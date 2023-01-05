Якщо придбали автомобіль вперше

Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів є підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі (крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що підлягають першій державній реєстрації в Україні.

З 01 січня 2023 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб складає 2684 грн (згідно із Законом України “Про Державний бюджет України на 2023 рік”), саме з урахуванням цього показника обчислюється ставка збору.

З 1 січня 2023 року ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкового автомобіля, незалежно від того, нова машина чи ввезена з-за кордону, визначається виходячи з вартості легкового автомобіля без врахування податку на додану вартість (ПДВ), якщо сума такого податку зазначена у документі, акті оцінки чи митними документами які підтверджують вартість автомобіля.

Ставка пенсійного збору вираховується від вартості об’єкта:

3 відсотки – із суми до 442 860,00 грн (165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

4 відсотки – із суми понад 442 860,00 грн до 778 360,00 грн (від 165 – 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

5 відсотків – із суми понад 778 360,00 грн (якщо перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальник фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області