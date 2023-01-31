Олександрію підтримують, олександрійці допомагають

У рамках проєкту «Гарячі обіди для вимушених переселенців» майже два місяці 115 людей, що нині проживають в Олександрії, отримували безплатні гарячі обіди від місцевого закладу харчування – кафе «РІФ». За час його дії, з 1 грудня 2022 року до 22 січня 2023 року, роздано 4 600 порцій. Для зручності людей усі порції фасувалися в одноразовий посуд.

Серед тих, хто охоплений проєктом, люди вразливих категорій, а саме особи з інвалідністю, багатодітні сім’ї, люди пенсійного віку, одинокі матусі або татусі з дітьми.

В Олександрії проєкт «Гаряче харчування для ВПО» реалізує громадська організація «Олександрійський гендерний інфоцентр» за підтримки французької неурядової міжнародної організації ACTED у партнерстві з Олександрійською міською радою за фінансової підтримки Українського гуманітарного фонду.

26 січня Олександрійська громада отримала гуманітарний вантаж від вище згаданої французької неурядової міжнародної організації ACTED. Це три електрогенератори, які були передані до місць компактного проживання вимушених переселенців, які функціонують на базі дитячих садочків. Генератори вже доставлені до закладів і будуть використовуватись при відключеннях електроенергії для задоволення побутових потреб мешканців.

А з Олександрії на передові позиції відправили систему інтернет-зв’язку «Старлінк». Замовлення потребувало термінового виконання, тож волонтери не очікували, поки зберуть необхідну суму, придбали обладнання в борг і вже відправили його військовому підрозділу, що боронить Бахмут.

Не тільки отриманням і наданням допомоги живуть місто й громада. 28 січня за підтримки міської влади відбувся традиційний XI Всеукраїнський турнір із боксу, присвячений пам’яті Олексія Скічка. Організаторами змагань виступили його сини: Дмитро, Юрій та Олексій Скічки, а також Федерація професійного боксу України. На турнір завітав міський голова

Сергій Кузьменко. «Приємно бачити багато молодих людей, які приїхали до нас із різних міст України на турнір із боксу. Хочу подякувати синам Олексія Скічка за добру традицію, яку вони започаткували та підтримували в усі часи, любов до спорту, до рідного міста. Сьогодні ми маємо згуртувати всі зусилля, щоб підтримати наших воїнів, армію, підтримати й захистити Україну», – сказав очільник міста. Сергій Кузьменко подякував усім учасникам, побажав їм вдалих виступів та перемог. У турнірі взяли участь 90 боксерів віком від 9 до 25 років.

І ще про спорт. Букмекери зробили прогноз та підрахували шанси футбольних команд Прем’єр-ліги на чемпіонство. ФК «Олександрія» на п’ятому місці з 16 команд у прогнозі!

Донецький «Шахтар» вважається головним претендентом на підсумкову перемогу, на другому місці «Дніпро-1», на третьому – київське «Динамо», далі у списку луганська «Зоря» і «Олександрія».