Що таке «класи безпеки» та чому вони важливі

Останнім часом в інформаційному просторі часто зустрічаються новини про відкриття класів безпеки в різних областях та регіонах України. Тож, що ж таке «клас безпеки», навіщо вони потрібні, чому такі важливі та хто має там викладати – розбираємось в питаннях.

Створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу у закладах освіти, створення безпечного освітнього середовища є одним із головних пріоритетів держави в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні. З метою виховання у школярів базового поняття основ безпечного середовища, яке містить у собі знання з правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту в цілому, засвоєння алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру, школи спільно з ДСНС та органами місцевого самоврядування мають здійснювати роботу щодо створення в закладах освіти класів безпеки.

За ініціативи Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій Ураїни в українських школах почали створювати класи безпеки. Проєкт має на меті побудову комунікації між органами управління освітою територіальних громад області, органами місцевого самоврядування, поліцією, підрозділами ДСНС, учнями та батьками.

Станом на15 березня на Кіровоградщині відкрито:

17 класів безпеки на базі закладів освіти;

9 класів – в процесі удосконалення;

2 класи – на базі ГУ ДСНС у Кіровоградській області.

Класи безпеки фінансуються з бюджету громад.

Функціонування таких класів задіяно у виховному й освітньому процесі та направлено на вивчення основних вимог пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності в цілому. МОН України надало закладам освіти рекомендації (https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/88557/) щодо створення та забезпечення функціонування класів безпеки. Рекомендації містять вимоги до облаштування класів безпеки, їхнього зонування та методичного забезпечення, а також примірний перелік обладнання для таких класів.

Насамперед, класи безпеки – це інтерактивні класи, які спеціально оснащені, що дозволяє забезпечити освітній процес та постійну активну взаємодію всіх його учасників. Як зазначається в рекомендаціях, для облаштування класів безпеки рекомендується використовувати класні кімнати (навчальні аудиторії), у яких проведено сучасний ремонт та які не містять елементів радянської епохи, з можливістю розміщення в них одночасно до 30 осіб.

Оснащення класів безпеки здійснюється відповідно до:

Примірного переліку обладнання для облаштування класів безпеки у закладах освіти;

Санітарному регламенту для закладів загальної середньої освіти.

можливості залучення до занять осіб з особливими освітніми потребами.

При врахуванні зонального принципу організації навчального процесу рекомендується наступні зони:

зона перегляду відеоуроків та презентацій;

зона пожежної безпеки;

зона мінної безпеки;

зона безпеки життєдіяльності;

зона домедичної допомоги;

зона психологічного розвантаження;

ігрова зона.

Що стосується методичного забезпечення:

Технічне та методичне забезпечення класів безпеки у закладах освіти може здійснюватися засновниками або керівниками закладів освіти, територіальними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, закладами охорони здоров’я, підрозділами територіальної оборони та Збройних Сил України з дотриманням вимог безпеки.

Для отримання методичних та демонстраційних (наочних) матеріалів керівник закладу освіти може звернутися до територіальних органів ДСНС, Національної поліції України, закладів охорони здоров’я та інших органів виконавчої влади а також Товариства Червоного Хреста України.

Територіальні органи ДСНС, Національної поліції України надають рекомендації закладам освіти щодо облаштування та функціонування класів безпеки та проведення у них спільних занять і заходів, а також залучаються до їх проведення.

Для проведення занять залучаються «вихователі безпеки». Спеціалісти із безпеки у освітньому середовищі – це проєкт, який МВС запустило разом із МОН та з ЮНІСЕФ. Вихователі безпеки стануть комунікаторами між органами місцевого самоврядування, національної поліції України, ДСНС України з питань безпеки учнів в освітньому середовищі.

Компетенції «вихователя безпеки»:

протидія булінгу (цькуванню) учасників освітнього процесу;

виявлення та припинення в межах компетенції правопорушень у приміщенні закладу освіти та на його прилеглій території;

комунікація з адміністрацією закладу освіти, представниками поліції та служби у справах дітей щодо проявів серед дітей суїцидальної поведінки;

провадження діяльності, пов’язаної із забезпеченням права дитини на здобуття освіти;

участь у проведенні індивідуальної профілактичної роботи з учнями, які перебувають на внутрішньошкільному обліку та на профілактичних обліках в Національній поліції;

запобігання правопорушенням в учнівському середовищі (проводить індивідуальні бесіди, лекції, інтерактивні заняття тощо);

впровадження передового досвіду та інноваційних технік в організації безпеки учасників освітнього процесу, підвищення рівня захищеності дітей, протидії вчиненню правопорушень дітьми та стосовно них тощо;

протидія тютюнопалінню, вживанню алкогольних напоїв серед дітей, незаконному обігу наркотичних засобів на території закладу освіти та прилеглій території;

створення безпечної інфраструктури на прилеглій до шкіл території.

Для такого, щоб долучитись до пілотного проєкту «вихователь безпеки», необхідно підписати меморандум про співпрацю та партнерство з питань безпеки в освітньому середовищі серед зацікавлених представників органів місцевого самоврядування, органів національної поліції, представників ДСНС області та іншими відомствами та міжнародними партнерами тощо.

Загалом, на Кіровоградщині вже 9 громад беруть участь у пілотному проєкті «вихователь безпеки».

Олена Єфімова, НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області