Пластик швидко не здається

1 січня цього року з обігу, з наших очей повністю мали зникнути тонкі пластикові пакети, які за останні десятиліття забруднили всю Україну від вулиць до посадок та річок. Але хтось це помітив? У маркетах усе як було – народ набирає картоплю та буряк у звичні пакетики-майки. Вони всюди – на ринках офіційних та стихійних, у маленьких магазинчиках та великих «храмах торгівлі». Звісно, на цю проблему звертають увагу ті, хто має слідкувати за процесом. Але чи можуть вони щось реально зробити?

Згідно з Законом «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», 1 січня набула чинності заборона на розповсюдження надтонких пластикових пакетів (товщина до 15 мікрометрів) у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування. Ще раніше набула чинності заборона на тонкі пакети (15-50 мікрометрів) та так звані оксорозкладні пакети – насправді ті ж самі поліетиленові пакети з домішками для прискорення розкладання.

За розповсюдження тих типів пластикових пакетів, які знаходяться під забороною, згідно з законом, стягується штраф від 8 500 грн до 17 000 грн. Повторне порушення протягом трьох років карається штрафом від 17 000 грн до 34 000 грн. І навіть за безоплатне розповсюдження пакетів, які дозволено розповсюджувати лише платно, покарання встановили розміром від 1 700 грн до 3 400 грн.

Та чи хтось бачив, щоб по магазинах ходили грізні «поліетиленові патрулі» та нещадно гривнею карали порушників, яких у Кропивницькому тисячі – як юридичних, так і фізичних осіб?

Начальник управління торгівлі та побутового обслуговування населення Кропивницької міськради Алла Козлова у коментарі «УЦ» розповіла: «Ми відслідковуємо ситуацію, працюємо, моніторимо, але це в першу чергу зона відповідальності Держпродспоживслужби, ми з нею співпрацюємо, питання на контролі. Реагування буде».

У законі чітко написано, що державний конт­роль за дотриманням законодавства у сфері розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг здійснюється Держпродспоживслужбою. Саме вона має штрафувати порушників, і якби могла, була б найприбутковішою державною установою! Але є одне «але».

Держпродспоживслужба інформує, що, відповідно до Постанови Кабміну «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», на період воєнного стану припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду.

Реально під час військового стану можливі перевірки та реагування лише стосовно неконтро­льованого підвищення цін на харчі. А ось факти наявності пластикових пакетів можна лише фіксувати, але до відповідальності поки притягнути когось дуже складно.

Великі торговельні мережі працюють над питанням. Скажімо, у «Сільпо» чи «АТБ» на сьогодні вже всі такі пакети біорозкладні, про що є відповідне маркування. Але в сотнях інших закладів торгівлі поки про це не думають. Поки що. Час бути свідомими самим. Хоча досі складно уявити, як набирати в магазині в екологічну торбу-шопер картоплю, моркву, буряки (а їх нерідко ще й треба важити окремо) і потім прати її ледве не щодня, коли вода та електрика водночас в оселях не завжди зустрічаються…