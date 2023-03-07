Олександрія думає про майбутнє

Минулого тижня в Олександрії розпочали обговорення розбудови міста після перемоги. На широкий загал винесені питання про місце вшанування героїв-земляків, створення Центру надання адміністративних послуг, будівництво храму Православної церкви України та знесення малих архітектурних форм з тротуарів.

Для створення місця пам’яті полеглих героїв-олександрійців міський голова Сергій Кузьменко запропонував сквер Кравченка. На його думку, ця територія найбільше підходить під облаштування такого місця. «Раніше тут планувалося встановити пам’ятник Григорію Усику. Тож цей сквер можемо зробити історичним. Відзначити козака, який заснував наше місто, і зробити меморіал Героям, куди б усі мали можливість прийти, схилити голови й подякувати захисникам України за те, що ми маємо свою державу», – зазначив голова.

Під час сесії міськради її очільник наголосив, що кіоскам та малим архітектурним формам не місце на тротуарах та газонах. «Мені б хотілося, щоб ми не лише говорили про європейський напрямок розвитку, а вже сьогодні робили певні кроки, щоб місто ставало по-справжньому європейським. Європейське місто – це коли жителі мають вільний міський простір, відпочивають у парках, скверах, пересуваються по тротуарах із комфортом. Ми вдячні підприємцям за робочі місця, податки, які вони сплачують до місцевого бюджету. Проте закликаю: поважайте право олександрійців жити в європейському місті й мати свій публічний простір. Робота по знесенню кіосків не проводитиметься у воєнний час. У майбутньому ці заходи планується розпочати із проспекту Соборного».

Незабаром розпочнеться проєктування та будівництво храму Православної церкви України та Центру надання адміністративних послуг. Для ЦНАПу пропонується місце закинутого ринку «Айсберг». Для храму спеціалісти враховували всі культурні та архітектурні обмеження й дійшли згоди, що Театральний парк – найкраще рішення. Він знаходиться між театром і Центром дитячої та юнацької творчості. Територія парку має достатньо місця, щоби зберегти здорові дерева, облаштувати сам парк та все навколо нього.

Олександрійська громада продовжує співпрацю з міжнародними організаціями й фондами задля підтримки вразливих категорій населення. Так, днями 60 багатодітних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримали мультиварки та набори засобів гігієни, передані Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з Благодійним фондом «Безпечне майбутнє». Мінеральну воду, продуктові набори, засоби гігієни та ковдри отримають внутрішньо переміщені люди, які нещодавно прибули до міста.

Наостанок – про футбол. У домашньому матчі 16-го туру УПЛ олександрійці на останніх хвилинах мали можливість вирвати перемогу в лідера чемпіоната «Дніпро-1», та не склалося. Загалом по ходу матчу ситуація змінювалася декілька разів. Була навіть велика пауза через повітряну тривогу, але переможця суперники не виявили. Свисток арбітра зафіксував нічийний рахунок 2:2. Героєм господарів став вихованець кропивницького футболу Еміль Мустафаєв, який забив два м’ячі у ворота дніпрян.