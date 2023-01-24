В Олександрії стали більше одружуватися!

У минулому році в місті Олександрії взяли шлюб 823 пари. Це аж на 230 більше, ніж у 2021-му! Рекордний ріст бажаючих створити нову сім’ю, такого ніхто не пам’ятає. З чим це пов’язане? Мабуть, з тим, що життя триває. І в Олександрії, порівняно з багатьма іншими регіонами, воно значно спокійніше. Цікаво, що в найстаршій парі, яка взяла шлюб, чоловікові – 80 років, а дружині – 72. Так тримати!

Також давно не бачене явище – падіння рівня смертності. Про це розповіла «Олександрійському тижню» начальник Олександрійського відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Олександрійському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Одеса) Ірена Глінченко. У 2022-му пішла у кращі світи 2101 людина, у попередньому, 2021 році – 2551.

Ірена вважає, що зростання кількості шлюбів має кілька причин. «Як стверджують самі наречені, війна дала поштовх до нових почуттів або загострила їх. Багато з них раніше жили цивільним шлюбом, мали навіть спільних дітей, але не поспішали скріплювати відносини юридично, і тільки зараз, кажуть, настав час. Крім того, багато з них розуміють, що в разі загибелі військовослужбовця членам його родини передбачені пільги та виплати».

Про подальше збереження шлюбів і підтримку жінок у складних життєвих ситуаціях потурбуються міська влада та благодійники. Заступниця міського голови Ірина Чемерис зустрілася із представниками запорізького благодійного фонду «Посмішка ЮА», які прибули до Олександрії з метою реалізації проєкту «Безпечний простір для жінок». У рамках цієї ініціативи в Олександрії передбачається створити приміщення, куди кожна жінка зможе прийти й отримати тут базову соціальну допомогу. Її вислухають, нададуть психологічну консультацію, розкажуть про доступні сервіси підтримки, порадять професійні курси чи кар’єрні сесії.

У майбутньому на базі такого безпечного простору можуть розпочати роботу й кризові кімнати, де жінки з дітьми матимуть можливість зупинитися на деякий час, уникаючи насилля вдома.

В Олександрії, на відміну від Кропивницького, вже другий тиждень триває навчальний процес у школах. «Важливий кожен день навчання», – каже начальник управління освіти міської ради Олександр Авраменко. Із близько 9 тисяч школярів 2,8 тисячі обрали очну форму навчання. І ця кількість зростає. У деяких школах навчання проходить у дві зміни. Це пов’язане з тим, що сховища на випадок тривоги не зможуть вмістити всіх учнів, якщо їх пустити одним потоком.

У школах Олександрії навчаються 587 дітей-переселенців.

Урочисто, але без зайвого пафосу місто відзначило День соборності України. Виступаючи перед містянами біля пам’ятника Шевченку, міський голова Сергій Кузьменко сказав: «Сьогодні 333-й день боротьби українського народу за право бути державою й нацією. Історія давала нам багато викликів, із якими ми завжди справлялися. Про об’єднання українців мріяли багато поколінь наших дідів і прадідів. І сьогодні, на жаль, бачимо, що для українців соборність і незалежність дається великою кров’ю. Тисячі олександрійців зі зброєю в руках захищають наше місто й країну. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю тих, хто повернувся додому на щиті. Дякуємо всім тим, хто знаходиться зараз на передовій і робить свою тяжку роботу – захищає країну. Віримо, що в цьому році всі разом відсвяткуємо найбільше державне свято в історії України – це день Перемоги». 11 містян – активісти, педагоги, працівники культури, волонтери – отримали подяки міського голови.