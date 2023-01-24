Де тонко, там і рветься

Останнім часом жителі області багато говорять про ОКВП «Дніпро-Кіровоград». І не тільки у зв’язку з його високим тарифом на воду, підвищити який іще недавно не наважилася НКРЕКП. Два тижні тому головний водопостачальник нагадав про себе двома приводами одночасно: по-перше, СБУ провела в його конторі обшук, по-друге, сталася аварія на насосній станції в Світловодську, і, поки тривав ремонт, жителі чотирьох міст потерпали без води.

Якщо про причини уваги до себе з боку правоохоронців керівництво ОКВП уже дещо розповіло пресі, то про обставини аварії громадськість не має ніякого уявлення. На сайті водопостачальника про це написано як про незначну подію: «виникла аварійна ситуація», «ведуться ремонтні роботи», «просимо зробити запас води» і, нарешті, «нам вдалося замінити пошкоджені агрегати у стислі терміни». «УЦ» спробувала дізнатися, що ж сталося насправді, чи не постраждали люди, хто відповість за аварію й кого буде винагороджено за героїчне усунення її наслідків.

Перший, до кого кореспондент звернувся з цими запитаннями, – виконуючий обов’язки генерального директора ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Олександр Пісний.

«Що ж я вкрав?»

– На насосній станції проводилися регламентні роботи із заміни деталі насосу. Зупинення водогону не передбачалося взагалі. І так сталося, що компенсатор вийшов з трубопроводу. Під тиском 6 атмосфер вода прорвалася назовні. Травмувалася людина, зараз з нею все добре. Проводимо службову перевірку. За фактом травмування працівника відкрито кримінальне провадження, – сказав пан Пісний.

Поговорили й про карне провадження, де фігурантом є сам Пісний і йдеться про привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Керівник ОКПВ розповів, що провадження відкрите за фактами купівлі підприємством екскаватора-навантажувача Catterpillar та мулососа на базі IVECO.

– Обидва придбання – дуже вигідні для ОКВП. Перед тим, як купити Catterpillar і мулосос, ми все зважили, дослідили, який буде економічний ефект. Екскаватор куплено для смолінського водоканалу, щоб усувати пориви, бо це – причина шалених збитків. Техніки нормальної там не було. Обходилися трьома допотопними, радянськими, тракторами, два з яких використовувалися як донори деталей для третього. Catterpillar не новий, але в доброму стані. Використовувався у прокладанні доріг підприємством, залученим до «Великого будівництва». Застосовувався б в дорожньому будівництві й тепер, та завадила війна. Ми придбали його в річну розстрочку за 2 340 392 гривні. Безвідсотково. Під час укладення угоди долар коштував 29 чи 30 гривень. А через кілька тижнів – 40, – зауважив Олександр Пісний, маючи на увазі те, що така техніка з того часу дуже подорожчала. За його інформацією, реально такий екскаватор вартує на 300 – 400 тисяч гривень більше.

– Тому мені цікаво, що ж я вкрав? – риторично запитав керівник.

– Щодо мулососа. Його призначення – чистити каналізаційні труби, які забиваються і піском, і щебенем. Придбано його за 1 600 000 гривень в ізмаїльської компанії, яка згорнула діяльність через мобілізацію працівників. Реальна вартість такої машини – 10 мільйонів гривень. І в Україні її не знайти. А якщо до чистки труб залучати підрядчика, сто метрів обійдуться в сто тисяч гривень. Дуже вигідна угода. До мулососа нам дали ще й насос, безплатно.

Щоправда, і екскаватор, і мулосос придбано без тендерів. Але керівник ОКВП стверджує: усе відбулося згідно з постановою уряду. Тим паче, Державна аудиторська служба не виявила порушень.

– Інший керівник, може, і не пішов би на це, пошкодував би свої нерви. Але я вчинив так, бо це в інтересах підприємства.

Олександр Пісний сподівається, що правоохоронці у всьому грунтовно розберуться.

«Закуповувалися другорядні речі»

– Попереднє й теперішнє керівництво ОКВП «Дніпро-Кіровоград» зволікали з вирішенням питань технічного переоснащення на ділянках, які потребують модернізації в першу чергу, – вважає перший заступник начальника обласної військової адміністрації Павло Конопко.

– 2021року замість насосних агрегатів та труб закуповувалися другорядні речі. Виклики й загрози, які постали перед Україною 2022 року внаслідок воєнної агресії росії, зумовили інший перебіг ремонтної кампанії та капіталовкладень ОКВП. Перша черга інвестиційних коштів спрямовувалася на заходи з безпеки, стійкості й обороноздатності всієї системи водопостачання області.

Павло Конопко зазначив, що «втрачена можливість, а тепер і відтерміновані на період воєнного стану дії щодо реалізації технічних рішень топ-менеджерів підприємства зумовили виникнення ряду надзвичайних ситуацій та системних збоїв у роботі водогону».

Посадовець пояснив, що в умовах аварійних відключень від електроживлення зношені насосні агрегати функціонують, як мовиться, на межі можливого.

– Не витримують навантажень старі труби, коліна, запірна арматура, електродвигуни, яким по 40 років, тиристорні системи управління насосними агрегатами тощо – внаслідок низької температури, властивої для зими, і частих гідроударів, спричинених аварійними відключеннями електроживлення, їх регулярно прориває. Щодоби фіксується від дванадцяти до тридцяти поривів системи. Як на вузлових агрегатах, так і в локальних мережах.

Не витримав таких перевантажень і клапан запірної арматури на насосній станції другого підйому в Світловодську.

– Стався аварійний порив. Працівники насосної станції вирішили замінити клапан. Працювали в аварійному порядку, порушуючи регламенти таких робіт. Не зменшили тиск води. Не обстежили видимі ознаки зруйнованого фундаменту під запірною арматурою, висота якої – чотири метри, вага – три з половиною тонни. Усе це призвело до аварії. Запірна похилилася на одну «ногу». Кут нахилу – від семи до десяти градусів. По інший бік від місця ремонту не витримали болти кріплення арматури, і труба діаметром 800 міліметрів розгерметизувалася. Під тиском шість атмосфер вода прорвалася назовні, почала заливати машинний зал…

На запитання щодо каліцтва персоналу перший заступник начальника ОВА відповів, що «таких фактів не встановлено». На запитання, хто має відповісти за аварію, сказав:

– Відповідальних буде встановлено за результатами службового розслідування інциденту, який кваліфікований як надзвичайна ситуація локального характеру.

«А віз і нині там»

Юрій Дрозд, голова постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва та використання природних ресурсів, розповів, що вже направив у «Дніпро-Кіровоград» депутатський запит, яким затребував інформацію про обставини й причини аварії.

Тим часом від інсайдерів Юрій Дрозд дізнався, що «там серйозна аварія, є й потерпілий».

– Коли там трапилася аварія й постраждав працівник, це побачила диспетчер, вона мала натиснути кнопку, щоб закрити заслінку, а вимкнула електроживлення, знеструмила все. І вода пішла в цехи. Це те, що я дізнався зі своїх джерел.

Юрій Дрозд не сумнівається:

– Ця аварія сталася через непрофесійні дії окремих працівників «Дніпро-Кіровоград».

Депутат має на увазі непрофесіоналізм насамперед керівництва підприємства. Претензії ці появилися не вчора:

– На комісії постійно заслуховуємо [керівництво ОКВП «Дніпро-Кіровоград»], але віз і нині там.

За словами Юрія Дрозда, на сесії облради, яка відбудеться в лютому, йтиметься й про роботу ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Перед тим профільна депутатська комісія заслухає Олександра Пісного. Запитають у нього й про аварію, і про фінансові справи підприємства. На переконання Юрія Дрозда, те, що в країні – війна, не виправдовує незадовільну роботу водогону.