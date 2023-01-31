«Потрібно бути дуже об’єктивними у своїх судженнях»

Так, вона протягом 20-ти років обіймає посаду очільниці міського управління освіти Кропивницького. Так, вона є членом комісії, яка обирає нового директора школи. Так, затверджує кошториси закладів освіти обласного центру. А ще вона «розрулювала» внутрішньошкільні проблеми й не тільки…

Почалася війна, і міське управління освіти взяло на себе вирішення надважливої проблеми – поселення, влаштування родин внутрішньо переміщених осіб. Знайшли приміщення, задіяли владу, освітян, батьків, волонтерів, як результат – десятки сімей живуть у нормальних умовах.

Аж раптом на сайті Кропивницької міськради з’явилася петиція, де Лариса Костенко звинувачується, здається, у всіх гріхах людства. Авторами петиції є громадська організація «Кіровоградське обласне об’єднання батьків дітей з особливими потребами та інвалідів». Вимагають її звільнення. Ми зустрілися з Ларисою Давидівною й попросили відповісти на кожне звинувачення.

Як завжди, спокійна у спілкуванні. Папірці задля підтвердження адрес об’єктів, розміру субвенцій, кількості закладів та співробітників, потреб і заявок, назв партнерських організацій не використовувала. Просто говорила.

– Вважаю, ця петиція з’явилася через те, що через спочатку ковід, а тепер війну ми менше спілкуємося офлайн з вчителями та батьками. Не всі володіють інформацією щодо ситуації в закладах освіти та управлінні. Прикро, що факти перекрутили, роботу міської влади та нашого управління применшили та звели до претензій.

Мені закидають такі зловживання та порушення, що можна подавати позов до суду стосовно захисту честі й гідності. Але я не схильна до істерик, до крайніх заходів. Маю відповідь на все, що міститься в петиції. Люблю вчителів, учнів та батьків, завжди спокійно вирішувала конфліктні ситуації. До мене особисто ніхто не звертався з претензіями. Вирішили висловитися дистанційно, я зроблю так само.

Щодо призначення керівників. Я не маю права та сама не вирішую, кого призначати на посади керівників закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти. Є закони України, відповідно до яких керівники закладів призначаються на посаду виключно за результатами конкурсного відбору. Є Положення про конкурс, в якому визначені вимоги до кандидатів, етапи, терміни проведення відборів. Є чіткі вимоги до роботи конкурсної комісії. Міська рада забезпечувала відеотрансляцію засідань комісії, що говорить про відкритість та прозорість процесу. Жодної скарги від конкурсантів чи членів комісій щодо недотримання умов проведення конкурсів не надходило.

Ще одне звинувачення стосується того, що я нібито погоджую призначення працівників закладів освіти, відібравши це право в керівників шкіл та дитсадків. Пояснюю: у період з травня по жовтень минулого року нас чекало масове скорочення, тому що групи продовженого дня не відкривалися та зупинили роботу харчоблоки через перехід на дистанційне та змішане навчання. Керівникам закладів ми запропонували приймати на роботу працівників, які підпадали під скорочення. Так, це управлінське, нестандартне рішення, але завдяки йому уникнули звільнення з роботи близько 200 працівників закладів освіти!

Зауваження до облаштування укриттів у школах взагалі не варто висловлювати. Містяни знають, що освітяни, влада, батьки в стислі терміни переобладнували підвали. На початок навчального року було облаштовано 104 найпростіших укриття, розрахованих на майже 15 тисяч місць. Працювали комісії, підписувалися акти, виділялися кошти, залучалися міжнародні організації. На сьогодні кількість місць збільшено, і робота продовжується.

Інклюзія. Автори петиції нарікають на те, що цьому не приділяється увага. Хіба ви забули, що кропивницька освіта однією з перших розпочала процес реформування в питаннях інклюзії? Перші інклюзивні класи з’явилися ще в 2011 році. Зараз ми маємо 30 інклюзивних груп, 61 інклюзивний клас і 32 спеціальні класи. У місті працює 12 логопедичних пунктів при закладах загальноосвітньої освіти й 55 логопедичних груп при дитсадках.

Ми також одними з перших відкрили інклюзивно-ресурсні центри. Вони облаштовані за європейськими стандартами. По можливості залучаємо спонсорські кошти, аби поліпшити матеріально-технічну базу центрів.

Питання поділу класів на підгрупи піднімається батьками щорічно. Коли ще не було державної освітньої субвенції, наше місто було єдиним в Україні, де класи ділилися на підгрупи на уроках української та іноземної мов, інформатики, математики та інших предметів. Коли заробітна плата педагогів почала фінансуватися за рахунок субвенції, поділ класів на підгрупи при вивченні предметів відбувається відповідно до формульних розрахунків МОН. І зараз, під час війни, коли школи працюють дистанційно, поділ на підгрупи є, але трішки менше, ніж до війни.

Щодо «непрозорої фінансової політики». Заявляю: фінансування шкіл проводиться відповідно до затверджених кошторисів, які складаються на кожний фінансовий рік згідно формульного розрахунку. Кожен освітній заклад на своєму сайті публікує власний кошторис. Заходьте – перевіряйте. Те саме стосується «непрозорості закупівель». Постачальники продуктів харчування визначаються після проведення торгів в електронній системі. Найбільш економічно вигідні тендерні пропозиції визначаються автоматично. Ніхто не може вплинути на систему відбору постачальника.

Про фінансову автономію закладів середньої освіти можна говорити багато й довго. Спробую стисло. Рішення про відокремлення від централізованої бухгалтерії приймаються на зборах трудового колективу. Деякі заклади перейшли на самостійний баланс, деякі – ні. Причин дві: не хочуть або не підібрали кандидатури на посаду головного бухгалтера.

Ну і щодо новаторських змін в освіті Кропивницького. Вибачте, але тільки сліпий їх не бачить. Звинувачення у відсутності змін мене, чесно, образило. Стільки, скільки ми зробили й робимо, ніхто не робить. «Освітній навігатор», електронні черги в дитсадки, у гуртки, реєстрація до перших і десятих класів. «Якісна профільна освіта – кожній дитині», «Майбутній захисник Вітчизни» і багато іншого.

До всього сказаного хочу процитувати фрагмент листа, який отримала редакція «УЦ» від одного з кропивницьких вчителів, який викладав предмет «Захист України» в рамках проєкту «Майбутній захисник Вітчизни»: «З початком повноцінної військової агресії росії проти України в лютому 2022 року сотні наших випускників влилися в лави Збройних сил України. Десятки юнаків, які були першими в нашому проєкті, стали офіцерами й зараз в якості командирів на високому рівні виконують поставлені задачі. Є нагороджені високими державними нагородами. Вчителі, які реалізували даний проєкт в базових навчальних закладах, у повному складі зараз також знаходяться в лавах Збройних сил і пліч-о-пліч зі своїми учнями боронять нашу землю. Весь час війни проєкт продовжує реалізуватись.

І ми разом, після перемоги, обов’язково втілимо в життя ті задуми, які народжуються в нашій співпраці та які перед нами ставить сьогодення. У цей тривожний час, коли згуртованість усього суспільства необхідна як ніколи, потрібно бути дуже об’єктивними в своїх судженнях».