Казка без бар’єрів від кропивницьких лялькарів

Сьогодні, під час тривалої повітряної тривоги, колектив академічного обласного театру ляльок з Кропивницького знову розважав маленьких глядачів в укритті.

Велике облаштоване приміщення колишнього дитячого садка, у якому нині розташовується комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницький раді», стало надійним прихистком для малечі, яка потребує особливого професійного виховання та навчання.

Співпраця кропивницьких лялькарів з відвідувачами цього спеціалізованого закладу триває вже понад десять років. І кожна зустріч з казковими персонажами дарує дітворі можливість зануритися у чарівний світ театру, який знайомить з людськими цінностями, з різними життєвими ситуаціями та способами їх вирішення. Таке особливе спілкування та ненав’язливий метод виховання за допомогою ляльок сприяє соціалізації дітей з особливими потребами у нашому жорсткому реалістичному світі.

А майстерні виконавці на мистецькому рівні намагаються зробити його добрішим та легшим для сприйняття, без психологічних бар’єрів і фізичних перепон.

Тож і сьогодні лялькарі, разом з забавними героями інтерактивної казки «Гусеня» Н.Гернет, вчили дітвору правилам щирих дружніх стосунків та взаємовиручки, а також відповідального ставлення до своїх обов’язків. Тривалий час знаходження в укритті значно полегшується, якщо поряд є ляльки і лялькарі.