінці минулого року й на початку нового відбулося чимало подій, які вчергове показали, що Олександрія має своє пристойне місце на мапі світу.

Почнемо з сенсації – прапор з підписами захисників Бахмуту, який президент України Володимир Зеленський передав Конгресу США під час свого візиту, пошили волонтери Олександрії! Кошти з власної пенсії на тканину для пошиття прапорів волонтерам надала олександрійка Віра Вовк, яка втратила на війні свого онука. Згодом пошиті прапори разом з іншою допомогою до Херсону для земляків з 57-ї бригади відвезли волонтери Василь Танчинець та Ірина Кабанова. Один з військових, отримавши прапор, поклав його до себе в бронежилет – так разом з бійцем стяг потрапив під Бахмут, куди перевели частину. Далі прапор потрапив до комбрига, а потім, разом із підписами воїнів, – до президента України. «Тепер цей стяг у Конгресі США! І став свідченням часу, коли пишеться новітня історія України та всього світу, у якому не буде недокраїни-терориста, котра впродовж свого жалюгідного животіння загрожує цивілізованому світу. І буде перемога волі, сили духу й гідності наших воїнів, нашого народу, нашої України!» – зазначила у дописі на Facebook волонтерка Ірина Кабанова.

І світ нас не забуває. З англійського міста Бат до Олександрії відправлено вантажівку із 13 генераторами для підтримки міста. Вони допоможуть обладнати додаткові пункти обігріву, забезпечити світлом і теплом школи та лікарні.

Свій McDonald’s у цьому році матиме й Олександрія. Це буде один із найбільших ресторанів швидкого харчування в Україні. «Домовленість з міжнародною компанією про будівництво була досягнута ще на початку минулого року, – каже міський голова Сергій Кузьменко. – Лише війна призупинила, але не відмінила плани». Зараз йде активна робота на будмайданчику. Ресторан швидкого харчування на площі майже півгектара будують на пустирі, де багато років було просто болото. Поруч проходить траса Знам’янка – Луганськ – Ізварине. У «МакДональдса» буде літній майданчик, великий паркінг і одразу дві точки МакДрайв (для покупки не виходячи з авто).

Є міжнародні амбіції і в олександрійських спортсменів. Новий головний тренер футбольного клубу «Олександрія» Руслан Ротань прокоментував завдання команди під своїм керівництвом:

– Головне завдання – це створити такий колектив, який би дійсно був гідним регулярної участі в єврокубках. Можна, приміром, вийти й вилетіти в першому ж раунді кваліфікації, задовго до групового турніру. Для чого тоді це все?Тому головне, над чим ми будемо працювати, – ‒ це якість гри, тактична грамотність, постійний і послідовний розвиток кожного окремо взятого футболіста та команди в цілому.

Руслан Ротань раніше був капітаном команди «Дніпро» і збірної України, роботу в «Олександрії» буде суміщати з роботою тренером молодіжної збірної України.